Kiedy kolejne odcinki Przylądka strachu? Harmonogram

"Przylądek strachu" to już trzecia adaptacja powieści "The Executioners" Johna D. MacDonalda. Poprzednie były jednak pełnymi metrażami. Za ostatni z nich odpowiadał Martin Scorsese, który znalazł się też na liście płac serialu Apple TV. Twórcy nie ukrywają bowiem, że inspirują się nie tylko literackim pierwowzorem, ale też filmem z 1991 roku. Już w pierwszych odcinkach chętnie do niego nawiązują, choć oczywiście wytyczają własną fabularną ścieżkę.



Serial skupia się na losach małżeństwa prawników. Wiele lat temu Anna reprezentowała w sądzie oskarżonego o zabójstwo Maksa Cady'ego. Oskarżycielem w sprawie był wtedy jej obecny mąż Tom. Bohaterowie drżą ze strachu, gdy zabójca wychodzi z więzienia, bo jego kochanka przyznała się do rzekomo popełnionej przez niego zbrodni. Nie bez powodu obawiają się bowiem, że skazaniec będzie chciał się na nich zemścić.

REKLAMA

Przylądek strachu - kiedy kolejne odcinki thrillera Apple TV?

Na razie nie wiadomo jeszcze co dokładnie w serialowej wersji "Przylądka strachu" Max Cady przygotował dla bohaterów. Jak możemy spodziewać się po wcześniejszych adaptacjach, delikatny na pewno nie będzie. Ale w jaki sposób zechce dokonać swojej zemsty dowiemy się w nadchodzących tygodniach. Produkcja Apple TV dopiero się rozpoczęła.

W piątek, 5 czerwca na Apple TV pojawiły się dwa pierwsze odcinki "Przylądka strachu". Thriller składa się jednak aż z 10 epizodów. Naturalnie rodzi się więc pytanie, kiedy pojawią się kolejne. Poniżej znajdziecie pełen harmonogram emisji serialu.

Odc. 1 - 5 czerwca

Odc. 2 - 5 czerwca

Odc. 3 - 12 czerwca

Odc. 4 - 19 czerwca

Odc. 5 - 26 czerwca

Odc. 6 - 3 lipca

Odc. 7 - 10 lipca

Odc. 8 - 17 lipca

Odc. 9 - 24 lipca

Odc. 10 - 31 lipca

REKLAMA

Jak widać, kolejne odcinki "Przylądka strachu" będą pojawiać się na Apple TV z tygodniowymi przerwami. Nadchodzących epizodów należy więc wypatrywać na platformie w najbliższe piątki aż do ostatniego dnia lipca. Wtedy dostaniemy finał nowego thrillera i poznamy odpowiedzi na wszystkie nurtujące nas pytania.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

Więcej o Apple TV poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA

Rafał Christ 05.06.2026 17:33

REKLAMA