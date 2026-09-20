Najbardziej niedoceniony kryminał wleciał na Netfliksa. Wstyd, że wciąż go nie oglądacie

"Pete kombinator" to nie jest zwyczajny serial kryminalny. Już sam opis jego fabuły sugeruje, że mamy do czynienia z opowieścią nietuzinkową. W końcu jest to historia oszusta, który próbuje uciec przed konsekwencjami swoich czynów - a właściwie ścigającym go za nie gangsterem. W tym celu podszywa się pod współwięźnia z celi i oszukuje jego krewnych. Czy prawda wyjdzie na jaw? Fani serialu już wiedzą, jak potoczyły się jego losy. Przynajmniej do pewnego momentu.



"Pete kombinator" zadebiutował ogólnie jeszcze w 2015 roku. Cieszył się wystarczającą popularnością, aby Amazon przedłużył go o kolejne dwa sezony. Ale to tyle. Po 3. odsłonie produkcja została skasowana. Teraz jednak może dostać drugie życie. Parę dni temu wszystkie odcinki tego wyjątkowego kryminału pojawiły się na Netfliksie w Polsce.

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Pete Kombinator - niedoceniony kryminał na Netfliksie

Biorąc pod uwagę, jak bardzo polscy użytkownicy Netfliksa uwielbiają kryminały, mogłoby się wydawać, że "Pete Kombinator" szybko zawróci im w głowach. A tak się jednak nie stało. Próżno szukać go w topce najpopularniejszych seriali dostępnych na platformie w naszym kraju. Po licznych wpisach fanów produkcji w mediach społecznościowych łatwo dojść do wniosku, że to poważny błąd.

Netflix dodał "Pete'a kombinatora" do swojego katalogu. Jeden z najbardziej niedocenionych seriali wszech czasów. Seans obowiązkowy



Najlepszy skasowany serial, jaki kiedykolwiek oglądałem to "Pete kombinator"



"Pete kombinator" wpadł na Netfliksa, są 3. sezony i wszystkie z nich są dobre! Nie mam pojęcia, czemu go skasowali po 3. sezonach!



- czytamy na X (dawny Twitter).

Po powyższych opiniach wyraźnie widać, że "Pete kombinator" to kryminał wart uchronienia przed zapomnieniem. Tak mocnych określeń jak "mój ulubiony skasowany serial" czy "jeden z najbardziej niedocenionych seriali wszech czasów" nie używa się bez powodu. I tak na pewno jest też w tym wypadku, skoro na Rotten Tomatoes produkcja cieszy się 96 proc. pozytywnych recenzji. Krytycy i widzowie mówią więc wspólnym głosem: to seans obowiązkowy.

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Więcej o Netfliksie poczytasz na Spider's Web:

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Rafał Christ Redaktor W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.