Kiedy nowe odcinki Pionka w SkyShowtime? Harmonogram

"Pionek" to sequel "Ślebody", który kontynuuje historię antropolożki Anki (Maria Dębska) i dziennikarza Bastiana (Maciej Musiał), lecz tym razem bohaterowie trafiają na Śląsk, gdzie pochylają się nad inną zagadką kryminalną. Wszystko zaczyna się od brutalnego morderstwa studentki architektury, które przypomina zbrodnie Normana Pionka. Przestępca, nazywany również Wampirem z Szombierek, odsiaduje wyrok w więzieniu, a zatem śledczy podejrzewają, że mężczyzna ma swojego naśladowcę.

Oficjalne śledztwo prowadzi komisarz Dagmara Kocur (Weronika Książkiewicz), a Anka i Bastian badają tę sprawę na własną rękę. Antropolożka szuka rozwiązania na Politechnice Śląskiej, gdzie obecnie wykłada, a także w gronie swoich studentów, szczególnie tajemniczego Gerarda Kellera (Mateusz Rozwadowski). Dziennikarz postanawia natomiast poszwendać się po okolicy w poszukiwaniu tropów, które w końcu prowadzą go do Karoliny Engel (Paulina Gałązka).

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Pionek - kiedy nowe odcinki w SkyShowtime? Harmonogram

SkyShowtime w dniu premiery "Pionka" udostępnił swoim subskrybentom 2 pierwsze odcinki. Oznacza to, że można obejrzeć je już dziś. Cały serial składa się w sumie z 6 epizodów i wiadomo już, że kolejne będą pokazywane co tydzień, w każdy czwartek. Harmonogram prezentuje się następująco:

Pionek, 1. odcinek - premiera 10 września

Pionek, 2. odcinek - premiera 10 września

Pionek, 3. odcinek - premiera 17 września

Pionek, 4. odcinek - premiera 24 września

Pionek, 5. odcinek - premiera 1 października

Pionek, 6. odcinek - premiera 8 października

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W przypadku "Ślebody", czyli poprzedniej odsłony ze świata Kuźmińskich, było tak samo - w dniu premiery pokazano pierwsze 2 odcinki, a pozostałe 4 ukazywały się co tydzień.

Mówiąc o "Ślebodzie", warto również wspomnieć, że subskrybenci SkyShowtime nie muszą oglądać poprzedniej odsłony przed seansem "Pionka". Mimo że w produkcji ponownie pojawiają się Anka i Bastian, to tylko oni są elementem wspólnych obu tych sezonów. "Pionek" koncentruje się na zupełnie innej historii, wprowadza również nowych bohaterów, a zatem nie ma konieczności, aby najpierw oglądać "Ślebodę". Choć warto, choćby po to, by lepiej poznać głównych bohaterów.

Zdjęcie główne: Bartosz Mrozowski/SkyShowtime.

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Anna Bortniak Redaktor Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.