Gdyby ten brutalny western wyszedł później, byłby większym hitem od Yellowstone
Wszyscy tylko to "Yellowstone" i "Yellowstone". Wyjątkiem jest grupa widzów, która pamięta pewien brutalny western sprzed lat. Twierdzą, że gdyby "Syn" pojawił się po serialu Taylora Sheridana byłby znacznie większym hitem. Gdzie go obejrzeć? Trafił na popularną platformę VOD.
Wystarczyłoby, żeby pojawił się tylko nieco później. Najlepiej w momencie, w którym widzowie już oszaleli na punkcie "Yellowstone" i szukali podobnie mocnych, a nawet mocniejszych wrażeń. "Syn" zadebiutował rok wcześniej. I choć ma wiele cech wspólnych z hitem Taylora Sheridana, a przy tym jest brutalniejszy, nie cieszył się oglądalnością, która mogłaby usprawiedliwić przedłużanie go o wiele kolejnych sezonów. Doczekał się tylko dwóch.
I były to sezony wbijające w fotel. Serial podobnie jak "Yellowstone" przedstawia sagę potężnego rodu. Akurat nie w Montanie, a w Teksasie. Ma przy tym znacznie większy rozmach, bo śledzi losy McCulloughów na przestrzeni 150 lat. Ich historia rozpoczyna się od Elia - charyzmatycznego nestora, który jako dziecko został porwany i wychowany przez Komanczów. A dalej robi się tylko ciężej, duszniej i brutalniej.
Syn - opinie o westernie w stylu Yellowstone
W czasie swojego trwania (lata 2017-2019) "Syn" nie cieszył się uznaniem krytyków. Na Rotten Tomatoes ma tylko 52 proc. pozytywnych recenzji - tylko 6 proc. mniej od "Yellowstone". Zdobył jednak wystarczające grono fanów, którzy do dzisiaj ciepło go wspominają i żałują, że nie został hitem na miarę serialu Taylora Sheridana. Chcieliby bowiem zobaczyć kolejne rozdziały przedstawianej sagi McCulloughów.
Jeśli potrzebujesz czegoś do obejrzenia obejrzyj na raz "Syna" z Piercem Brosnanem i Jacobem Loflandem. To jest szalone. Trochę się dłuży, ale jest naprawdę dobre. To takie "Yellowstone"… tylko sprzed "Yellowstone"
Ktoś tu tęskni za "Yellowstone"? Obejrzyjcie "Syna" z Piercem Brosnanem. Naprawdę dobry serialowy western
Serialowy western z Piercem Brosnanem "Syn" trwał tylko 2. sezony, ale mógłby dłużej, gdyby pojawił się po "Yellowstone"
- czytamy na X (dawny Twitter).
Czy fani mają rację? Czy "Syn" rzeczywiście mógłby trwać dłużej, gdyby pojawił się już w czasie popularności "Yellowstone"? Być może. Jeśli chcecie wyrobić sobie własną opinię na ten temat, właśnie nadarza się idealna ku temu okazja. Pierwsze odcinki westernu z Piercem Brosnanem dostępne są całkowicie za darmo na TVP VOD. Za chwilę dołączą do nich kolejne. A jeśli nie chcecie czekać, po zalogowaniu się do serwisu, obejrzycie finałowe epizody 1. sezonu w dostępie przedpremierowym.
