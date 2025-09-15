REKLAMA
Co z Batmanem 2? Matt Reeves ma dla was zaskakujące informacje

Sequel "The Batman" z 2022 roku z Robertem Pattinsonem jest jedną z najbardziej wyczekiwanych produkcji następnych lat. Reżyser projektu, Matt Reeves, właśnie ujawnił kolejne informacje na temat nowego filmu o Człowieku-Nietoperzu. Dominują dobre wieści, ale dla fanów serialu "Pingwin" może być jedno przykre zaskoczenie.

Adam Kudyba
batman matt reeves film
Zakończona kilka godzin temu gala Emmy była dla serialu "Pingwin" bardzo łaskawa. Produkcja osadzona w Gotham z Colinem Farrellem w roli głównej zdobyła aż 9 nagród - w tym za najlepsze kostiumy, charakteryzację, czy muzykę. Aktorską laureatką została Cristin Milioti, która brawurowo wcieliła się w Sofię Falcone, dziedziczkę przestępczego imperium. W gronie producentów serialu znalazł się Matt Reeves - reżyser "The Batman". Zapytany o przyszłość serialu, jak i serii filmowej o Człowieku-Nietoperzu, podzielił się ciekawymi informacjami.

Matt Reeves ujawnia nowe wieści o Batmanie i Pingwinie

Całkiem niedawno fani Batmana oraz reżyserskiej twórczości Matta Reevesa zbiorowo odetchnęli z ulgą - twórca, wraz z Mattsonem Tomlinem, ukończył scenariusz "Batmana 2". To był jeden z najbardziej oczekiwanych momentów - w pewnym momencie trwały żywe dyskusje na temat tego, czy Reeves nie będzie zmuszony przez sytuację prywatną opuścić projekt. Na szczęście sytuacja, na to wygląda, unormowała się na tyle, że jego udział jest niezagrożony.

Reeves w rozmowie z Variety podzielił się kilkoma informacjami, które dla oczekujących na nowy film o Batmanie mogą być szczególnie ważne. Reżyser dokonał jasnej zapowiedzi: zdjęcia do "Batmana 2" ruszą pod koniec kwietnia lub na początku maja. To dość duży konkret, zwłaszcza biorąc pod uwagę zmieniające się ostatnimi czasy terminy dotyczące filmu. Reeves ujawnił również, że odtwórca głównej roli, Robert Pattinson otrzymał już scenariusz do wglądu:

Włożyliśmy scenariusz do tajnej torby, która dosłownie ma zamek z kodem. Robert Pattinson był wtedy w Nowym Jorku, wszystko jest objęte ścisłym nadzorem.

Nic dziwnego, biorąc pod uwagę jak gorącym tematem jest kwestia scenariusza tego filmu. Reżyser, pełniący również funkcję producenta wykonawczego serialu "Pingwin", stwierdził, że trwają aktywne rozmowy na temat potencjalnego 2. sezonu hitowej produkcji:

Prowadzimy rozmowy. Lauren [LeFranc, showrunnerka] intensywnie myśli, a my rozmawiamy, więc zobaczymy. Uwielbiamy ten serial, uważamy że nasza obsada jest niesamowita. Praca, jaką wykonali Lauren i scenarzyści, była niesamowita. Byliśmy w to zaangażowani, ale nigdy w najśmielszych snach nie mogliśmy sobie wyobrazić, że zostanie on tak odebrany.

Po finale "Pingwina", co naturalne, rozgorzały dyskusje na temat udziału w filmie postaci Sofii Falcone - zostaje bowiem ona zamknięta na skutek spisku Pingwina i nie jest wykluczone, że w kontynuacji tej historii odegra kluczową rolę. Wiemy jednak, że niestety, nie zobaczymy jej w "Batman 2". Reeves stwierdził, że podczas gdy on z Mattsonem Tomlinem byli zagłębieni w scenariuszu do filmu, "Pingwin" był w fazie produkcji. Wygląda więc na to, że nie dało się satysfakcjonująco włączyć Sofii do historii. W takim wypadku pozostaje oczekiwać, że pomysł Reevesa na kolejny film jest naprawdę solidny.

Więcej o Batmanie przeczytacie na Spider's Web:

Adam Kudyba
15.09.2025 12:51
Tagi: BatmanHBO MaxpingwinRobert Pattinson
