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Kiedy kolejne odcinki Przylądka strachu? Harmonogram

Na Apple TV zadebiutował właśnie nowy thriller. Widzowie z niecierpliwością wyczekiwali serialowego "Przylądka strachu", a teraz mogą już spokojnie zaiadać do seansu. Przynajmniej pierwszych odcinków. Kiedy pojawią się kolejne?

Rafał Christ
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"Przylądek strachu" to już trzecia adaptacja powieści "The Executioners" Johna D. MacDonalda. Poprzednie były jednak pełnymi metrażami. Za ostatni z nich odpowiadał Martin Scorsese, który znalazł się też na liście płac serialu Apple TV. Twórcy nie ukrywają bowiem, że inspirują się nie tylko literackim pierwowzorem, ale też filmem z 1991 roku. Już w pierwszych odcinkach chętnie do niego nawiązują, choć oczywiście wytyczają własną fabularną ścieżkę.

Serial skupia się na losach małżeństwa prawników. Wiele lat temu Anna reprezentowała w sądzie oskarżonego o zabójstwo Maksa Cady'ego. Oskarżycielem w sprawie był wtedy jej obecny mąż Tom. Bohaterowie drżą ze strachu, gdy zabójca wychodzi z więzienia, bo jego kochanka przyznała się do rzekomo popełnionej przez niego zbrodni. Nie bez powodu obawiają się bowiem, że skazaniec będzie chciał się na nich zemścić.

"PRZYLĄDEK STRACHU" OBEJRZYSZ NA:
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PRZYLĄDEK STRACHU
Apple TV+
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Przylądek strachu - kiedy kolejne odcinki thrillera Apple TV?

Na razie nie wiadomo jeszcze co dokładnie w serialowej wersji "Przylądka strachu" Max Cady przygotował dla bohaterów. Jak możemy spodziewać się po wcześniejszych adaptacjach, delikatny na pewno nie będzie. Ale w jaki sposób zechce dokonać swojej zemsty dowiemy się w nadchodzących tygodniach. Produkcja Apple TV dopiero się rozpoczęła.

W piątek, 5 czerwca na Apple TV pojawiły się dwa pierwsze odcinki "Przylądka strachu". Thriller składa się jednak aż z 10 epizodów. Naturalnie rodzi się więc pytanie, kiedy pojawią się kolejne. Poniżej znajdziecie pełen harmonogram emisji serialu.

  • Odc. 1 - 5 czerwca
  • Odc. 2 - 5 czerwca
  • Odc. 3 - 12 czerwca
  • Odc. 4 - 19 czerwca
  • Odc. 5 - 26 czerwca
  • Odc. 6 - 3 lipca
  • Odc. 7 - 10 lipca
  • Odc. 8 - 17 lipca
  • Odc. 9 - 24 lipca
  • Odc. 10 - 31 lipca
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Jak widać, kolejne odcinki "Przylądka strachu" będą pojawiać się na Apple TV z tygodniowymi przerwami. Nadchodzących epizodów należy więc wypatrywać na platformie w najbliższe piątki aż do ostatniego dnia lipca. Wtedy dostaniemy finał nowego thrillera i poznamy odpowiedzi na wszystkie nurtujące nas pytania.

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Rafał Christ
05.06.2026 17:33
Tagi: Apple TVCo obejrzeć?Thrillery
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