Nie żyje Stachu Jones, legenda polskiego internetu
11 sierpnia w wieku 83 lat odszedł Stanisław Jan Michna, w polskim internecie znany jako „Stachu Jones”.
Stachu Jones należał do grona najbardziej osobliwych postaci w historii polskiego internetu. Nie był zawodowym aktorem, celebrytą ani twórcą internetowym, który świadomie budował swoją popularność - stał się sławny za sprawą zwiastunów niezależnej komedii fantasy, w których w charakterystyczny, pełen specyficznej charyzmy sposób wypowiedział kilka absurdalnych i dosadnych kwestii. Z czasem jego wizerunek i wspomniane dialogi - miks polszczyzny pijackiej i literackiej - zaczęły funkcjonować jako jeden z najbardziej rozpoznawalnych memów polskiego internetu. Sam Stachu Jones urósł do rangi postaci niemal mitycznej.
Stachu Jones nie żyje. Miał 83 lata
Popularność jego wizerunku osiągnęła punkt kulminacyjny wraz z premierą niezależnego filmu „Magnaci i Czarodzieje” w 2021 r. na YouTube - produkcji, której historia rozpoczęła się niemal dekadę wcześniej. Sportretował w niej czarnoksiężnika i mentora głównego bohatera.
Jednocześnie o samym człowieku wiadomo niewiele. Internet zna jego pseudonim, twarz, głos, sposób mówienia i dziesiątki cytatów, ale nie dysponuje rzetelnym życiorysem. W dostępnych materiałach pojawiają się pojedyncze informacje dotyczące jego osoby, jednak znaczna część opowieści narosłych wokół Jonesa to element internetowego folkloru, a nie fakty biograficzne. Co ciekawe, mężczyzna stał się rozpoznawalny nawet dla osób, które niekoniecznie kojarzą film. W tym sensie Stachu Jones przypominał niektóre najbardziej charakterystyczne postaci kultury memicznej: jego rozpoznawalność była większa niż rozpoznawalność samego dzieła, z którego pochodził.
Nie znamy przyczyn jego śmierci - informacja o niej pochodzi z prawdziwego nekrologu oraz poświęconego mu profilu.
Film z udziałem „Stacha” zebrał już ponad 10 mln wyświetleń. Stanisław Jan Michna stał się bohaterem wielu internetowych przeróbek, modów do gier i - wreszcie - symbolem specyficznego polskiego internetowego dowcipu.
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Dla Rozrywka Spider’s Web najchętniej bloguje o branży filmowej, krytycznym (lub pełnym uwielbienia) okiem przyglądając się nowościom na ekranach kin i w serwisach streamingowych. Kinoman, filmoznawca, szczerze miłujący zarówno arthouse, jak i naszpikowane akcją popcorniaki. Niemal cały swój czas wolny poświęca kulturze w najróżniejszych jej formach. Wciąż dokształca się filmoznawczo; o sztukach wizualnych pisze od lat, początkowo raczej hobbystycznie, a od dłuższego czasu – zawodowo. Gościł w Radiowej Czwórce czy telewizji publicznej; można go było przeczytać m.in. w miesięczniku „Kino”, „Nowej Fantastyce” czy na łamach innych serwisów (recenzje, felietony, newsy, wywiady).