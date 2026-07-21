Amazon Prime wszedł do oferty Plusa i Polsat Box ze wszystkimi korzyściami. Co oferuje?

Amazon Prime rozgościł się w ofercie Plusa i Polsat Box dopiero niedawno. Pojawił się wraz z nowym pakietem streamingowym, w ramach którego za 40 zł miesięcznie jest dostępny razem z Apple TV i SkyShowtime. Bo tak jak one pozwala na nielimitowane oglądanie filmów i seriali. Wśród powiązanych z nim benefitów jest subskrypcja platformy Prime Video. Czasem warto jednak oderwać się od tych wszystkich znajdujących się w bibliotece serwisu produkcji, aby cieszyć się pozostałymi korzyściami, jakie mieści w sobie usługa.



Nie jest to na pewno łatwe. W końcu Prime Video słynie z emocjonujących filmów i wciągających seriali, które widzowie oglądają ciurkiem. Odpalają odcinek za odcinkiem, aż skończą cały sezon, jak w przypadku niedawnej "Elle". Prequel kultowej "Legalnej blondynki" jest ogromnym hitem. Opowiada o losach Elle Woods na parę lat zanim poszła na studia prawnicze na Harvard. Produkcja z nastoletnią bohaterką była skazana na sukces nie tylko dlatego, że należy do znanego uniwersum. Użytkownicy uwielbiają bowiem młodzieżowe tytuły. Oferta platformy już w nie obfituje, a do bangerów pokroju "Tego lata stałam się piękna" czy "Off Campus" ciągle dochodzą kolejne.

Amazon Prime w Plusie i Polsat Box - co obejrzeć na Prime Video?

Oczywiście, nie samymi młodzieżowymi problemami i miłostkami żywią się użytkownicy Prime Video. Platforma chętnie inwestuje też w innego rodzaju treści, również z naszego kraju. Dlatego przed chwilą dostaliśmy nową edycję "LOL: Kto się śmieje ostatni". Rodzimi widzowie od lat pękają przy tym formacie ze śmiechu, dzięki czemu to już 4. sezon komediowego show, w którym uczestnicy muszą rozbawić się nawzajem, ale sami nawet uśmiechnąć się nie mogą.

Prime Video ma po prostu wszystko - od hitowych seriali, o których mówi cały świat ("Reacher", "The Boys"), po superprodukcje, które jeszcze niedawno przyciągały publiczność do multipleksów. Na początku lipca, niecałe cztery miesiące po premierze kinowej, na platformę wpadł "Projekt Hail Mary", czyli najbardziej kasowy aktorski film science fiction tego roku. A skoro produkcję nieraz określa się arcydziełem, tym bardziej warto ją sprawdzić lub, jeśli już ją widzieliście, wrócić do niej w domowym zaciszu.

Amazon Prime w Plusie i Polsat Box - co prócz filmów i seriali?

Jak widać, na Prime Video jest co oglądać. Ale z Amazon Prime w przerwie między kolejnymi seansami można też sobie pograć. Nawet jak nie ma się konsoli czy gamingowego komputera. W ramach usługi mieści się również subskrypcja Amazon Luna, czyli chmurowego streamingu gier. Gry odtwarzane są po prostu z serwerów Amazona na naszym ekranie. Nie trzeba nic instalować. Wystarczy tylko szybkie połączenie z internetem, aby cieszyć się "Tomb Raiderami", "Death Stranding" czy "Alanem Wakiem II".

Amazon Luna nie znosi zastoju. Dlatego jej biblioteka ciągle się zmienia. Jedne gry są usuwane, ale na ich miejsce wskakują nowe. Z tego właśnie względu zawsze jest w co grać i można odkrywać kolejne tytuły, dla których chętnie zarywa się nocki jak dla ulubionych seriali na Prime Video. I to niekoniecznie w samotności. Bo na platformie jest też zakładka "GameNight". Znajdziemy w niej mnóstwo gier towarzyskich do grania w parach lub z przyjaciółmi. Dzięki nim możecie wspólnie sprawdzić się w roli uczestników "Milionerów" bądź w "Centipede Swarm" stawiać czoła dziwnym owadom.

I nie, żeby korzystać z gier towarzyskich na Amazon Luna nie potrzebujecie padów ani nie musicie cisnąć się w parę osób przy jednej klawiaturze. Wystarczy zeskanować smartphonem wyświetlany na ekranie kod QR, aby telefon danego użytkownika zmienił się w kontroler. Potem zostaje już tylko cieszyć się wyścigami, bijatykami, rywalizacją i kooperacją, zapominając o wszystkim dookoła. Szczególnie o sposobie, którym można daną grę wyłączyć.

Amazon Prime w Plusie i Polsat Box - ile kosztuje?

Filmy, seriale i gry - wszystko to znajdziecie w Amazon Prime, które rozgościło się już w ofercie Plusa i Polsat Box. Jeśli nie chcecie akurat korzystać z usługi w ramach pakietu trzech streamingów za 40 zł miesięcznie, możecie też wykupić dostęp tylko do niej. W Plusie i Polsat Box dodacie bowiem Amazon Prime do dowolnego abonamentu w dowolnym czasie trwania umowy. A będzie was to kosztować jedyne 15,50 zł miesięcznie.

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