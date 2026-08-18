Disney+ w nowym pakiecie Plusa i Polsat Box. Trzy streamingi za grosze

W Plusie i Polsat Box można dostosowywać streamingi do swoich potrzeb. I jasne, nie ma problemu z kombinacjami i dobieraniem sobie platform wedle uznania. Ale są też gotowe pakiety, z których warto skorzystać. Jednym z nich był do tej pory zestaw Apple TV, Amazon Prime i SkyShowtime. A teraz w tej samej cenie można wybrać podobną opcję, tylko z Disney+.



Disney+ ma w swej ofercie ogromną bibliotekę produkcji familijnych, dokumentalnych i rozrywkowych. W końcu to na tej platformie należy szukać filmów i seriali należących do największych popkulturowych franczyz na świecie. Znajdziemy na niej produkcje MCU (Marvel Cinematic Univers), ze świata Gwiezdnych wojen, Pixara czy oczywiście Disneya. Słowem: na nudę nikt nie będzie narzekał.

Disney+ w nowym pakiecie Plusa i Polsat Box

Disney+ zna swoją wartość. Dlatego w planie standardowym trzeba za niego płacić 34,99 zł/msc., a w wersji premium 59,99 zł/msc. W Plusie i Polsat Box możecie go mieć za 40 zł/msc. A do tego w ramach tej właśnie ceny operator dorzuca jeszcze subskrypcje Apple TV i Amazon Prime. Tak, dobrze czytacie. Nowy pakiet daje dostęp do trzech platform streamingowych w cenie 40 zł/msc.

Pakiet Apple TV, Amazon Prime i Disney+ to właśnie nowość w ofercie Plusa i Polsat Box. Operator podkreśla jednak, że prócz gotowych pakietów streamingowych, wciąż można tworzyć sobie u niego własne centrum rozrywki. Oznacza to, że klienci mogą łączyć dowolne subskrypcje platform streamingowych we własne zestawy. Do wyboru jest Apple TV, Disney+, HBO Max, SkyShowtime i Polsat Box Go. Dostęp do wybranych dwóch z nich kosztuje 40 zł/msc., a za pakiet czterech dowolnych streamingów trzeba już zapłacić dwa razy więcej, czyli 80 zł/msc.



Szczegóły oferty dostępne są na stronach Plusa i Polsat Box.

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