Batman biega z bombą, a obywatele mu machają - obejrzałem pierwszy film o Człowieku Nietoperzu

Zanim seria o Mrocznym Rycerzu weszła na udaną ścieżkę mroku i fabularnego realizmu, była zarówno na poziomie wizualnym, jak i opowiadanej historii, B-klasowym, kampowym, wypakowanym gagami i plastikiem kinem. Nie mówię o tym w sposób jednoznacznie krytyczny czy osądzający - czasy były inne, produkcja filmowa również się różniła od współczesnej, poza tym oddać trzeba, że twórcy nie wstydzili się ani przez sekundę swojego komiksowego, z założenia trochę naznaczonego przerysowaniem, dziedzictwa. Dialogi w tym filmie są praktycznie zastępowane sloganami ("wspierać policję, to nasza dewiza"), słownymi żartami (bądź co bądź lepszymi niż w wykonaniu Mr. Freeze'a dziesiątki lat później) i detektywistyczną dedukcją na poziomie mniej skomplikowanym niż u Franka Drebina z "Nagiej Broni" (powiązanie musu jabłkowego z ONZ mnie autentycznie przerosło). Mimo tej - momentami odrzucającej - zamierzonej naiwności, głupoty i komedii, jest w tym coś ujmującego i wyjątkowego. To, że Batman biega z bombą zdecydowanie dłużej niż powinien, to jedno. Inna sprawa, że robi to w celu zminimalizowania jej zasięgu, a gdy Robin wygarnia mu, że ryzykował życie by ocalić "hołotę z baru", sam odpowiada, że to tacy sami ludzie jak inni. Zresztą, gdzie indziej zobaczycie Batmana bijącego się ze sztucznymi rekinami i jeżdżącego na green screenie?