Kiedy kolejne odcinki Przylądka strachu? Harmonogram
Na Apple TV zadebiutował właśnie nowy thriller. Widzowie z niecierpliwością wyczekiwali serialowego "Przylądka strachu", a teraz mogą już spokojnie zaiadać do seansu. Przynajmniej pierwszych odcinków. Kiedy pojawią się kolejne?
"Przylądek strachu" to już trzecia adaptacja powieści "The Executioners" Johna D. MacDonalda. Poprzednie były jednak pełnymi metrażami. Za ostatni z nich odpowiadał Martin Scorsese, który znalazł się też na liście płac serialu Apple TV. Twórcy nie ukrywają bowiem, że inspirują się nie tylko literackim pierwowzorem, ale też filmem z 1991 roku. Już w pierwszych odcinkach chętnie do niego nawiązują, choć oczywiście wytyczają własną fabularną ścieżkę.
Serial skupia się na losach małżeństwa prawników. Wiele lat temu Anna reprezentowała w sądzie oskarżonego o zabójstwo Maksa Cady'ego. Oskarżycielem w sprawie był wtedy jej obecny mąż Tom. Bohaterowie drżą ze strachu, gdy zabójca wychodzi z więzienia, bo jego kochanka przyznała się do rzekomo popełnionej przez niego zbrodni. Nie bez powodu obawiają się bowiem, że skazaniec będzie chciał się na nich zemścić.
Przylądek strachu - kiedy kolejne odcinki thrillera Apple TV?
Na razie nie wiadomo jeszcze co dokładnie w serialowej wersji "Przylądka strachu" Max Cady przygotował dla bohaterów. Jak możemy spodziewać się po wcześniejszych adaptacjach, delikatny na pewno nie będzie. Ale w jaki sposób zechce dokonać swojej zemsty dowiemy się w nadchodzących tygodniach. Produkcja Apple TV dopiero się rozpoczęła.
W piątek, 5 czerwca na Apple TV pojawiły się dwa pierwsze odcinki "Przylądka strachu". Thriller składa się jednak aż z 10 epizodów. Naturalnie rodzi się więc pytanie, kiedy pojawią się kolejne. Poniżej znajdziecie pełen harmonogram emisji serialu.
- Odc. 1 - 5 czerwca
- Odc. 2 - 5 czerwca
- Odc. 3 - 12 czerwca
- Odc. 4 - 19 czerwca
- Odc. 5 - 26 czerwca
- Odc. 6 - 3 lipca
- Odc. 7 - 10 lipca
- Odc. 8 - 17 lipca
- Odc. 9 - 24 lipca
- Odc. 10 - 31 lipca
Jak widać, kolejne odcinki "Przylądka strachu" będą pojawiać się na Apple TV z tygodniowymi przerwami. Nadchodzących epizodów należy więc wypatrywać na platformie w najbliższe piątki aż do ostatniego dnia lipca. Wtedy dostaniemy finał nowego thrillera i poznamy odpowiedzi na wszystkie nurtujące nas pytania.
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