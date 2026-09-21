Presley Gerber nie żyje. Syn Cindy Crawford miał 27 lat

Presley Gerber, syn supermodelki Cindy Crawford oraz biznesmena Randego Gerbera, nie żyje. Nie ujawniono na ten moment przyczyny śmierci mężczyzny, choć wiadomo, że w dniu swojej śmierci, czyli w ubiegłą niedzielę, przebywał w ośrodku odwykowym. Przyczyna śmierci nie została jeszcze ujawniona.

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Presley Gerber nie żyje. Syn Cindy Crawford zmarł w wieku 27 lat

TMZ przekazał, że Informację o śmierci potwierdziła Allie Jenkins, przedstawicielka Crawford i Randego Gerbera. "Rodzina prosi o uszanowanie prywatności w tym niezwykle trudnym i bolesnym czasie" - przekazała Jenkins w wiadomości e-mail.

Presley był najstarszym dzieckiem Crawford i Gerbera oraz bratem modelki Kaii Gerber. Był on osobą, która otwarcie mówiła o swoich problemach ze zdrowiem psychicznym. W ubiegłym roku szczerze opowiedzieć o stanie zdrowia, twierdząc, że potrzebuje ukierunkowania.

Mężczyzna przez wiele lat walczył z uzależnieniami. W styczniu 2019 roku został aresztowany za jazdę pod wpływem alkoholu, przez co musiał przejść przez program dla sprawców wykroczeń drogowych i wykonać prace społeczne.

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Anna Bortniak Redaktor Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.