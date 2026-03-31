Amazon Prime i Apple TV w ofertach Plusa i Polsat Box. Potężny nowy pakiet

Plus i Polsat Box stają się właśnie największym agregatorem globalnych serwisów streamingowych na polskim rynku - i to w bardzo atrakcyjnej cenie. Firmy wprowadziły całkowicie nowy pakiet streamingowy, który obejmuje łącznie 3 serwisy: Amazon Prime, Apple TV i SkyShowtime za jedyne 40 zł miesięcznie.



Tymczasem za 80 zł miesięcznie można mieć już 5 serwisów: Amazon Prime, Apple TV, Disney+, HBO Max i SkyShowtime.

Pakiety streamingowe w Plusie i Polsat Box

Pakiet 3 streamingów: nowy pakiet; Amazon Prime, Apple TV i SkyShowtime - wszystko razem za jedyne 40 zł miesięcznie

- z dostępem do bogatej biblioteki filmów, seriali i programów rozrywkowych - od seriali i filmów Amazon Originals, przez oryginalne produkcje Apple Originals, po głośne premiery i uznane tytuły dostępne w SkyShowtime.



Pakiet 2 streamingów: 40 zł miesięcznie



- 2 streamingi za 40 zł/mies. - do wyboru dwa z 4. serwisów: Apple TV, Disney+, HBO Max, SkyShowtime oraz dodatkowo w Plusie: Polsat Box Go Premium i Polsat Box Go Sport.



5 streamingów za 80 zł miesięcznie



- Klienci mogą stworzyć zestaw idealnie dopasowany do swoich potrzeb. Łącząc nową ofertę z dotychczasową, można uzyskać nawet 5 streamingów za jedyne 80 zł/mies. - i jest to niewątpliwie jedna z najatrakcyjniejszych propozycji na rynku.



Np. pakiet 3 streamingów - Amazon Prime, Apple TV, SkyShowtime + pakiet 2 streamingów - Disney+ i HBO Max. To wszystko łącznie za jedyne 80 zł miesięcznie dla klientów Plusa i Polsat Box.



Oferta pojedynczych streamingów



Obecna oferta daje także możliwość skorzystania z pojedynczych streamingów za 25 zł/mies. - w tej cenie klienci mogą wybierać spośród: Disney+, HBO Max, SkyShowtime, Apple TV i Polsat Box Go, w Plusie dostępny w postaci pakietów: Polsat Box Go Premium i Polsat Box Go Sport.

Jak skorzystać

Z oferty streamingów - pakietów oraz pojedynczych serwisów - można skorzystać dobierając je do ofert podstawowych Plusa (abonament komórkowy, światłowód, internet mobilny) i Polsat Box (telewizja satelitarna i kablowa IPTV, telewizja internetowa). Szczegóły oferty dostępne są tutaj.

Michał Jarecki 31.03.2026 10:43

