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Nowy thriller to prawdziwy banger. Czegoś tak dobrego widzowie jeszcze nie widzieli

Nowy thriller zadebiutował w zeszły piątek. Użytkownicy Apple TV od razu się na niego rzucili. I są zachwyceni. W mediach społecznościowych piszą, że "Przylądek strachu" to banger. Pierwsze odcinki rozwaliły system. Widzowie najchętniej już odpaliliby kolejne.

Rafał Christ
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"Przylądek strachu" nie miał wyjścia. Musiał stać się hitem. W końcu zaangażowali się w niego Steven Spielberg i Martin Scorsese. Kinomaniacy z niecierpliwością więc wyczekiwali nowego serialu, który jest już trzecią adaptacją książki "The Executioners" Johna D. Macdonalda. Literackim pierwowzorem inspiruje się jednak tylko trochę, bo dużo czerpie też z filmowych wersji tej samej opowieści. Aczkolwiek warto zauważyć, że wytycza przy tym własną ścieżkę. I tym właśnie wygrywa.

"Przylądek strachu" robi ogromny szał. Jeszcze przed premierą bardzo mocno przypadł krytykom do gustu. Obecnie na Rotten Tomateos cieszy się 76 proc. pozytywnych recenzji. Ich autorzy ogólnie zachwalają serial, ale najwięcej uwagi poświęcają wcielającemu się w czarny charakter Javierowi Bardemowi. Według nich charyzma aktora wznosi produkcję na wyższy poziom.

"PRZYLĄDEK STRACHU" OBEJRZYSZ NA:
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PRZYLĄDEK STRACHU
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Przylądek strachu - opinie o nowym thrillerze Apple TV

Użytkownicy Apple TV są podobnego zdania. Oni też zachwycają się "Przylądkiem strachu", którego dwa pierwsze odcinki wylądowały na platformie w miniony piątek. Choć serial dopiero się rozkręca, widzowie już nazywają go bangerem. Wciąga ich od samego początku. Ba! Twierdzą, że lepszego otwarcia serialu do tej pory nie było.

"Przylądek strachu" na Apple TV to banger. Wow. Najlepszy pierwszy odcinek serialu prawdopodobnie wszech czasów

"Przylądek strachu" na Apple TV już jest 10/10, a obejrzałem tylko pierwszy odcinek

Zacząłem "Przylądek strachu" na Apple TV. Nie podoba mi się tylko to, że na 3. odcinek muszę czekać do kolejnego piątku. Javier Bardem jest niesamowity

- czytamy na X (dawny Twitter).

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Wniosek z powyższych wpisów może być tylko jeden: "Przylądek strachu" wciąga już od pierwszych już od pierwszych odcinków, a Javier Bardem dawno nie był tak przerażający. Wygląda więc na to, że Apple TV dostarczyło właśnie kolejny genialny serial. Jak nieraz przeczytamy w mediach społecznościowych, dla miłośników thrillerów jest to seans obowiązkowy.

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Więcej o "Przylądku strachu" poczytasz na Spider's Web:

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Rafał Christ
08.06.2026 11:12
Tagi: Apple TVCo obejrzeć?Thrillery
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