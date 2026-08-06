Netflix ma genialne filmy science fiction. Ranking 15 najlepszych
Kino science-fiction jest zdecydowanie ponadczasowe. Niezależnie od tego, w jakim okresie kręcone i kiedy rozgrywa się akcja, to gatunek, który często ma ciekawe obserwacje względem - zwykle mało optymistycznej - przyszłości, która nas czeka. Przedstawiamy 15 najważniejszych tytułów zaliczających się do sci-fi, które można obejrzeć na Netfliksie.
Przyszłość ma niejedno filmowe imię - końca świata rodem z produkcji katastroficznych, najazdu obcej cywilizacji, usamodzielnienia się robotów czy sztucznej inteligencji. Zwłaszcza w tym ostatnim przypadku kino, które dawniej mogliśmy postrzegać jako bajki, dziś staje się w coraz większym stopniu wizją rzeczywistości, w jakiej możemy żyć za 10 czy 20 lat. Prezentujemy zestawienie 15 najlepszych produkcji, wpisujących się w tę tematykę, a które możecie zobaczyć na platformie streamingowej Netflix.
Sci-fi: najlepsze filmy do obejrzenia na Netfliksie - TOP 15
Interstellar
Film powszechnie uznawany za jedno z największych dzieł w nolanowskiej filmografii. Nagrodzony (nareszcie) Oscarem reżyser 11 lat temu przedstawił światu historię grupy naukowców, która w momencie, gdy zmiany klimatyczne pogrążają Ziemię w destrukcji, odkrywa tunel czasoprzestrzenny, umożliwiający przekraczanie dotychczas znanych ludzkości granic. Widowiskowy, monumentalny, doskonały technicznie film.
Nie patrz w górę
- Rok produkcji: 2021
- Czas trwania: 145 minut
- Reżyser: Adam McKay
- Obsada: Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Jonah Hill
Adam McKay wyrobił sobie na przestrzeni lat opinię speca od satyry politycznej. Nie inaczej jest w przypadku "Nie patrz w górę", jego najnowszego, nominowanego w czterech oscarowych kategoriach filmu. Główni bohaterowie tej produkcji to dwójka astronomów - Randall Mindy (DiCaprio) i Kate Dibiasky (Lawrence), którzy jako jedni z pierwszych (i nielicznych) dostrzegają zagrożenie w postaci znajdującej się na kursie kolizyjnym z Ziemią komety. Niby to komedia, ale śmiech w trakcie seansu jest dość gorzki.
Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera
- Rok produkcji: 2021
- Czas trwania: 242 minuty
- Reżyser: Zack Snyder
- Obsada: Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Jason Momoa, Ray Fisher, Ciaran Hinds
Po śmierci Supermana (Cavill), która miała miejsce w poprzednim filmie Batman (Affleck) i Wonder Woman (Gadot) decydują się na zrekrutowanie drużyny superludzi, z którymi będą mogli wspólnie stawić czoła nadchodzącemu zagrożeniu. To należy do zdecydowanie niełatwych - ma bowiem postać planującego podbić Ziemię Steppenwolfa (Hinds). Na oku bohaterów są Arthur Curry (Momoa), Barry Allen (Ezra Miller) i Victor Stone (Fisher) - znani później jako Aquaman, Flash i Cyborg.
Twórca
- Rok produkcji: 2023
- Czas trwania: 133 minuty
- Reżyser: Gareth Edwards
- Obsada: John David Washington, Gemma Chan, Ken Watanabe, Sturgill Simpson, Allison Janney
Imponujące wizualnie dzieło autorstwa Garetha Edwardsa, który w te klocki umie wyjątkowo dobrze. Główną postacią filmu jest Joshua (Washington)- były amerykański agent, który najpierw w ramach infiltracji środowiska symulantów, a później z uczucia, zbliżył się do Mayi (Chan) i zakochał się w niej. Po domniemanej śmierci kobiety Joshua dostaje od swoich przełożonych szansę na jej odnalezienie, pod warunkiem zneutralizowania groźnej broni. Okazuje się, że jest nią dziecko.
Geostorm
- Rok produkcji: 2017
- Czas trwania: 109 minut
- Reżyser: Dean Devlin
- Obsada: Gerard Butler, Jim Sturgess, Abbie Cornish, Ed Harris, Andy García
To ten typ kina katastroficznego, które lepiej się ogląda niż analizuje. Ziemia jest niszczona przez potężne kataklizmy. Aby temu zaradzić, powstaje program Dutch Boy, polegający na umieszczeniu na orbicie sieci satelitów przeciwdziałających klęskom żywiołowym. Wkrótce system okazuje się wadliwy, a system wywołuje serię śmiercionośnych huraganów, powodzi i burz lodowych. Twórca Dutch Boya, Jake Lawson (Butler) wyrusza do kosmicznej bazy, aby naprawić ten problem. Okazuje się, że nie ma tu miejsca na przypadki, a techniczna awaria systemu okazuje się celowym czynem, mającym wywołać globalny spisek.
