Amazon Prime i Apple TV w ofertach Plusa i Polsat Box. Potężny nowy pakiet
Klienci Plusa i Polsat Box jako jedyni na rynku mają dostępne do 5. spośród najważniejszych serwisów streamingowych na świecie - do dotychczas oferowanych Disney+, HBO Max i SkyShowtime właśnie dołączyły Amazon Prime oraz Apple TV.
Plus i Polsat Box stają się właśnie największym agregatorem globalnych serwisów streamingowych na polskim rynku - i to w bardzo atrakcyjnej cenie. Firmy wprowadziły całkowicie nowy pakiet streamingowy, który obejmuje łącznie 3 serwisy: Amazon Prime, Apple TV i SkyShowtime za jedyne 40 zł miesięcznie.
Tymczasem za 80 zł miesięcznie można mieć już 5 serwisów: Amazon Prime, Apple TV, Disney+, HBO Max i SkyShowtime.
Pakiety streamingowe w Plusie i Polsat Box
Pakiet 3 streamingów: nowy pakiet; Amazon Prime, Apple TV i SkyShowtime - wszystko razem za jedyne 40 zł miesięcznie
- z dostępem do bogatej biblioteki filmów, seriali i programów rozrywkowych - od seriali i filmów Amazon Originals, przez oryginalne produkcje Apple Originals, po głośne premiery i uznane tytuły dostępne w SkyShowtime.
Pakiet 2 streamingów: 40 zł miesięcznie
- 2 streamingi za 40 zł/mies. - do wyboru dwa z 4. serwisów: Apple TV, Disney+, HBO Max, SkyShowtime oraz dodatkowo w Plusie: Polsat Box Go Premium i Polsat Box Go Sport.
5 streamingów za 80 zł miesięcznie
- Klienci mogą stworzyć zestaw idealnie dopasowany do swoich potrzeb. Łącząc nową ofertę z dotychczasową, można uzyskać nawet 5 streamingów za jedyne 80 zł/mies. - i jest to niewątpliwie jedna z najatrakcyjniejszych propozycji na rynku.
Np. pakiet 3 streamingów - Amazon Prime, Apple TV, SkyShowtime + pakiet 2 streamingów - Disney+ i HBO Max. To wszystko łącznie za jedyne 80 zł miesięcznie dla klientów Plusa i Polsat Box.
Oferta pojedynczych streamingów
Obecna oferta daje także możliwość skorzystania z pojedynczych streamingów za 25 zł/mies. - w tej cenie klienci mogą wybierać spośród: Disney+, HBO Max, SkyShowtime, Apple TV i Polsat Box Go, w Plusie dostępny w postaci pakietów: Polsat Box Go Premium i Polsat Box Go Sport.
Jak skorzystać
Z oferty streamingów - pakietów oraz pojedynczych serwisów - można skorzystać dobierając je do ofert podstawowych Plusa (abonament komórkowy, światłowód, internet mobilny) i Polsat Box (telewizja satelitarna i kablowa IPTV, telewizja internetowa). Szczegóły oferty dostępne są tutaj.
