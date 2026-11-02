Najlepszy serial ostatnich lat wraca na Netfliksa. Szaleństwo dopiero się zacznie

"Stamtąd" to bez wątpienia jeden z najbardziej uwielbianych seriali ostatnich lat. Fani na całym świecie uwielbiają sposób, w jaki twórcy prowadzą swą opowieść - zamiast dostarczać odpowiedzi, plątają się w kolejnych pytaniach. Z tego właśnie względu produkcję ogląda się jak swego czasu "Lost. Zagubionych". Ba! Na liście płac obu tytułów parę nazwisk nawet się powtarza. Nic więc dziwnego, że udało się schwytać widzów w sieć tajemnic mrocznego miasteczka, z którego nie da się uciec.

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Widzowie z utęsknieniem czekają na odpowiedzi już od 2022 roku. To wtedy zadebiutował 1. sezon serialu, o którym od razu zrobiło się dość głośno. Formuła zachęca przecież do snucia własnych teorii, o co tak naprawdę w tej opowieści chodzi. Fani wciąż więc szukają potwierdzenia lub zdementowania ich domysłów. A ich grono ciągle się powiększa.

"STAMTĄD" OBEJRZYSZ NA:

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Stamtąd wraca na Netfliksa

Szaleństwo na punkcie "Stamtąd" dotarło też do Polski. Choć to produkcja MGM+, więc z jej dostępnością w naszym kraju różnie do tej pory bywało. Przez jakiś czas w 2024 roku pierwsze odcinki mogliśmy oglądać na Netfliksie. Ale potem zniknęły z platformy. Od tamtej pory jej wyłącznym domem u nas jest HBO Max. Właśnie tam parę miesięcy temu skończyła się 4., dotychczas najnowsza odsłona zagadkowego tytułu.

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Jak się jednak okazuje, "Stamtąd" za chwilę wróci w naszym kraju na Netfliksa. W zakładce "warte czekania" pojawiła się karta serialu. Niestety, nie ma na niej daty premiery.

Stamtąd - kiedy serial pojawi się na Netfliksie?

Jak czytamy na What's On Netflix, w Stanach Zjednoczonych "Stamtąd" na Netfliksie pojawiło się w październiku. Do oferty platformy w innych rejonach ma trafić 24 listopada. Wśród wymienionych pewnych rynków nie ma jednak Polski. Na razie możemy więc tylko gdybać, że też doczekamy się produkcji w serwisie pod koniec trwającego właśnie miesiąca.

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Czy na Netfliksie pojawią się wszystkie dotychczasowe odcinki "Stamtąd"? Na to nie mamy co liczyć. W październiku w Stanach Zjednoczonych zadebiutowały pierwsze trzy sezony serialu. Na pozostałych rynkach będzie na pewno podobnie.

Pojawienie się "Stamtąd" na Netfliksie ma zapewnić serialowi jeszcze większy rozgłos. Mówimy przecież o największej platformie streamingowej świata. Jak tylko się w jej ofercie w naszym kraju pojawi, możemy być pewni, że zyska mnóstwa nowych fanów, którzy kolejnych odcinków będą musieli szukać już na HBO Max.

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