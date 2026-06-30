Dwa uwielbiane sci-fi wracają na Netfliksa. Polacy od lat na to czekali

To była zdecydowanie za długa przerwa. Pierwsze dwa sezony "Resident Alien" już od dawna są przecież na Netfliksie dostępne. Polacy oglądali je jak szaleni. Wprost zakochali się w historii kosmity, który przybywa na Ziemię, aby zniszczyć ludzkość. W tym celu przyjmuje postać lekarza. I nagle zaprzyjaźnia się z kolejnymi osobami. Wynika z tego mnóstwo komplikacji, które przykuwają widzów do ekranu.



Polscy użytkownicy Netfliksa do tej pory nie mieli jednak okazji poznać dalszych losów uwielbianych bohaterów "Resident Alien". W końcu nie jest to oryginalny serial platformy. W latach 2021-2025 był on emitowany na stacji Syfy. Przed skasowaniem doczekał się łącznie czterech sezonów. Przez rodzimymi subskrybentami serwisu jeszcze dwa. I właśnie one dosłownie za moment zadebiutują w ofercie streamingowego giganta.

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Netflix - premiery dwóch seriali sci-fi

Czas oczekiwania na pozostałe odcinki "Resident Alien" wreszcie dobiegł końca. Dwa ostatnie sezony uwielbianego science fiction trafią do oferty Netfliksa już jutro. 1 lipca fani będą więc mogli spokojnie zasiąść do seansu. Chyba że ich uwagę odwróci inny serial z tego samego gatunku. Bo tego samego dnia czeka nas jeszcze jeden powrót.

Tym razem nie chodzi jednak o nowe odcinki. "Herosi" byli już przecież na Netfliksie dostępni. W 2016 roku obecność w ofercie platformy pozwoliła widzom odkryć ich na nowo. Użytkownicy zachwycali się historią nieznajomych, którzy mają nadludzkie zdolności i wykorzystują je, aby ratować ludzkość. A przynajmniej jej 1. sezonem, który fani do dzisiaj wspominają z nostalgią.

Choć jakość "Herosów" po 1. sezonie spadła, to serial wciąż wciąga kolejnych fanów science fiction. Od jutra będzie mógł to robić na Netfliksie. W ofercie platformy pojawią się wszystkie 4. odsłony produkcji. Co oznacza, że rodzimych sybskrybentów czeka sporo oglądania.

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Rafał Christ Redaktor W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.