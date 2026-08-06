Netflix ma genialne filmy science fiction. Ranking 15 najlepszych

Przyszłość ma niejedno filmowe imię - końca świata rodem z produkcji katastroficznych, najazdu obcej cywilizacji, usamodzielnienia się robotów czy sztucznej inteligencji. Zwłaszcza w tym ostatnim przypadku kino, które dawniej mogliśmy postrzegać jako bajki, dziś staje się w coraz większym stopniu wizją rzeczywistości, w jakiej możemy żyć za 10 czy 20 lat. Prezentujemy zestawienie 15 najlepszych produkcji, wpisujących się w tę tematykę, a które możecie zobaczyć na platformie streamingowej Netflix.

Sci-fi: najlepsze filmy do obejrzenia na Netfliksie - TOP 15

Interstellar

Rok produkcji: 2014

Czas trwania: 169 minut

Reżyser: Christopher Nolan

Obsada: Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain, Ellen Burstyn

Film powszechnie uznawany za jedno z największych dzieł w nolanowskiej filmografii. Nagrodzony (nareszcie) Oscarem reżyser 11 lat temu przedstawił światu historię grupy naukowców, która w momencie, gdy zmiany klimatyczne pogrążają Ziemię w destrukcji, odkrywa tunel czasoprzestrzenny, umożliwiający przekraczanie dotychczas znanych ludzkości granic. Widowiskowy, monumentalny, doskonały technicznie film.

Nie patrz w górę

Rok produkcji : 2021

2021 Czas trwania: 145 minut

Reżyser: Adam McKay

Obsada: Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Jonah Hill

Adam McKay wyrobił sobie na przestrzeni lat opinię speca od satyry politycznej. Nie inaczej jest w przypadku "Nie patrz w górę", jego najnowszego, nominowanego w czterech oscarowych kategoriach filmu. Główni bohaterowie tej produkcji to dwójka astronomów - Randall Mindy (DiCaprio) i Kate Dibiasky (Lawrence), którzy jako jedni z pierwszych (i nielicznych) dostrzegają zagrożenie w postaci znajdującej się na kursie kolizyjnym z Ziemią komety. Niby to komedia, ale śmiech w trakcie seansu jest dość gorzki.

Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera

Rok produkcji: 2021

Czas trwania: 242 minuty

Reżyser: Zack Snyder

Obsada: Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Jason Momoa, Ray Fisher, Ciaran Hinds

Po śmierci Supermana (Cavill), która miała miejsce w poprzednim filmie Batman (Affleck) i Wonder Woman (Gadot) decydują się na zrekrutowanie drużyny superludzi, z którymi będą mogli wspólnie stawić czoła nadchodzącemu zagrożeniu. To należy do zdecydowanie niełatwych - ma bowiem postać planującego podbić Ziemię Steppenwolfa (Hinds). Na oku bohaterów są Arthur Curry (Momoa), Barry Allen (Ezra Miller) i Victor Stone (Fisher) - znani później jako Aquaman, Flash i Cyborg.

Twórca

Rok produkcji: 2023

Czas trwania: 133 minuty

Reżyser: Gareth Edwards

Obsada: John David Washington, Gemma Chan, Ken Watanabe, Sturgill Simpson, Allison Janney

Imponujące wizualnie dzieło autorstwa Garetha Edwardsa, który w te klocki umie wyjątkowo dobrze. Główną postacią filmu jest Joshua (Washington)- były amerykański agent, który najpierw w ramach infiltracji środowiska symulantów, a później z uczucia, zbliżył się do Mayi (Chan) i zakochał się w niej. Po domniemanej śmierci kobiety Joshua dostaje od swoich przełożonych szansę na jej odnalezienie, pod warunkiem zneutralizowania groźnej broni. Okazuje się, że jest nią dziecko.

Geostorm

Rok produkcji: 2017

Czas trwania: 109 minut

Reżyser: Dean Devlin

Obsada: Gerard Butler, Jim Sturgess, Abbie Cornish, Ed Harris, Andy García

To ten typ kina katastroficznego, które lepiej się ogląda niż analizuje. Ziemia jest niszczona przez potężne kataklizmy. Aby temu zaradzić, powstaje program Dutch Boy, polegający na umieszczeniu na orbicie sieci satelitów przeciwdziałających klęskom żywiołowym. Wkrótce system okazuje się wadliwy, a system wywołuje serię śmiercionośnych huraganów, powodzi i burz lodowych. Twórca Dutch Boya, Jake Lawson (Butler) wyrusza do kosmicznej bazy, aby naprawić ten problem. Okazuje się, że nie ma tu miejsca na przypadki, a techniczna awaria systemu okazuje się celowym czynem, mającym wywołać globalny spisek.

