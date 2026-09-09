Najlepszy horror na Netfliksie? Na pewno najbardziej niedoceniony

"Disappear Completely" to meksykański horror, który nowością nie jest. Zadebiutował na Netfiksie w 2022 roku. Od tamtej pory leży gdzieś w ofercie platformy i domaga się uwagi. Niestety jej nie dostaje. A przecież powinien. Już sam jego koncept okazuje się interesujący. Opowiada w końcu o fotografie pracującym dla pewnego tabloidu. Główny bohater odwiedza ze swoim aparatem miejsce zbrodni. Od tamtej pory staje się celem mrocznych sił, które chcą pozbawić go wszystkich pięciu zmysłów.



Skrót fabuły nie jest obietnicą dobrej zabawy. On gwarantuje dobrą zabawę. W czasie swojej premiery "Disappear Completely" zdobył przecież doskonałe opinie krytyków. To nie przesada. Na Rotten Tomatoes horror Netfliksa ma bowiem 100 proc. pozytywnych recenzji. Wynik perfekcyjny, który potwierdzają użytkownicy platformy. Przynajmniej ci, co produkcję obejrzeli.

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Disappear Completely - opinie o horrorze na Netfliksie

Do dzisiaj "Disappear Copletely" pozostaje całkiem niszowy. Aczkolwiek w mediach społecznościowych da się natknąć na bardzo pozytywne opinie na jego temat. Użytkownicy Netfliksa twierdzą, że to istny ogień. Uwielbiają jego vibe, bo to film przerażający, niepokojący i bardzo interesujący.

Właśnie obejrzałem "Disappear Copmpletely" na Netfliksie. Zdecydowanie kocham vibe tego filmu, bardzo dziwny i klimatyczny



Oh, własnie skończyłem ten film! "Disappear Completely" na Netfliksie. Był całkiem dobry! Wywołuje ciarki, jest straszny, niepokojący, interesujący. Polecam



Jeśli lubiecie horrory zdecydowanie powinniście obejrzeć "Disappear Completely" na Netfliksie. To ogień



- czytamy na X (dawny Twitter).

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Tak, "Disappear Completely" nieraz przewija się na listach najlepszych horrorów 2022 roku. I - jak widać po powyższym wpisie - fani wcale o nim nie zapomnieli. Wywarł tak mocne wrażenie, że po latach wciąż o nim piszą. Dlatego nie ma co zwlekać. Jeśli jesteście miłośnikami kina grozy, a jeszcze filmu nie widzieliście, to najwyższy czas nadrobić zaległości.

Sprawdź, ile aktualnie kosztuje subskrypcja Netfliksa. Dowiesz się tego z naszego tekstu.

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Rafał Christ Redaktor W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.