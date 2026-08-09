Pomoc domowa 2 powstaje. Wszystko, co wiemy o kontynuacji hitowego thrillera

"Pomoc domowa" to jeden z najgłośniejszych thrillerów tego roku. Adaptacja powieści Freidy McFadden skupia się na Millie (Sydney Sweeney), która zatrudnia się jako pomoc domowa w domu bogatego małżeństwa Winchesterów (Amanda Seyfried i Brandon Sklenar). Z biegiem czasu zachowania domowników zaczynają coraz bardziej ją niepokoić. Kiedy pewnego dnia odkrywa mroczny sekret swoich pracodawców, zdaje sobie sprawę, że grozi jej śmiertelne niebezpieczeństwo.

"Pomoc domowa" stała się niespodziewanym hitem kasowym. Film, który kosztował 25 mln dol., zarobił aż 400 mln dol. na całym świecie. Nic zatem dziwnego, że studio Lionsgate postanowiło kuć żelazo, póki gorące i niedługo po premierze (na świecie 19 grudnia 2025 roku, a w Polsce 1 stycznia 2026 roku) ogłosiło, że powstanie kontynuacja. Nosi ona tytuł "The Housemaid's Secret". Co już wiadomo na temat sequela hitowego thrillera?

Pomoc domowa 2 - kiedy premiera filmu The Housemaid's Secret?

"The Housemaid's Secret" to adaptacja kolejnej powieści McFadden, którą w Polsce można odnaleźć pod tytułem "Pomoc domowa. Sekret". Fabuła filmu ponownie koncentruje się na Millie, która podejmuje nową pracę dla zamożnej rodziny. Z biegiem czasu odkrywa, że jej pracodawcy, w tym kobieta, której nigdy nie wolno widywać, skrywają mroczną tajemnicę. W historię zaangażowana jest również Marybeth, skromna recepcjonistka w firmie męża.

Kontynuację "Pomocy domowej" ogłoszono na początku stycznia. Pojawiła się wówczas informacja, że zdjęcia rozpoczną się jeszcze w tym roku. Za kamerą ponownie stanie Paul Feige, a za adaptację książki znów będzie odpowiadała Rebecca Sonnenshine. Oprócz Sweeney, która powróci do swojej roli, w obsadzie znaleźli się również Kirsten Dunst, Paul Anthony Kelly i Brittany Snow.

Lionsgate ogłosiło, że produkcja "The Housemaid's Secret" zadebiutuje 17 grudnia 2027 roku. Można jednak wywnioskować, że zdjęcia jeszcze się nie rozpoczęły. W momencie gdy ogłoszono, że do obsady dołączy Snow, a było to na początku sierpnia, ekipa jeszcze nie weszła na plan.

Pomoc domowa 3 - czy powstanie?

Trudno na ten moment rozmawiać o "Pomocy domowej 3", skoro nie powstała nawet "dwójka", ale można na ten temat spekulować. Nie jest tajemnicą, że Lionsgate zamierza stworzyć z "Pomocy domowej" dużą serię filmową. Z tym nie powinno być problemu, ponieważ w ubiegłym roku zadebiutowała trzecia powieść z serii, czyli "Pomoc domowa. Z ukrycia", która najpewniej również trafi na duże ekrany. Istnieje zatem spore prawdopodobieństwo, że na "Sekrecie" się nie skończy.

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