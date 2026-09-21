Presley Gerber nie żyje. Syn Cindy Crawford miał 27 lat
Presley Gerber nie żyje. Zagraniczne media donoszą, że syn Cindy Crawford zmarł w wieku 27 lat. Mężczyzna odszedł w niedzielę, będąc w ośrodku odwykowym.
Presley Gerber, syn supermodelki Cindy Crawford oraz biznesmena Randego Gerbera, nie żyje. Nie ujawniono na ten moment przyczyny śmierci mężczyzny, choć wiadomo, że w dniu swojej śmierci, czyli w ubiegłą niedzielę, przebywał w ośrodku odwykowym. Przyczyna śmierci nie została jeszcze ujawniona.
Presley Gerber nie żyje. Syn Cindy Crawford zmarł w wieku 27 lat
TMZ przekazał, że Informację o śmierci potwierdziła Allie Jenkins, przedstawicielka Crawford i Randego Gerbera. "Rodzina prosi o uszanowanie prywatności w tym niezwykle trudnym i bolesnym czasie" - przekazała Jenkins w wiadomości e-mail.
Presley był najstarszym dzieckiem Crawford i Gerbera oraz bratem modelki Kaii Gerber. Był on osobą, która otwarcie mówiła o swoich problemach ze zdrowiem psychicznym. W ubiegłym roku szczerze opowiedzieć o stanie zdrowia, twierdząc, że potrzebuje ukierunkowania.
Mężczyzna przez wiele lat walczył z uzależnieniami. W styczniu 2019 roku został aresztowany za jazdę pod wpływem alkoholu, przez co musiał przejść przez program dla sprawców wykroczeń drogowych i wykonać prace społeczne.
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