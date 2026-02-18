REKLAMA
Netflix dodał mocarny horror sci-fi. A subskrybenci się na niego rzucili

Mocny horror science fiction pojawił się na Netfliksie. Produkcja w reżyserii Ridleya Scotta w gwiazdorskiej obsadzie to coś, co fani tego rodzaju filmów zdecydowanie powinni nadrobić.

Anna Bortniak
Biblioteka Netfliksa pełna jest świetnych produkcji sci-fi, w których subskrybenci mogą przebierać. Co jakiś czas do tytułów oryginalnych streamingowego giganta dołączają również tytuły na licencji, a to oznacza idealną okazję, by daną produkcję sobie odświeżyć lub obejrzeć ją po raz pierwszy. Niedawno do kinowych hitów dostępnych na platformie dołączył obraz Ridleya Scotta, obok którego nie można przejść obojętnie.

Prometeusz - film Ridleya Scotta dostępny na Netflix

"Prometeusz" to horror science fiction, którego akcja rozgrywa się w 2039 roku, kiedy tytułowy statek dociera na planetę LV-223. To właśnie tam załoga, której przewodzi archeolożka Elizabeth Shaw (w tej roli Noomi Rapace) rozpoczyna poszukiwania pozaziemskiej rasy, która mogła stworzyć człowieka. Całą podróż monitoruje android David (Michael Fassbender). Ekspedycja prędko przeradza się jednak w walkę o przetrwanie, kiedy badacze odkrywają groźną substancję biologiczną, a także wrogo nastawionych kosmitów.

To jedyny obraz z uniwersum, który znajdziecie na Netfliksie. To jeden z tych ciekawych przypadków produkcji, które bardzo podzieliły odbiorców - tytuł zyskał wielu fanów (głównie za sprawą worldbuildingu, fascynującej warstwy filozoficznej i realizacji), a zarazem dla sporego grona widzów jest nieoglądalny i stanowi wręcz obrazę dla franczyzy (najgłupsi bohaterowie w historii cyklu, beznadziejne dialogi, chaotyczny scenariusz). W większości przypadków był jednak oceniany pozytywnie.

Produkcja stanowi 5. część w serii "Obcy" i początkowo miała być prequelem tytułu "Obcy - 8. pasażer Nostromo" Scotta z 1979 roku. Na początku lat 2000. reżyser wraz Jamesem Cameronem opracowywali już co prawda koncepcję filmu, jednak priorytetem był wówczas "Obcy kontra Predator", który zadebiutował w 2004 roku. Prace nad "Prometeuszem" zostały wznowione dopiero w 2009 roku. Scenariusz do produkcji wspólnymi siłami stworzyli Jon Spaihts i Damon Lindelof, a film trafił na wielkie ekrany w 2012 roku. Mimo że jest to część świata "Obcego", Scott wielokrotnie podkreślał, że "Prometeusz" warto traktować też jako rzecz niezależną.

Świat "Obcy/Predator" składa się w sumie z 17 produkcji. Uniwersum zapoczątkował w 1979 roku film "Obcy - 8. pasażer Nostromo" Scotta, a najnowszą na ten moment produkcją jest "Predator: Strefa zagrożenia" w reżyserii Dana Trachtenberga z 2025 roku. Na Netfliksie na ten moment znajduje się tylko wspomniany "Prometeusz", ale wiele obrazów z tego uniwersum można obejrzeć w innych serwisach VOD.

18.02.2026 17:16