Mickey 17

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 137 minut

Reżyser: Bong Joon Ho

Obsada: Robert Pattinson, Naomi Ackie, Steven Yeun, Toni Collette, Mark Ruffalo

Bong po latach przerwy od kina sci-fi znów wybrał się w te rejony. Za przewodnika obrał sobie Mickeya Barnesa (Pattinson) - przeciętniaka, który wraz z kumplem (Yeun) postanawia uciec przed długami w kosmos. Główny bohater, nieświadomy tego co robi, aplikuje na Wymienialnego - osobę, której śmierć równa się zdobywaniu informacji przydatnych do dowodzonej przez ekscentrycznego polityka, Kennetha Marshalla (Ruffalo), kolonizacji lodowej planety Niflheim. Po każdym zgonie główny bohater zostaje wydrukowany na nowo, zachowując swoje wspomnienia. Problem pojawia się, gdy Mickey zostaje podwójnie sklonowany.

Maszyna do zabijania

Rok produkcji: 2026

Czas trwania: 107 minut

Reżyser: Patrick Hughes

Obsada: Alan Ritchson, Dennis Quaid, Esai Morales

Główny bohater (Ritchson) to żołnierz z przeszłością w Afganistanie. Doszło tam do ogromnej osobistej tragedii - ostrzał ze strony wroga zabił służącego wraz z nim brata. Chcąc wypełnić obietnicę daną bratu, bierze udział w rekrutacji do Rangersów. Po przydzieleniu mu numeru 81, trafia do obozu szkoleniowego wraz z innymi kandydatami, którzy chcą się dostać do żołnierskiej elity. W trakcie finałowej misji oddział dowodzony przez 81 zostaje zaatakowany przez tajemniczą maszynę. Wbrew temu, co żołnierze początkowo podejrzewają, to już nie ćwiczenia a walka o przetrwanie.

Park jurajski

Rok produkcji: 1993

Czas trwania: 127 minut

Reżyser: Steven Spielberg

Obsada: Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum, Richard Attenborough

Legendarny tytuł, jeden z wielu spod ręki maestro Spielberga, a także najbardziej znany projekt niedawno zmarłego Sama Neilla. Milioner John Hammond (Attenborough), właściciel przedsiębiorstwa InGen, stworzył na bezludnej wyspie Isla Nublar niezwykły park rozrywki, w którym odtworzone są warunki panujące przed milionami lat, a główną atrakcją parku są żywe dinozaury. Zanim zostanie on otwarty dla szerokiej publiczności, ma miejsce wizytacja ekspertów - w tym paleontologów Allana Granta (Neill), Ellie Sattler (Dern), czy matematyka Iana Malcolma (Goldblum). Z czasem ekspedycja zamienia się w śmiertelnie niebezpieczną próbę ujścia z życiem.

Godzilla Minus One

Rok produkcji: 2023

Czas trwania: 124 minuty

Reżyser: Takashi Yamazaki

Obsada: Ryunosuke Kamiki, Minami Hamabe, Yuki Yamada, Munetaka Aoki

Jak zrobić epicki, spektakularny, wciskający fotel film z udziałem wielkiego i przerażającego monstrum za zaledwie 15 milionów dolarów? Właśnie tak. Koichi (Kamiki) to młody, japoński pilot kamikaze, który symuluje problemy techniczne samolotu, by uciec od służby. W noc, którą Koichi spędza na wyspie, dochodzi do potwornej tragedii - przypominający dinozaura, gigantyczny stwór, atakuje garnizon, a sam główny bohater tchórzy, przez co wielu jego kompanów ginie. Gdy wraca do domu i próbuje ułożyć sobie życie na nowo, nie jest mu to dane przez długi czas - Godzilla powraca silniejsza i bardziej mściwa. Japonia, pozbawiona wsparcia sojuszników, zostaje z tym problemem sama.

Astronauta

Rok produkcji: 2024

Czas trwania: 107 minut

Reżyser: Johan Renck

Obsada: Adam Sandler, Carey Mulligan, Paul Dano, Isabella Rossellini

Jeśli tęsknicie za talentem Adama Sandlera do kina dramatycznego, to "Astronauta" zdaje się być obowiązkową pozycją. Aktor wciela się tutaj w Jakuba Prochazkę, czeskiego astronautę, wysłanego na kosmiczną misję, która ma się przysłużyć ludzkości. Bardzo tęskni za żoną (Mulligan), która postanawia od niego odejść.. Jakby tego było mało, zdaje się nie być jedyną mieszkającą na statku istotą - zaczyna rozmawiać z...kosmicznym pająkiem (znakomita rola głosowa Dano). Kino dość powolne, mocno koncentrujące się na samotności bohatera i jego izolacji z dala od domu. Warto dać mu szansę.