Mickey 17
- Rok produkcji: 2025
- Czas trwania: 137 minut
- Reżyser: Bong Joon Ho
- Obsada: Robert Pattinson, Naomi Ackie, Steven Yeun, Toni Collette, Mark Ruffalo
Bong po latach przerwy od kina sci-fi znów wybrał się w te rejony. Za przewodnika obrał sobie Mickeya Barnesa (Pattinson) - przeciętniaka, który wraz z kumplem (Yeun) postanawia uciec przed długami w kosmos. Główny bohater, nieświadomy tego co robi, aplikuje na Wymienialnego - osobę, której śmierć równa się zdobywaniu informacji przydatnych do dowodzonej przez ekscentrycznego polityka, Kennetha Marshalla (Ruffalo), kolonizacji lodowej planety Niflheim. Po każdym zgonie główny bohater zostaje wydrukowany na nowo, zachowując swoje wspomnienia. Problem pojawia się, gdy Mickey zostaje podwójnie sklonowany.
Maszyna do zabijania
- Rok produkcji: 2026
- Czas trwania: 107 minut
- Reżyser: Patrick Hughes
- Obsada: Alan Ritchson, Dennis Quaid, Esai Morales
Główny bohater (Ritchson) to żołnierz z przeszłością w Afganistanie. Doszło tam do ogromnej osobistej tragedii - ostrzał ze strony wroga zabił służącego wraz z nim brata. Chcąc wypełnić obietnicę daną bratu, bierze udział w rekrutacji do Rangersów. Po przydzieleniu mu numeru 81, trafia do obozu szkoleniowego wraz z innymi kandydatami, którzy chcą się dostać do żołnierskiej elity. W trakcie finałowej misji oddział dowodzony przez 81 zostaje zaatakowany przez tajemniczą maszynę. Wbrew temu, co żołnierze początkowo podejrzewają, to już nie ćwiczenia a walka o przetrwanie.
Park jurajski
- Rok produkcji: 1993
- Czas trwania: 127 minut
- Reżyser: Steven Spielberg
- Obsada: Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum, Richard Attenborough
Legendarny tytuł, jeden z wielu spod ręki maestro Spielberga, a także najbardziej znany projekt niedawno zmarłego Sama Neilla. Milioner John Hammond (Attenborough), właściciel przedsiębiorstwa InGen, stworzył na bezludnej wyspie Isla Nublar niezwykły park rozrywki, w którym odtworzone są warunki panujące przed milionami lat, a główną atrakcją parku są żywe dinozaury. Zanim zostanie on otwarty dla szerokiej publiczności, ma miejsce wizytacja ekspertów - w tym paleontologów Allana Granta (Neill), Ellie Sattler (Dern), czy matematyka Iana Malcolma (Goldblum). Z czasem ekspedycja zamienia się w śmiertelnie niebezpieczną próbę ujścia z życiem.
Godzilla Minus One
- Rok produkcji: 2023
- Czas trwania: 124 minuty
- Reżyser: Takashi Yamazaki
- Obsada: Ryunosuke Kamiki, Minami Hamabe, Yuki Yamada, Munetaka Aoki
Jak zrobić epicki, spektakularny, wciskający fotel film z udziałem wielkiego i przerażającego monstrum za zaledwie 15 milionów dolarów? Właśnie tak. Koichi (Kamiki) to młody, japoński pilot kamikaze, który symuluje problemy techniczne samolotu, by uciec od służby. W noc, którą Koichi spędza na wyspie, dochodzi do potwornej tragedii - przypominający dinozaura, gigantyczny stwór, atakuje garnizon, a sam główny bohater tchórzy, przez co wielu jego kompanów ginie. Gdy wraca do domu i próbuje ułożyć sobie życie na nowo, nie jest mu to dane przez długi czas - Godzilla powraca silniejsza i bardziej mściwa. Japonia, pozbawiona wsparcia sojuszników, zostaje z tym problemem sama.
Astronauta
- Rok produkcji: 2024
- Czas trwania: 107 minut
- Reżyser: Johan Renck
- Obsada: Adam Sandler, Carey Mulligan, Paul Dano, Isabella Rossellini
Jeśli tęsknicie za talentem Adama Sandlera do kina dramatycznego, to "Astronauta" zdaje się być obowiązkową pozycją. Aktor wciela się tutaj w Jakuba Prochazkę, czeskiego astronautę, wysłanego na kosmiczną misję, która ma się przysłużyć ludzkości. Bardzo tęskni za żoną (Mulligan), która postanawia od niego odejść.. Jakby tego było mało, zdaje się nie być jedyną mieszkającą na statku istotą - zaczyna rozmawiać z...kosmicznym pająkiem (znakomita rola głosowa Dano). Kino dość powolne, mocno koncentrujące się na samotności bohatera i jego izolacji z dala od domu. Warto dać mu szansę.
