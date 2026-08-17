Hayden Panettiere nie żyje. Grała w Krzyku

Świat obiegła przykra informacja o śmierci Hayden Panettiere Aktorka, która zmarła w wieku zaledwie 36 lat, grała w "Krzyku 4" i "Krzyku VI" rolę Kirby Reed, a także w innych znanych produkcjach. W sprawie toczy się śledztwo.

Hayden Panettiere nie żyje. Aktorka z Krzyku miała 36 lat

Hayden zmarła w niedzielę - podaje TMZ. Według informatorów serwisu, ona i jej chłopak Brian Hickerson, z którym się co jakiś czas rozstawali, polecieli z Los Angeles na południe w sobotę. Pojawiła się również informacja, że policja interweniowała w sprawie incydentu z udziałem Hayden w niedzielę i obecnie trwa śledztwo w rej sprawie.

Z głębokim smutkiem żegnamy tragiczną śmierć naszej ukochanej Hayden. Była niesamowitym światłem i siłą natury, która niosła bezgraniczną miłość i radość wszystkim, którzy ją znali - i milionom widzów, którzy oglądali ją na ekranie - powiedział jej przedstawiciel w oświadczeniu dla ABC News.

Hayden zyskała sławę jako aktorka dziecięca, zanim zdobyła przełomową rolę cheerleaderki Claire Bennet w serialu NBC "Herosi". Rozpoznawalność zdobyła również za sprawą roli piosenkarki country Juliette Barnes w serialu "Nashville", za co zdobywała wiele nominacji do nagród.

Kariera Hayden nabrała rozpędu dzięki roli Sheryl Yoast w dramacie sportowym z 2000 roku "Tytani". Wystąpiła tam u boku Denzela Washingtona, co pomogło jej ugruntować swoją pozycję młodego talentu Hollywood. Aktorka zostanie również zapamiętana z uwielbianej serii "Krzyk", w tym w "Krzyk 4" i "Krzyk VI", gdzie grała Kirby Reed.

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