Mad Max: Na drodze gniewu

Rok produkcji: 2015

Czas trwania: 120 minut

Reżyser: George Miller

Obsada: Tom Hardy, Charlize Theron, Nicholas Hoult, Hugh Keays-Byrne

Triumfalny, nagrodzony sześcioma Oscarami powrót George'a Millera do jego legendarnej serii. Max Rockatansky (Hardy) to były gliniarz, który po nuklearnej zagładzie samotnie przemierza australijskie pustynie. Zostaje wzięty do niewoli przez Immortan Joe, tamtejszego watażkę i władcę Cytadeli. Gdy bandyci zabierają go za sobą, by gonić zbiegłą, pomagającą uciec jego żonom Imperator Furiosę (Theron), Max widzi szansę na ucieczkę.

Projekt Adam

Rok produkcji: 2022

Czas trwania: 106 minut

Reżyser: Shawn Levy

Obsada: Ryan Reynolds, Walker Scobell, Mark Ruffalo, Jennifer Garner, Zoe Saldaña

Shawn Levy to twórca, który zdecydowanie najswobodniej czuje się w gatunku science fiction. "Projekt Adam", którego jest reżyserem, opowiada o Adamie Reedzie (Reynolds), żyjącym w dystopijnej rzeczywistości 2050 roku pilocie myśliwca, który kradnie samolot, aby przenieść się do roku 2018 i uratować swoją żonę Laurę przed śmiercią. Podczas ucieczki zostaje ranny i rozbija się w roku 2022, gdzie spotyka siebie jako dwunastolatka, zmagającego się z własnymi problemami.

Spider-Man: Homecoming

Rok produkcji: 2017

Czas trwania: 133 minuty

Reżyser: Jon Watts

Obsada: Tom Holland, Michael Keaton, Zendaya, Jacob Batalon, Robert Downey Jr.

Nie mogło zabraknąć pierwszego, pełnoprawnego filmowego "odcinka" o Spider-Manie z udziałem Toma Hollanda. Po wydarzeniach z "Wojny bohaterów" Tony Stark (Downey Jr.) zostaje mentorem Petera, oferującym mu nie tylko wsparcie doświadczeniem, ale również zaplecze techniczne. Jako, że Parker nie jest jeszcze gotowy na bycie w superbohaterskiej ekstraklasie, powraca do nauki w liceum Midtown i koncentruje się na pomaganiu mieszkańcom jako "przyjazny Spider-Man z sąsiedztwa". Jego pierwszym poważnym wrogiem zostaje niebezpieczny handlarz bronią, Adrian Toomes (Keaton), rozgoryczony tym, jak go potraktowano po bitwie o Nowy Jork.

Raport mniejszości

Rok produkcji: 2002

Czas trwania: 145 minut

Reżyser: Steven Spielberg

Obsada: Tom Cruise, Colin Farrell, Samantha Morton, Max von Sydow

Drugie dzieło Spielberga w tym zestawieniu. Ale za to jakie! Film rozgrywa się w przyszłości, a konkretniej 2054 roku. Ważnym narzędziem rządowej kontroli jest Agencja Prewencji, dzięki której zdolnościom można nie tylko przewidzieć to, co się wydarzy, ale również ukarać winnych zanim popełnią przestępstwo. Jedną z czołowych, zorientowanych w tym procesie postaci, jest komisarz John Anderton (Cruise). Wkrótce otrzymuje szokującą informację - to właśnie on ma za kilkadziesiąt godzin zabić człowieka. Główny bohater walczy w wyścigu z czasem o to, by dowiedzieć się, o co chodzi. Idealny system się pomylił? A może ktoś go wrabia?

Wielka powódź

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 118 minut

Reżyser: Kim Byung-woo

Obsada: Kim Da-mi, Park Hae-soo, Kim Gyu-baek, Lee Sang-hee

Film, który ma w zanadrzu więcej niespodzianek, niż może się wydawać. Gu An-na (Kim Da-mi) to badaczka, która samotnie wychowuje synka Ja-ina (Kwon Eun-seong). Jej poranek wygląda dość standardowo - trochę nerwów, trochę konieczności okiełznania energii chłopca. Niedługo później dostrzega za oknem, że poziom wody podnosi się do katastrofalnych rozmiarów, które zwiastują nadchodzącą katastrofę, a jak się z czasem okazuje - rychły koniec ludzkiej cywilizacji. An-na i jej syn, wspomagani przez eskortującego ich Son Hee-jo (Park Hae-soo) próbują ujść z życiem.

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