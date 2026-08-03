Kultowy program znika z Polsatu. Był z nami ponad 20 lat

W ostatnim czasie widzowie mogli zaobserwować powroty kultowych programów. "Randka w ciemno", "Idź na całość" czy "Awantura o kasę" ponownie zagościły w telewizji. Zupełnie inny los spotkał format "Interwencja", który również towarzyszył telewidzom przez długi czas, bo od 2003 roku. Właśnie wtedy zadebiutował premierowy odcinek programu reporterskiego, poruszającego tematy społeczno-interwencyjne. Od tej pory widzowie przez 23 lata mogli popołudniami zasiadać przed ekrany i śledzić poruszające historie.

Czas "Interwencji" jednak się skończył. Ostatniego dnia lipca prowadzący Michał Bebło i Rafał Zalewski poinformowali, że program dobiegł końca. Teraz wiadomo już, co zastąpi go w popołudniowym paśmie na Polsacie.

Interwencja znika z anteny. Przez 23 lata towarzyszyła widzom Polsatu

W ubiegłym tygodniu na profilu "Interwencji" na Facebooku pojawiło się ogłoszenie, w którym redakcja programu pożegnała się z widzami:

Nigdy nie przypuszczaliśmy, że nadejdzie dzień, w którym powiemy, że już nie bronimy Państwa praw. Dziś program "Interwencja" po raz ostatni pojawił się na antenie Telewizji Polsat. Przez ponad 23 lata mieliśmy zaszczyt być głosem tych, którzy potrzebowali pomocy. Dziękujemy za zaufanie, każdą historię, każde zgłoszenie i każde dobre słowo. To dzięki Państwu nasza praca miała sens. Tego czasu, tych spotkań i tych emocji nigdy nie zapomnimy.

Podziękowania zostały złożone również podczas emisji ostatniego odcinka "Interwencji". Bebło i Zalewski podsumowali historię magazynu, zacytowali wiersz Agnieszki Osieckiej, a światło w studiu zostało symbolicznie zgaszone.

Dlaczego zdecydowano się zdjąć "Interwencję" z anteny? Są znane dwa powody. Po pierwsze, jak podaje Press, "dotychczasowa formuła Interwencji wyczerpała swój potencjał". Po drugie, jak donoszą Wirtualne Media, "ma to związek z chęcią poszerzenia pasma seriali popołudniowych".

Wiadomo już, co od sierpnia zastąpi "Interwencję" (i przy okazji "Wydarzenia 15:50", które również zostały zdjęte z anteny). W tym czasie widzowie będą mogli oglądać powtórki "Milionerów", a także "Gliniarze". Na miejsce wspomnianego serialu kryminalnego ma natomiast wskoczyć nowy format, "Gliniarze Śląsk". Pierwszy odcinek zadebiutował na początku czerwca, a regularna emisja zaplanowana jest na jesień tego roku.

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