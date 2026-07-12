Netflix kończy z pieszczotami. Teraz spełni wasze największe pragnienie

To całkiem logiczne. W przyszłym tygodniu na Netfliksie zadebiutuje film dla dorosłych, bo w minionych dniach pojawił się na nim serial praktycznie dla całej rodziny. Od samego jego tytułu robi się cieplej na sercu. "Domek na prerii" to przecież nowa wersja produkcji, która funkcjonuje jako wzorcowy model comfort tv. W wydaniu streamingowego giganta też zapewnia więc poczucie komfortu, bezpieczeństwa i masę pozytywnych emocji.



O ile "Domek na prerii" można uznać za pieszczoty, o tyle teraz Netflix przechodzi do rzeczy. Za chwilę na platformie zrobi się bardzo parno. Zmierza na nią gorący thriller, który aż krzyczy, że będzie hitem. Nawet nazywa się przecież "Pragnienie", jakby miał spełnić nasze najskrytsze fantazje. Jakby chciał, żebyśmy go odpalili, gdy tylko zadebiutuje w serwisie.

Netflix - co obejrzeć?

Również opis fabuły woła o naszą atencję. "Pragnienie" to opowieść o odnoszącej sukcesy zawodowe prawniczce, która wdaje się w płomienny romans z nauczycielem pływania swojej córki. Związek szybko zmienia się w zagrożenie dla jej małżeństwa i kariery. Gdy jej świat zaczyna się rozpadać, ona odkrywa, jak daleko posunie się, aby chronić swoich bliskich.

Tutaj nie ma wyjścia. "Pragnienie" trzeba będzie oglądać, gdy tylko zadebiutuje na platformie. Trochę na nie poczekamy, bo pojawi się dopiero w przyszły piątek. Netflix wie, co robi, wypuszczając tak gorący thriller właśnie wtedy. Ewidentnie próbuje przecież nakłonić swoich użytkowników, żeby weekend rozpoczęli w duchu Netflix and chill.

Takim filmem jak "Pragnienie" Netflix może swój cel osiągnąć i odciągnąć użytkowników od wszelkich innych aktywności. Ale wie też, że jedną premierą tygodnia im nie zrobi. Dlatego przed premierą nowego thrillera na platformę wpadnie mnóstwo innych nowości. W tym serial z Willem Ferrellem.

Tak, Will Ferrell kojarzy się przede wszystkim z filmami. Ale w serialach też już zdarzało mu się grywać. Przede wszystkim w "Psychiatrze u boku". To była jego ostatnia dotychczas serialowa rola. Minęło więc jakieś pięć lat odkąd ostatnim razem mogliśmy go oglądać w produkcji odcinkowej. Teraz powraca do tego formatu już nie dla Apple TV a Netfliksa.

W "Hawku" Will Ferrell wciela się w gwiazdę golfa u schyłku kariery. Na koniec chciałby jeszcze raz wygrać turniej wielkoszlemowy. Czy mu się uda? O tym się przekonamy. Ale próbując osiągnąć swój cel na pewno doprowadzi swoich najbliższych na skraj szaleństwa. W końcu tak zazwyczaj działają bohaterowie Ferrella. Wygląda na to, że tutaj będzie podobnie.

"Hawk" zapowiada się na komedię z Willem Ferrellem w stylu komedii z Willem Ferrellem. Możemy się spdoziewać czegoś w stylu "Legendy telewizji" czy "Demona prędkości". Szykuje się więc kupa śmiechu. O ile oczywiście lubicie taki głupkowaty humor z przesłaniem. A jeśli nie wiecie, czy lubicie, będziecie mieli okazję się o tym przekonać na chwilę przed premierą "Pragnienia".

"Hawk" zadebiutuje w nadchodzący czwartek. Możecie sobie te 10 odcinków komedii z Willem Ferrellem rozłożyć oczywiście na parę dni, ale jakbyście zdecydowali się wciągnąć wszystkie na raz, w piątek z czystym sumieniem będziecie mogli zasiąść do "Pragnienia". Chyba warto, bo akurat nowy thriller Netfliksa może was tak rozochocić, że w weekend zechcecie go jeszcze powtórzyć.

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