Netflix kasuje swoje Yellowstone. Nie udało się

Nie można powiedzieć, że "Ransom Canyon" był wtopą. Przeciwnie, produkcja zebrała całkiem przyzwoite oceny od widzów i raczej nie dało się odczuć, że będzie mierzyła się z problemami. Niezależnie od tego, ile dostała miłości i wsparcia od subskrybentów Netfliksa, w takich sytuacjach decyduje chłodna kalkulacja, no i przede wszystkim oglądalność. Tej najwyraźniej zabrakło, co było równoznaczne z tym, że western romantyczny musiał się zakończyć.

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Ransom Canyon skasowany. Western Netfliksa nie dostanie 3. sezonu

"Ransom Canyon" to adaptacja powieści autorstwa Jodi Thomas z Joshem Duhamelem i Minką Kelly w rolach głównych, która zadebiutowała na Netfliksie w połowie kwietnia. Już wtedy pojawiły się wątpliwości do kontynuacji - oglądalność była przyzwoita, lecz nie imponująca. Widzowie wstrzymali oddech na kilka tygodni, ale na szczęście dostali to, na co czekali, czyli informację o przedłużeniu westernu na 2. sezon.

Można powiedzieć, że produkcji udało się prześlizgnąć, choć można było podejrzewać, że coś jest nie tak. Oprócz tego, że nastąpiły zmiany w obsadzie drugoplanowej, to w dodatku Netflix zamówił tylko 8 odcinków (w poprzedniej odsłonie było ich 10). Już wtedy przyszłość serialu wisiała na włosku, a dziś ziściły się najczarniejsze wizje fanów "Ransom Canyon". Wygląda na to, że streamingowy gigant nie chciał reanimować trupa i podjął decyzję o nieprzedłużaniu serialu półtorej miesiąca po premierze 2. odsłony.

Nawet jeśli oglądalność faktycznie była tak niska (jeśli Netflix skasował serial, to w końcu nie bez powodu), widzowie mogą być zaskoczeni tą decyzją. Showrunnerka April Blair oficjalnie potwierdziła, że ekipa planuje zrealizować 3. sezon, a prace nad scenariuszem do nowych odcinków ruszyły. Blair wspominała, że zamierza rozbudować świat o kolejne obszary, snując plany na temat przyszłości Claire. Twórcy byli jednak wówczas na początkowym etapie pisania skryptów, ponieważ wciąż czekali na zielone światło od Netfliksa. Na próżno.

Akcja serialu rozgrywa się w tytułowym Ransom Canyon i koncentruje się na trzech ranczerskich rodzinach, które spierają się o ziemię. Produkcja śledzi przede wszystkim losy Statena Kirklanda (Duhamel) oraz jego wieloletniej przyjaciółki, Quinn O'Grady (Kelly). Tymczasem do miasteczka przybywa tajemniczy kowboj, który zaczyna odgrzebywać dawno zakopane tajemnice. W tej sytuacji Staten będzie musiał walczyć nie tylko o miejsce, które nazywa swoim domem, ale również o wielką miłość.

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Anna Bortniak Redaktor Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.