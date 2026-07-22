Kultowe sci-fi wraca na ekrany. Prime Video nakręci serial z twórcami oryginału

"RoboCop" to jedna z najbardziej znanych serii science fiction, którą rozpoczął film w reżyserii Paula Verhoevena z lat 80. Skupia się on na policjancie, który ginie na służbie. Zostaje jednak przywrócony do życia jako cyborg i od tej pory zajmuje się zwalczaniem przestępczości w mieście. W rolę główną wcielił się Peter Weller.



Prime Video poinformowało, że zamierza wskrzesić kultowy tytuł, ale tym razem w formie serialu (według doniesień projekt ten jest w fazie rozwoju od 2022 roku, odkąd MGM zostało przejęte przez Amazona). Co już wiadomo na ten temat?

Prime Video nakręci serial RoboCop. Co wiadomo na ten temat?

"RoboCop", tak samo jak film, będzie skupiał się na potężnym robocie, do którego zostanie wszczepiona świadomość poległego funkcjonariusza. Variety donosi, że scenarzystą, producentem wykonawczym i showrunnerem będzie Peter Ocko. Do producentów wykonawczych dołączą również m.in. James Wan, a także Michael Miner i Ed Neumeier, współtwórcy i współscenarzyści oryginalnego filmu "RoboCop".

Od zawsze byłem wielkim fanem "RoboCopa", więc możliwość przeniesienia tego świata do telewizji to spełnienie marzeń. To, co Paul Verhoeven stworzył w 1987 roku, wyprzedzało swoje czasy o dekady, a pytania o technologię, tożsamość i to, komu tak naprawdę służą korporacje, stały się jeszcze bardziej palące. Dzięki wyjątkowej wizji Petera i śmiałemu podejściu do opowiadania historii, a także wspólnie z Edem i naszymi partnerami z Amazon MGM Studios, staramy się oddać hołd temu, co uczyniło oryginał kultowym i podkreślić jego znaczenie we współczesnym, napędzanym technologią świecie, jednocześnie budując coś niepowtarzalnego i nowego dla globalnej publiczności - powiedział Wan.

Peter Friedlander, szef globalnej telewizji w Amazon MGM Studios, dodał, że wierzy, iż zespół odpowiedzialny za nowy serial dla Prime Video, podbije serca nowego pokolenia widzów:

"RoboCop" to seria, która od prawie czterech dekad ma znaczenie dla widzów - nie tylko jako widowisko akcji, ale jako ostre, prowokacyjne odzwierciedlenie naszej relacji z technologią i władzą. Peter Ocko stworzył wizję, która oddaje hołd duchowi tego, co sprawiło, że oryginał był tak trwały, a jednocześnie tworzy coś zupełnie nowego i ważnego dla dzisiejszych czasów. W połączeniu z kinową wrażliwością Jamesa Wana i zespołu Blumhouse Atomic Monster, wierzymy, że ten serial zachwyci zupełnie nowe pokolenie fanów na Prime Video.

Po sukcesie pierwszego "RoboCopa", w 1990 roku nakręcono również sequel, "RoboCop 2". Za jego sterami stanął Irvin Kershner, a do roli głównej powrócił Peter Weller. W trzeciej części z 1993 roku w reżyserii Freda Dekkera RoboCopa zagrał Robert Burke. W 2014 roku dziedzictwo "RoboCopa" było kontynuowane - w 2014 roku zadebiutował pierwszy reboot w Joelem Kinnamanem w roli głównej, a od czasu premiery oryginalnej produkcji o robocie-policjancie pojawiły się seriale telewizyjne, gry wideo i komiksy.

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