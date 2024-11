Trudno się z Farrelem nie zgodzić. Śmierć Victora to zwieńczenie serialu. Cały jego wątek przeprowadzono mistrzowsko właśnie po to, aby na koniec zadać mu ostateczny cios i raz jeszcze ujawnić, jakim typem człowieka jest Pingwin. Finał zagrał tak dobrze, bo był w sprzeczności z oczekiwaniami widzów, ale też zaprzeczył wszystkiemu, co do tej pory mogliśmy obserwować w serialu. To jedno z tych zagrań fabularnych, które wypadają najlepiej właśnie w seriach, bo mają czas, aby wybrzmieć i długo mylić tropy, aby w końcu rzucić widzowi ich prawdziwy charakter.