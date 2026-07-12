Netflix kończy z pieszczotami. Teraz spełni wasze największe pragnienie
Na Netfliksie szykuje się tydzień gorących premier. Na platformę zmierza bowiem thriller, który aż parzy. Szykujcie się więc na upojną noc z "Pragnieniem".
To całkiem logiczne. W przyszłym tygodniu na Netfliksie zadebiutuje film dla dorosłych, bo w minionych dniach pojawił się na nim serial praktycznie dla całej rodziny. Od samego jego tytułu robi się cieplej na sercu. "Domek na prerii" to przecież nowa wersja produkcji, która funkcjonuje jako wzorcowy model comfort tv. W wydaniu streamingowego giganta też zapewnia więc poczucie komfortu, bezpieczeństwa i masę pozytywnych emocji.
O ile "Domek na prerii" można uznać za pieszczoty, o tyle teraz Netflix przechodzi do rzeczy. Za chwilę na platformie zrobi się bardzo parno. Zmierza na nią gorący thriller, który aż krzyczy, że będzie hitem. Nawet nazywa się przecież "Pragnienie", jakby miał spełnić nasze najskrytsze fantazje. Jakby chciał, żebyśmy go odpalili, gdy tylko zadebiutuje w serwisie.
Netflix - co obejrzeć?
Również opis fabuły woła o naszą atencję. "Pragnienie" to opowieść o odnoszącej sukcesy zawodowe prawniczce, która wdaje się w płomienny romans z nauczycielem pływania swojej córki. Związek szybko zmienia się w zagrożenie dla jej małżeństwa i kariery. Gdy jej świat zaczyna się rozpadać, ona odkrywa, jak daleko posunie się, aby chronić swoich bliskich.
Tutaj nie ma wyjścia. "Pragnienie" trzeba będzie oglądać, gdy tylko zadebiutuje na platformie. Trochę na nie poczekamy, bo pojawi się dopiero w przyszły piątek. Netflix wie, co robi, wypuszczając tak gorący thriller właśnie wtedy. Ewidentnie próbuje przecież nakłonić swoich użytkowników, żeby weekend rozpoczęli w duchu Netflix and chill.
Takim filmem jak "Pragnienie" Netflix może swój cel osiągnąć i odciągnąć użytkowników od wszelkich innych aktywności. Ale wie też, że jedną premierą tygodnia im nie zrobi. Dlatego przed premierą nowego thrillera na platformę wpadnie mnóstwo innych nowości. W tym serial z Willem Ferrellem.
Tak, Will Ferrell kojarzy się przede wszystkim z filmami. Ale w serialach też już zdarzało mu się grywać. Przede wszystkim w "Psychiatrze u boku". To była jego ostatnia dotychczas serialowa rola. Minęło więc jakieś pięć lat odkąd ostatnim razem mogliśmy go oglądać w produkcji odcinkowej. Teraz powraca do tego formatu już nie dla Apple TV a Netfliksa.
W "Hawku" Will Ferrell wciela się w gwiazdę golfa u schyłku kariery. Na koniec chciałby jeszcze raz wygrać turniej wielkoszlemowy. Czy mu się uda? O tym się przekonamy. Ale próbując osiągnąć swój cel na pewno doprowadzi swoich najbliższych na skraj szaleństwa. W końcu tak zazwyczaj działają bohaterowie Ferrella. Wygląda na to, że tutaj będzie podobnie.
"Hawk" zapowiada się na komedię z Willem Ferrellem w stylu komedii z Willem Ferrellem. Możemy się spdoziewać czegoś w stylu "Legendy telewizji" czy "Demona prędkości". Szykuje się więc kupa śmiechu. O ile oczywiście lubicie taki głupkowaty humor z przesłaniem. A jeśli nie wiecie, czy lubicie, będziecie mieli okazję się o tym przekonać na chwilę przed premierą "Pragnienia".
"Hawk" zadebiutuje w nadchodzący czwartek. Możecie sobie te 10 odcinków komedii z Willem Ferrellem rozłożyć oczywiście na parę dni, ale jakbyście zdecydowali się wciągnąć wszystkie na raz, w piątek z czystym sumieniem będziecie mogli zasiąść do "Pragnienia". Chyba warto, bo akurat nowy thriller Netfliksa może was tak rozochocić, że w weekend zechcecie go jeszcze powtórzyć.
Więcej o Netfliksie poczytasz na Spider's Web:
- Odcinki serialu pauzuję w połowie. Wszystko to dla zdrowia
- Film, który dokonał niemożliwego, wbił na Netfliksa. Szykuje się krwawa uczta
- Prezent od Netfliksa. Wreszcie poznamy finał jednego z najlepszych seriali w ofercie
- Dobry moment na maraton z Przyjaciółmi. Kultowy sitcom wrócił na Netfliksa
- Najszybsza seria akcji wjechała na Netfliksa. Jest haczyk
Netflix - pełna lista nowości z tego tygodnia:
- Lepiej późno niż samotnie: Sezon 2 07/7/2026
- Aż po kres 08/7/2026
- Salcedo, skóra i boogaloo 08/7/2026
- Thunder 3 08/7/2026
- Nie boję się 08/7/2026
- The Tick 08/7/2026
- Podróż na Tajemniczą Wyspę 09/7/2026
- Miasto złodziei 09/7/2026
- Polowanie na druhny 09/7/2026
- Podróż do wnętrza Ziemi 09/7/2026
- Ale czad! 09/7/2026
- Domek na prerii 09/7/2026
- Miguel Ángel Blanco: 48 godzin, które zmieniło Hiszpanię 10/7/2026
- Rozbitkowie: Koszmarna katastrofa 10/7/2026
- As palestry 10/7/2026
- Prześladowca 10/7/2026
- The Outrun 11/7/2026
- Robota we wspólnocie 11/7/2026
- Love is Blind: UK - After the Altar 12/7/2026
- Destrukcja 12/7/2026
Netflix - pełna lista premier na przyszły tydzień:
- Golden Kamuy: Atak na więzienie Abashiri 13/7/2026
- Hot Ones: Extra Heat 13/7/2026
- Quarterback: Sezon 3 14/7/2026
- Jupiter: Intronizacja 14/7/2026
- The Losers: Drużyna potępionych 14/7/2026
- Kleszcz 15/7/2026
- Zanim stałem się sobą 16/7/2026
- Hawk 16/7/2026
- Rzeka tajemnic 16/7/2026
- Cienki Bolek 16/7/2026
- Jack Ryan: Teoria chaosu 17/7/2026
- Twórca 17/7/2026
- 23 000 istnień 17/7/2026
- Heartstopper Forever 17/7/2026
- Pragnienie 17/7/2026
- Mapa pragnień 17/7/2026
- Pałac Wschodni 17/7/2026
- Polowanie na Czerwony Październik 17/7/2026
- Potwory kontra Obcy 17/7/2026
- Kwarantanna 2: Terminal 17/7/2026
- Go 18/7/2026
- Upiorna miłość 18/7/2026
W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.