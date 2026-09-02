Użytkownicy Netfliksa żałują, że tak późno odkryli genialne sci-fi. Zasługuje na więcej

"Podróżnicy" rozpoczynają się od śledztwa. Agent federalny podąża za czterema osobami, które - jak mu się wydaje - nagle zmieniły osobowość. To prowadzi go do odkrycia szokującej prawdy o przyszłości czekającej ludzkość. W ten sposób otrzymujemy genialny serial o podróżach w czasie.



Netflix stworzył "Podróżników" wraz z kanadyjską stacją Showcase. Serial science fiction globalnie zadebiutował na platformie w 2016 roku i ciągnął się przez trzy sezony. Dzisiaj mało kto już o nim pamięta, ale - jak się okazuje - wciąż zdarzają się użytkownicy, którzy go odkrywają i się nim zachwycają. Uważają, że więcej osób powinno go obejrzeć.

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Podróżnicy - genialny serial sci-fi na Netfliksie

W mediach społecznościowych ciągle pojawiają się kolejne wpisy, których autorzy żałują, że tak późno odkryli "Podróżników". Wszystko jednak przez to, że tak rzadko się o nich mówi. Dlatego właśnie produkcja jest uważana za ukrytą perłę science fiction na Netfliksie. Według jej kolejnych fanów, miłośnicy fantastyki naukowej jak najszybciej powinni ją bindżować.

"Podróżnicy" na Netfliksie muszą być najlepszym serialem science fiction, jaki widziałem, a nigdy nie słyszałem, żeby ktoś o nim mówił. Zasady, jakie ustala dla siebie i swoich bohaterów są zabójcze i rzadko ignorowane. To do mnie trafia. Powinniście go bindżować



"Podróżnicy" są tacy dobrzy i tak niedocenieni. Zasługują na więcej niż trzy sezony. Sprawdźcie zanim znikną z Netfliksa



"Podróżnicy" na Netfliksie są tak niedocenieni, jeden z najlepszych seriali science fiction, jakie widziałem od dawna. Właśnie skończyłem i okazało się, że zrobił go Brad Wright (współtwórca "Gwiezdnych Wrót"). "Stargate SG-1" to mój ulubiony serial science fiction. Mam nadzieję, że "Podróżnicy" i "Stargate" kiedyś powrócą! - czytamy na X (dawny Twitter).

Gdybyście chcieli posłuchać powyższych zachęt i sprawdzić "Podróżników" na Netfliksie czeka was mnóstwo godzin świetnej - jak wynika z powszechnych opinii - zabawy. W końcu serial składa się łącznie z 32 odcinków. Ale jeśli wciąga, tak jak twierdzą jego fani, całość wciągniecie w jeden weekend.



Ile obecnie kosztuje subskrypcja Netfliksa? Dowiesz się tego z naszego tekstu.

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Więcej o sci-fi na Netfliksie poczytasz na Spider's Web:

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Rafał Christ Redaktor W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.