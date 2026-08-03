Kultowy program znika z Polsatu. Był z nami ponad 20 lat
"Interwencja" została zdjęta z anteny po 23 latach. Pod koniec lipca na Polsacie wyemitowano ostatni odcinek programu społeczno-interwencyjnego, w którym prowadzący pożegnali się z widzami. Wiadomo już, czym zostanie zastąpiony kultowy format.
W ostatnim czasie widzowie mogli zaobserwować powroty kultowych programów. "Randka w ciemno", "Idź na całość" czy "Awantura o kasę" ponownie zagościły w telewizji. Zupełnie inny los spotkał format "Interwencja", który również towarzyszył telewidzom przez długi czas, bo od 2003 roku. Właśnie wtedy zadebiutował premierowy odcinek programu reporterskiego, poruszającego tematy społeczno-interwencyjne. Od tej pory widzowie przez 23 lata mogli popołudniami zasiadać przed ekrany i śledzić poruszające historie.
Czas "Interwencji" jednak się skończył. Ostatniego dnia lipca prowadzący Michał Bebło i Rafał Zalewski poinformowali, że program dobiegł końca. Teraz wiadomo już, co zastąpi go w popołudniowym paśmie na Polsacie.
Interwencja znika z anteny. Przez 23 lata towarzyszyła widzom Polsatu
W ubiegłym tygodniu na profilu "Interwencji" na Facebooku pojawiło się ogłoszenie, w którym redakcja programu pożegnała się z widzami:
Nigdy nie przypuszczaliśmy, że nadejdzie dzień, w którym powiemy, że już nie bronimy Państwa praw. Dziś program "Interwencja" po raz ostatni pojawił się na antenie Telewizji Polsat. Przez ponad 23 lata mieliśmy zaszczyt być głosem tych, którzy potrzebowali pomocy. Dziękujemy za zaufanie, każdą historię, każde zgłoszenie i każde dobre słowo. To dzięki Państwu nasza praca miała sens. Tego czasu, tych spotkań i tych emocji nigdy nie zapomnimy.
Podziękowania zostały złożone również podczas emisji ostatniego odcinka "Interwencji". Bebło i Zalewski podsumowali historię magazynu, zacytowali wiersz Agnieszki Osieckiej, a światło w studiu zostało symbolicznie zgaszone.
Dlaczego zdecydowano się zdjąć "Interwencję" z anteny? Są znane dwa powody. Po pierwsze, jak podaje Press, "dotychczasowa formuła Interwencji wyczerpała swój potencjał". Po drugie, jak donoszą Wirtualne Media, "ma to związek z chęcią poszerzenia pasma seriali popołudniowych".
Wiadomo już, co od sierpnia zastąpi "Interwencję" (i przy okazji "Wydarzenia 15:50", które również zostały zdjęte z anteny). W tym czasie widzowie będą mogli oglądać powtórki "Milionerów", a także "Gliniarze". Na miejsce wspomnianego serialu kryminalnego ma natomiast wskoczyć nowy format, "Gliniarze Śląsk". Pierwszy odcinek zadebiutował na początku czerwca, a regularna emisja zaplanowana jest na jesień tego roku.
Czytaj więcej w Spider's Web:
- Amazon Prime wszedł do oferty Plusa i Polsat Box ze wszystkimi korzyściami. Co oferuje?
- Lady Gaga w Polsacie. Czy Dom Gucci jest zgodny z prawdziwą historią?
- Co się stało z Farmą Bagiego? Program został zdjęty z YouTube'a
- Takiego tańca z gwiazdami nie było od czasu Dirty Dancing. Mój ulubiony sezon
- Amazon Prime i Apple TV w ofertach Plusa i Polsat Box. Potężny nowy pakiet
Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.