Użytkownicy Netfliksa olali globalny hit. Wolą polski serial

Polskie produkcje w serwisach streamingowych wzbudzają poruszenie, przy czym nie chodzi tylko o nowości. Widzowie chętnie wracają również do tych starszych seriali, z czego Netflix doskonale zdaje sobie sprawę. Oprócz nowości, które często pojawiają się w serwisie, na platformę wpadają również produkcje odcinkowe sprzed lat. Obecnie streamingowy gigant posiada w kolekcji takie tytuły jak "Ranczo", "Misja Afganistan" czy "Krew z krwi". Niedawno dołączyła do nich "Pułapka" i to okazało się być strzałem w dziesiątkę.

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Pułapka hitem serwisu Netflix. Polski serial pokonał produkcję Lupin

Użytkownikom Netfliksa fakt pojawienia się "Pułapki" wcale nie umknął. Mimo że produkcja z Agatą Kuleszą w roli popularnej pisarki kryminałów była dostępna w innych serwisach streamingowych, to dopiero teraz widzowie zdecydowali się obejrzeć stary polski serial. Może nie taki stary, ale jednak nie należy on do najnowszych - zadebiutował on w 2018 r. i był emitowana na antenie TVN przez rok. Ostatecznie doczekał się 2 sezonów.

Agata Kulesza w serialu "Pułapka"

Najciekawszy jest jednak fakt, że "Pułapce" udało się zdominować globalny hit, jakim jest francuski serial "Lupin". Przypomnijmy, że 1. sezon w ciągu niecałego miesiąca przyciągnął przed ekrany około 70 mln gospodarstw domowych, a dzięki niemal 100 mln wyświetleń uplasował się na 5. miejscu wśród najpopularniejszych seriali w historii Netfliksa. Z kolei najnowszy 4. sezon w ciągu 3 dni zyskał 6,4 mln wyświetleń, co uczyniło go globalnym numerem 1 wśród nieanglojęzycznych seriali. To, że "Pułapce" udało się przeskoczyć "Lupina" i sprawić, że trafił on na 2. miejsce, jest zatem nie lada wyczynem.

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Serial "Pułapka" koncentruje się na Oldze Sawickiej (Kulesza), jedną z najpopularniejszych pisarek powieści kryminalnych, która zmaga się z traumą po śmierci. Mimo to nie przestaje pisać i wciąż szuka inspiracji na swoją nową książkę. Przypadkiem trafia na reportaż telewizyjny o zaginięciu Zuzy, jednej z podopiecznych domu dziecka. Olga postanawia udać się do placówki, gdzie poznaje Ewę (Marianna Gierszewska), wrażliwą dziewczynę, która mierzy się z prześladowaniami ze strony swoich rówieśniczek. Aby lepiej poznać tę intrygującą nastolatkę, pisarka prosi o pomoc zaprzyjaźnioną policjantkę Justynę (Joanna Kulig), co uruchamia ciąg niespodziewanych zdarzeń.

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