Krytycy zmiażdżyli nowy film wojenny Netfliksa. Widzowie go pokochali

"The Mosquito Bowl" zabiera nas na front II wojny światowej. Opowiada bowiem historię czterech gwiazd amerykańskiego futbolu, które po ataku na Pearl Harbor zaciągają się do wojska. Przygotowując się do inwazji na Okinawę, rozgrywają legendarny mecz. Rozgrywka przeszła do historii właśnie jako tytułowy The Mosquito Bowl.

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Jak już dowiedzieliśmy się z trailerów i wypowiedzi reżysera "The Mosquito Bowl", należy spodziewać się ultrarealistycznego i brutalnego widowiska. Dlatego film wojenny Netfliksa wzbudza ogromne zainteresowanie miłośników kina wojennego. Są jednak tacy, którzy twierdzą, że nie powinien.

The Mosquito Bowl - opinie o filmie wojennym Netfliksa

Co prawda na całym świecie "The Mosquito Bowl" zadebiutuje dopiero pod koniec listopada na Netfliksie, ale w Stanach Zjednoczonych 30 października trafił do kin. Z tego względu w sieci pojawiły się już pierwsze opinie. Są bardzo różne. Krytycy nie są filmem wojennym zachwyceni. Na Rotten Tomatoes ma on tylko 37 proc. pozytywnych recenzji.

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Choć sceny wojenne angażują widza na poziomie czysto fizycznym, "The Mosquito Bowl" zdaje się nie mieć nic nowego do powiedzenia o największym konflikcie w historii. Nie potrafiłem nawet doszukać się metaforycznego znaczenia w tytułowym meczu - pisze Kyle Smith z The Wall Street Journal. Pozbawiony emocjonalnej strony i opierający się niemal wyłącznie na szoku, "The Mosquito Bowl" to odrażający epos o II wojnie światowej, który ma problem ze znalezieniem właściwej opowieści - twierdzi Robert Daniels z RogerEbert.com.

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Jest jednak też druga strona medalu. O ile "The Mosquito Bowl" nie zrobił na krytykach wrażenia, o tyle widzom dostarczył oczekiwanych wrażeń. Chyba nawet w nadmiarze. Na Rotten Tomatoes użytkownicy oceniają go pozytywnie aż w 93 proc.

Wspaniała opowieść. Wyśmienite aktorstwo. Realistyczne pokazywanie okropieństw wojny



Wspaniały film. Intensywny i poruszający - piszą widzowie.

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To jak to w końcu jest z tym "The Mosquito Bowl"? Przy tak podzielonych opiniach widzów i krytyków pozostaje tylko jedno: samemu się przekonać. Będziemy to mogli zrobić, gdy film trafi już na Netfliksa. A zdarzy się to dokładnie 25 listopada.

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