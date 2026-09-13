Kto zagra Bonda? Pierce Brosnan ma swoją teorię

Plotki na temat Bonda wciąż są żywe. Odkąd dowiedzieliśmy się, że Denis Villeneuve wyreżyseruje nowy film o Jamesie Bondzie, w puli pojawiło się sporo nazwisk. Ostatnio głośno mówiło się o Callumie Turnerze, który pytanie o rolę superszpiega skwitował uśmiechem, ale mocnymi kandydatami są również Jacob Elordi, Aaron Taylor-Johnson, Harris Dickinson. Jednym z najnowszych nazwisk, które pojawiło się w dyskusji, był Jack Lowden. O aktorze wspomniał Gary Oldman, twierdząc, że trzyma za niego kciuki.

Teraz o Bondzie wypowiedział się również Pierce Brosnan, który grał agenta 007 w filmach "Golden Eye", "Jutro nie umiera nigdy", "Świat to za mało" i "Śmierć nadejdzie jutro". Aktor ma swoją teorię na temat aktora, który przejmie rolę superszpiega po Danielu Craigu.

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Pierce Brosnan twierdzi, że Bondem może być ktoś, o kim jeszcze nie słyszeliśmy

Brosnan w wywiadzie dla The Times wypowiedział się na temat nowego Bonda. Aktor ma interesującą teorię. Wspomniał, że wsród nazwisk pojawiło się wielu świetnych kandydatów i znakomitych aktorów, lecz podkreślił, że agentem 007 może być ktoś, o kim jeszcze nigdy nie słyszeliśmy:

Śledzę to. Obserwuję sytuację. Mogą równie dobrze zaskoczyć wszystkich i wybrać kogoś, o kim nikt z nas nie słyszał.

Aktor nie wskazał jednak swojego faworyta. Zażartował, że nie chciałby nikogo wskazywać, ponieważ jego żona poprosiła go, aby nic nie mówił. Kiedy bowiem rozpoczyna się ten temat, a Brosnan zaczyna do niego nawiązywać, wieści prędko się rozchodzą.

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Dawno, bo w marcu 2024 roku, Brosnan chwalił jednak jednego z aktorów, który mógłby być potencjalnym Bondem. Był to Taylor-Johnson. Aktor stwierdził, że ma on "siłę, talent i charyzmę", co pomogłoby mu w roli superszpiega, sugerując, że jego zdaniem byłby to doskonały wybór.

Wszystkie informacje na temat nowego "Jamesa Bonda" są trzymane w ścisłej tajemnicy i na ten moment możemy jedynie spekulować. Do kiedy? Najpewniej do momentu, aż Villeneuve zakończy prace nad "Diuną 3". Reżyser wspominał bowiem, że zamierza najpierw zamknąć temat zwieńczenia (prawdopodobnie) swojej trylogii, a dopiero później skoncentruje się na nowym "Bondzie".

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Anna Bortniak Redaktor Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.