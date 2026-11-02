Najlepszy serial ostatnich lat wraca na Netfliksa. Szaleństwo dopiero się zacznie
Jeden z najbardziej uwielbianych seriali ostatnich lat wraca na Netfliksa. Dawno temu "Stamtąd" było już na platformie dostępne, ale potem zniknęło. Teraz pojawi się na niej ponownie. Kiedy dokładnie to nastąpi?
"Stamtąd" to bez wątpienia jeden z najbardziej uwielbianych seriali ostatnich lat. Fani na całym świecie uwielbiają sposób, w jaki twórcy prowadzą swą opowieść - zamiast dostarczać odpowiedzi, plątają się w kolejnych pytaniach. Z tego właśnie względu produkcję ogląda się jak swego czasu "Lost. Zagubionych". Ba! Na liście płac obu tytułów parę nazwisk nawet się powtarza. Nic więc dziwnego, że udało się schwytać widzów w sieć tajemnic mrocznego miasteczka, z którego nie da się uciec.
Widzowie z utęsknieniem czekają na odpowiedzi już od 2022 roku. To wtedy zadebiutował 1. sezon serialu, o którym od razu zrobiło się dość głośno. Formuła zachęca przecież do snucia własnych teorii, o co tak naprawdę w tej opowieści chodzi. Fani wciąż więc szukają potwierdzenia lub zdementowania ich domysłów. A ich grono ciągle się powiększa.
Stamtąd wraca na Netfliksa
Szaleństwo na punkcie "Stamtąd" dotarło też do Polski. Choć to produkcja MGM+, więc z jej dostępnością w naszym kraju różnie do tej pory bywało. Przez jakiś czas w 2024 roku pierwsze odcinki mogliśmy oglądać na Netfliksie. Ale potem zniknęły z platformy. Od tamtej pory jej wyłącznym domem u nas jest HBO Max. Właśnie tam parę miesięcy temu skończyła się 4., dotychczas najnowsza odsłona zagadkowego tytułu.
Jak się jednak okazuje, "Stamtąd" za chwilę wróci w naszym kraju na Netfliksa. W zakładce "warte czekania" pojawiła się karta serialu. Niestety, nie ma na niej daty premiery.
Stamtąd - kiedy serial pojawi się na Netfliksie?
Jak czytamy na What's On Netflix, w Stanach Zjednoczonych "Stamtąd" na Netfliksie pojawiło się w październiku. Do oferty platformy w innych rejonach ma trafić 24 listopada. Wśród wymienionych pewnych rynków nie ma jednak Polski. Na razie możemy więc tylko gdybać, że też doczekamy się produkcji w serwisie pod koniec trwającego właśnie miesiąca.
Czy na Netfliksie pojawią się wszystkie dotychczasowe odcinki "Stamtąd"? Na to nie mamy co liczyć. W październiku w Stanach Zjednoczonych zadebiutowały pierwsze trzy sezony serialu. Na pozostałych rynkach będzie na pewno podobnie.
Pojawienie się "Stamtąd" na Netfliksie ma zapewnić serialowi jeszcze większy rozgłos. Mówimy przecież o największej platformie streamingowej świata. Jak tylko się w jej ofercie w naszym kraju pojawi, możemy być pewni, że zyska mnóstwa nowych fanów, którzy kolejnych odcinków będą musieli szukać już na HBO Max.
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