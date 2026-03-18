Gdyby ten brutalny western wyszedł później, byłby większym hitem od Yellowstone

Wystarczyłoby, żeby pojawił się tylko nieco później. Najlepiej w momencie, w którym widzowie już oszaleli na punkcie "Yellowstone" i szukali podobnie mocnych, a nawet mocniejszych wrażeń. "Syn" zadebiutował rok wcześniej. I choć ma wiele cech wspólnych z hitem Taylora Sheridana, a przy tym jest brutalniejszy, nie cieszył się oglądalnością, która mogłaby usprawiedliwić przedłużanie go o wiele kolejnych sezonów. Doczekał się tylko dwóch.



I były to sezony wbijające w fotel. Serial podobnie jak "Yellowstone" przedstawia sagę potężnego rodu. Akurat nie w Montanie, a w Teksasie. Ma przy tym znacznie większy rozmach, bo śledzi losy McCulloughów na przestrzeni 150 lat. Ich historia rozpoczyna się od Elia - charyzmatycznego nestora, który jako dziecko został porwany i wychowany przez Komanczów. A dalej robi się tylko ciężej, duszniej i brutalniej.

Syn - opinie o westernie w stylu Yellowstone

W czasie swojego trwania (lata 2017-2019) "Syn" nie cieszył się uznaniem krytyków. Na Rotten Tomatoes ma tylko 52 proc. pozytywnych recenzji - tylko 6 proc. mniej od "Yellowstone". Zdobył jednak wystarczające grono fanów, którzy do dzisiaj ciepło go wspominają i żałują, że nie został hitem na miarę serialu Taylora Sheridana. Chcieliby bowiem zobaczyć kolejne rozdziały przedstawianej sagi McCulloughów.



Jeśli potrzebujesz czegoś do obejrzenia obejrzyj na raz "Syna" z Piercem Brosnanem i Jacobem Loflandem. To jest szalone. Trochę się dłuży, ale jest naprawdę dobre. To takie "Yellowstone"… tylko sprzed "Yellowstone"



Ktoś tu tęskni za "Yellowstone"? Obejrzyjcie "Syna" z Piercem Brosnanem. Naprawdę dobry serialowy western



Serialowy western z Piercem Brosnanem "Syn" trwał tylko 2. sezony, ale mógłby dłużej, gdyby pojawił się po "Yellowstone"



- czytamy na X (dawny Twitter).

Czy fani mają rację? Czy "Syn" rzeczywiście mógłby trwać dłużej, gdyby pojawił się już w czasie popularności "Yellowstone"? Być może. Jeśli chcecie wyrobić sobie własną opinię na ten temat, właśnie nadarza się idealna ku temu okazja. Pierwsze odcinki westernu z Piercem Brosnanem dostępne są całkowicie za darmo na TVP VOD. Za chwilę dołączą do nich kolejne. A jeśli nie chcecie czekać, po zalogowaniu się do serwisu, obejrzycie finałowe epizody 1. sezonu w dostępie przedpremierowym.

Rafał Christ 18.03.2026 11:35