Mad Max: Na drodze gniewu
- Rok produkcji: 2015
- Czas trwania: 120 minut
- Reżyser: George Miller
- Obsada: Tom Hardy, Charlize Theron, Nicholas Hoult, Hugh Keays-Byrne
Triumfalny, nagrodzony sześcioma Oscarami powrót George'a Millera do jego legendarnej serii. Max Rockatansky (Hardy) to były gliniarz, który po nuklearnej zagładzie samotnie przemierza australijskie pustynie. Zostaje wzięty do niewoli przez Immortan Joe, tamtejszego watażkę i władcę Cytadeli. Gdy bandyci zabierają go za sobą, by gonić zbiegłą, pomagającą uciec jego żonom Imperator Furiosę (Theron), Max widzi szansę na ucieczkę.
Projekt Adam
- Rok produkcji: 2022
- Czas trwania: 106 minut
- Reżyser: Shawn Levy
- Obsada: Ryan Reynolds, Walker Scobell, Mark Ruffalo, Jennifer Garner, Zoe Saldaña
Shawn Levy to twórca, który zdecydowanie najswobodniej czuje się w gatunku science fiction. "Projekt Adam", którego jest reżyserem, opowiada o Adamie Reedzie (Reynolds), żyjącym w dystopijnej rzeczywistości 2050 roku pilocie myśliwca, który kradnie samolot, aby przenieść się do roku 2018 i uratować swoją żonę Laurę przed śmiercią. Podczas ucieczki zostaje ranny i rozbija się w roku 2022, gdzie spotyka siebie jako dwunastolatka, zmagającego się z własnymi problemami.
Spider-Man: Homecoming
- Rok produkcji: 2017
- Czas trwania: 133 minuty
- Reżyser: Jon Watts
- Obsada: Tom Holland, Michael Keaton, Zendaya, Jacob Batalon, Robert Downey Jr.
Nie mogło zabraknąć pierwszego, pełnoprawnego filmowego "odcinka" o Spider-Manie z udziałem Toma Hollanda. Po wydarzeniach z "Wojny bohaterów" Tony Stark (Downey Jr.) zostaje mentorem Petera, oferującym mu nie tylko wsparcie doświadczeniem, ale również zaplecze techniczne. Jako, że Parker nie jest jeszcze gotowy na bycie w superbohaterskiej ekstraklasie, powraca do nauki w liceum Midtown i koncentruje się na pomaganiu mieszkańcom jako "przyjazny Spider-Man z sąsiedztwa". Jego pierwszym poważnym wrogiem zostaje niebezpieczny handlarz bronią, Adrian Toomes (Keaton), rozgoryczony tym, jak go potraktowano po bitwie o Nowy Jork.
Raport mniejszości
- Rok produkcji: 2002
- Czas trwania: 145 minut
- Reżyser: Steven Spielberg
- Obsada: Tom Cruise, Colin Farrell, Samantha Morton, Max von Sydow
Drugie dzieło Spielberga w tym zestawieniu. Ale za to jakie! Film rozgrywa się w przyszłości, a konkretniej 2054 roku. Ważnym narzędziem rządowej kontroli jest Agencja Prewencji, dzięki której zdolnościom można nie tylko przewidzieć to, co się wydarzy, ale również ukarać winnych zanim popełnią przestępstwo. Jedną z czołowych, zorientowanych w tym procesie postaci, jest komisarz John Anderton (Cruise). Wkrótce otrzymuje szokującą informację - to właśnie on ma za kilkadziesiąt godzin zabić człowieka. Główny bohater walczy w wyścigu z czasem o to, by dowiedzieć się, o co chodzi. Idealny system się pomylił? A może ktoś go wrabia?
Wielka powódź
- Rok produkcji: 2025
- Czas trwania: 118 minut
- Reżyser: Kim Byung-woo
- Obsada: Kim Da-mi, Park Hae-soo, Kim Gyu-baek, Lee Sang-hee
Film, który ma w zanadrzu więcej niespodzianek, niż może się wydawać. Gu An-na (Kim Da-mi) to badaczka, która samotnie wychowuje synka Ja-ina (Kwon Eun-seong). Jej poranek wygląda dość standardowo - trochę nerwów, trochę konieczności okiełznania energii chłopca. Niedługo później dostrzega za oknem, że poziom wody podnosi się do katastrofalnych rozmiarów, które zwiastują nadchodzącą katastrofę, a jak się z czasem okazuje - rychły koniec ludzkiej cywilizacji. An-na i jej syn, wspomagani przez eskortującego ich Son Hee-jo (Park Hae-soo) próbują ujść z życiem.
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W serwisie zajmuje się przede wszystkim recenzjami filmowymi i informacjami ze świata kina. Student dziennikarstwa i politologii. Miłośnik kina grozy, który na maratony horrorów chodzi rzadziej, niż chciałby. Wielbiciel musicali, z których piosenki wypełniają większość playlisty na Spotify. Wcześniej publikował w Ostatniej Tawernie oraz Movies Room.