Mój własny fandom pochodzi ze "złotego miejsca", poczucia bycia niezrozumianym przez dorastanie w świecie (...) Co mnie fascynuje, a potem rozczarowuje w niektórych fandomach to to, że wszystkie te rzeczy - DC, Star Wars czy Marvel - wszystko kręci się wokół ludzi, którzy czują się outsiderami, czują, że odmienność daje im siłę. Czasami te fandomy są tak zdeterminowane, by nikt się od nich nie odróżniał. Uważam to za naprawdę konfundujące.