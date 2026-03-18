REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD

Gdyby ten brutalny western wyszedł później, byłby większym hitem od Yellowstone

Wszyscy tylko to "Yellowstone" i "Yellowstone". Wyjątkiem jest grupa widzów, która pamięta pewien brutalny western sprzed lat. Twierdzą, że gdyby "Syn" pojawił się po serialu Taylora Sheridana byłby znacznie większym hitem. Gdzie go obejrzeć? Trafił na popularną platformę VOD.

Rafał Christ
syn western yellowstone co obejrzeć tvp vod
REKLAMA

Wystarczyłoby, żeby pojawił się tylko nieco później. Najlepiej w momencie, w którym widzowie już oszaleli na punkcie "Yellowstone" i szukali podobnie mocnych, a nawet mocniejszych wrażeń. "Syn" zadebiutował rok wcześniej. I choć ma wiele cech wspólnych z hitem Taylora Sheridana, a przy tym jest brutalniejszy, nie cieszył się oglądalnością, która mogłaby usprawiedliwić przedłużanie go o wiele kolejnych sezonów. Doczekał się tylko dwóch.

I były to sezony wbijające w fotel. Serial podobnie jak "Yellowstone" przedstawia sagę potężnego rodu. Akurat nie w Montanie, a w Teksasie. Ma przy tym znacznie większy rozmach, bo śledzi losy McCulloughów na przestrzeni 150 lat. Ich historia rozpoczyna się od Elia - charyzmatycznego nestora, który jako dziecko został porwany i wychowany przez Komanczów. A dalej robi się tylko ciężej, duszniej i brutalniej.

REKLAMA

Syn - opinie o westernie w stylu Yellowstone

W czasie swojego trwania (lata 2017-2019) "Syn" nie cieszył się uznaniem krytyków. Na Rotten Tomatoes ma tylko 52 proc. pozytywnych recenzji - tylko 6 proc. mniej od "Yellowstone". Zdobył jednak wystarczające grono fanów, którzy do dzisiaj ciepło go wspominają i żałują, że nie został hitem na miarę serialu Taylora Sheridana. Chcieliby bowiem zobaczyć kolejne rozdziały przedstawianej sagi McCulloughów.


Jeśli potrzebujesz czegoś do obejrzenia obejrzyj na raz "Syna" z Piercem Brosnanem i Jacobem Loflandem. To jest szalone. Trochę się dłuży, ale jest naprawdę dobre. To takie "Yellowstone"… tylko sprzed "Yellowstone"

Ktoś tu tęskni za "Yellowstone"? Obejrzyjcie "Syna" z Piercem Brosnanem. Naprawdę dobry serialowy western

Serialowy western z Piercem Brosnanem "Syn" trwał tylko 2. sezony, ale mógłby dłużej, gdyby pojawił się po "Yellowstone"

- czytamy na X (dawny Twitter).

Czy fani mają rację? Czy "Syn" rzeczywiście mógłby trwać dłużej, gdyby pojawił się już w czasie popularności "Yellowstone"? Być może. Jeśli chcecie wyrobić sobie własną opinię na ten temat, właśnie nadarza się idealna ku temu okazja. Pierwsze odcinki westernu z Piercem Brosnanem dostępne są całkowicie za darmo na TVP VOD. Za chwilę dołączą do nich kolejne. A jeśli nie chcecie czekać, po zalogowaniu się do serwisu, obejrzycie finałowe epizody 1. sezonu w dostępie przedpremierowym.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover

Więcej o serialach poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
REKLAMA
18.03.2026 11:35
Tagi: Co obejrzeć?Pierce BrosnanWesternYellowstone
Najnowsze
10:51
Ukryte smaczki w zwiastunie Diuny 3. Genialna zapowiedź
Aktualizacja: 2026-03-18T10:51:13+01:00
10:00
Odetchniecie z ulgą. To jeszcze nie koniec tego uwielbianego science fiction
Aktualizacja: 2026-03-18T10:00:00+01:00
17:57
Użytkownicy wciąż są wściekli, że Prime Video skasowało swoje najlepsze sci-fi
Aktualizacja: 2026-03-17T17:57:45+01:00
17:23
Zwiastun Diuny 3 jest wspaniały. Nie mogę się doczekać filmu
Aktualizacja: 2026-03-17T17:23:58+01:00
16:00
Big Arch w Polsce. Cena, składniki i do kiedy trwa oferta
Aktualizacja: 2026-03-17T16:00:00+01:00
15:43
To najlepszy serial Prime Video. Opinie są jednogłośne
Aktualizacja: 2026-03-17T15:43:10+01:00
15:00
Banksy już nie jest anonimowy. Koniec tajemnicy, czas liczyć kasę
Aktualizacja: 2026-03-17T15:00:00+01:00
14:26
Tim Roth dołączył do Marvela z czystej złośliwości. I to nie jest żart
Aktualizacja: 2026-03-17T14:26:31+01:00
13:18
Kiedy premiera The Madison? To nowy serial ze świata Yellowstone
Aktualizacja: 2026-03-17T13:18:48+01:00
11:44
Twierdzisz, że Oscary nie mają znacznia? Użytkownicy HBO Max uważają inaczej
Aktualizacja: 2026-03-17T11:44:33+01:00
10:14
Pechowy przeciwnik Batmana. Żaden aktor nie chce wziąć tej roli
Aktualizacja: 2026-03-17T10:14:41+01:00
9:13
A jednak będzie 6. sezon Yellowstone. Choć nazywa się inaczej
Aktualizacja: 2026-03-17T09:13:15+01:00
19:45
Czy Miłość i śmierć jest na faktach? Straszliwa zbrodnia
Aktualizacja: 2026-03-16T19:45:00+01:00
16:21
Jedna bitwa po drugiej zgniotła Grzeszników. To była mocna walka
Aktualizacja: 2026-03-16T16:21:00+01:00
16:04
Ten rok będzie mocarny. Co zamiesza na Oscarach 2027?
Aktualizacja: 2026-03-16T16:04:00+01:00
15:11
Chalamet dostał zimny prysznic na Oscarach. To kara za arogancję
Aktualizacja: 2026-03-16T15:11:00+01:00
13:12
„Star Trek”: w jakiej kolejności oglądać seriale i filmy? I co z tym całym Kelvin Timeline?
Aktualizacja: 2026-03-16T13:12:49+01:00
13:07
Prowadzący Oscarów uderzył w czuły punkt. Chodzi o wyspę Epsteina
Aktualizacja: 2026-03-16T13:07:11+01:00
12:30
HBO Max pokazało nowości na marzec 2026. Trudno będzie się oderwać
Aktualizacja: 2026-03-16T12:30:00+01:00
11:21
Niesamowity występ podczas gali Oscarów. Patrzcie, jak buja
Aktualizacja: 2026-03-16T11:21:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA