Uwielbiany serial HBO zawieszony. Nie miał złych ocen

"Pingwin" idealnie wypełnił pustkę po "Batmanie" Matta Reevesa. Kiedy 2 lata po premierze produkcji z Robertem Pattinsonem w roli głównej, opóźniany sequel wciąż nie nadchodził, widzowie mogli zanurzyć się w historii złoczyńcy Człowieka-Nietoperza. Okazało się, że nie jest to po prostu przerywnik w oczekiwaniu na kontynuację "Batmana". Subskrybentom HBO Max tak spodobał się serial o Pingwinie, że zaczęli domagać się 2. sezonu. W tamtym czasie wszystko wskazywało na to, że go dostaną.

Pomijając już fakt, że "Pingwinem" zachwycali się wszyscy, a złych ocen na próżno było szukać, to nieco ponad miesiąc po finałowym odcinku Matt Reeves zdradził, jaki jest status serialu. Zasugerował wówczas, że 2. sezon serialu HBO jest na wczesnym etapie rozwoju i potwierdził, że rozmawia już z showrunnerką Lauren LeFranc na temat kontynuacji. Teraz wiadomo już, że te doniesienia prawdopodobnie nie są już aktualne.

Pingwin zawieszony. Co z 2. sezonem serialu od HBO Max?

Produkcje DC mają kłopoty - tak przynajmniej wynika z artykułu, który ukazał się w serwisie The Ankler. Jednym z nich jest właśnie "Pingwin", co jest na pewno ciosem dla wielu widzów. Trudno było przewidzieć, że to właśnie ten serial zostanie zawieszony. Oprócz wyśmienitych ocen widzów i krytyków (95 proc. na Rotten Tomatoes), produkcja odcinkowa została również nagrodzona Złotym Globem dla Farrella oraz 9 statuetkami Emmy (samych nominacji było ponad 20). To się nie mogło nie udać. A jednak.

W połowie czerwca bieżącego roku pojawiły się doniesienia, że prace nad "Pingwinem" nie będą kontynuowane, o czym poinformował Jeff Sneider. Mimo że The Ankler złagodził nieco ten komunikat, mówiąc o zawieszeniu prac, to na ten moment przyszłość serialu z Farrellem maluje się w ciemnych barwach. Ale czy właśnie nie taki był plan od samego początku? Już tłumaczę.

"Pingwin" z założenia miał być limitowanym serialem, który powstał jako pomost między "Batmanem" a "Batmanem 2". LeFranc podkreślała, że miał on wprowadzić Oswalda Cobblepota do sequela filmu o Człowieku-Nietoperzu, a ewentualny 2. sezon mógł pojawić dopiero po premierze "dwójki", aby nie wpłynąć na fabułę nadchodzącej produkcji. Oznacza to, że na ten moment wszystko jest podporządkowane pod "Batmana 2", który i tak jest już grubo opóźniony. Najnowsza data to 18 lutego 2028 roku. Jeżeli zatem 2. sezon "Pingwina" nadal będzie w grze, to nie zadebiutuje on wcześniej niż za 2 lata.

Pewnym jest natomiast, że nie doczekamy się seriali o Catwoman z Zoë Kravitz w roli głównej oraz o Poison Ivy. Obydwie produkcje miały być częścią uniwersum "Batmana" Reevesa, jednak po rozmowach DC i HBO okazało się, że ani jeden, ani drugi projekt nie będzie kontynuowany (wciąż jest nadzieja, że "Poison Ivy" powstanie, ale jako kinowy film). Pojawia się więc gorzki wniosek, że jeśli na ten moment świat DC zależy głównie od "Batmana 2", to na nowości jeszcze trochę sobie poczekamy.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

Czytaj więcej w Spider's Web:

Ładowanie...