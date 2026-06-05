Co łączy Przylądki strachu? Serial Apple TV jest połączony z filmem 1991 roku

Na dźwięk nazwisk Stevena Spielberga i Martina Scorsesego kinomanom robi się cieplej na sercu. Dlatego "Przylądek strachu" od Apple TV był tak wyczekiwany. Obaj twórcy są bowiem producentami wykonawczymi nowego serialu. Przy czym obecność reżysera "Taksówkarza" na liście płac okazuje się znacznie bardziej znacząca. To on przecież stanął za kamerą poprzedniej, pełnometrażowej adaptacji "The Executioners".



Twórcy serialu Apple TV nigdy nie odcinali się od filmu z 1991 roku. Z czołówki dowiemy się, że produkcja inspirowana jest nie tylko książką Johna D. MacDonalda, ale też jej dwiema wcześniejszymi adaptacjami. Szybko orientujemy się, że w szczególności wersją Martina Scorsesego. Już w pierwszych dwóch odcinkach, które zadebiutowały 5 czerwca, znajdziemy wiele nawiązań do thrillera sprzed 35 lat.

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Przylądek strachu - czym różni się serial od filmu Scorsesego?

Fabuła nowego "Przylądka strachu" opowiada oczywiście historię Maksa Cady'ego, który po wyjściu z więzienia szuka zemsty na osobach, które obwinia za to, że został skazany. Tak też było w dwóch poprzednich adaptacjach "The Executioners". W filmie z 1991 roku brutalny gwałciciel dręczy swojego obrońcę i jego rodzinę - pracującą w branży kreatywnej żonę i nastoletnią córkę. A jak jest w serialu?

W serialu od Apple TV Max Cady jest już mordercą - został skazany za zabójstwo swojej ciężarnej żony. Po wyjściu z więzienia zamierza zemścić się na swojej obrończyni i oskarżycielu, którzy obecnie tworzą szczęśliwą rodzinę z dwójką dzieci. Trzon opowieści pozostaje ten sam, ale twórcy obudowują go zupełnie innymi zabiegami fabularnymi, dorzucając mnóstwo bardziej współczesnych wątków. Ważną rolę odgrywa chociażby technologia, która w filmie z 1991 roku siłą rzeczy znaleźć się nie mogła.

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Zmieniła się też oczywiście obsada. Nicka Noltego i Jessicę Lang w roli Bowdenów zastępuje Patrick Wilson i Amy Adams. Zamiast Roberta De Niro w Maksa Cady'ego wciela się natomiast Javier Bardem. Nie jest on już odrażającym, oślizgłym redneckiem z nieodłącznym cygarem w ustach. Wciąż potrafi wzbudzić niechęć, ale bywa też znacznie bardziej charzmatyczny. Bije od niego przebiegłość, którą skrzętnie ukrywa przed światem. Zdarza mu się jednak zachowywać niemal identycznie jak jego poprzednik.

Przylądek strachu - co łączy serial Apple TV z filmem Scorsesego?

Jedną z najbardziej pamiętnych scen z "Przylądka strachu" Martina Scorsesego pozostaje rozpoznanie na posterunku. Robert De Niro staje przed lustrem weneckim i rozpościera ramiona, żeby w pełni pokazać tatuaże pokrywające ciało Maksa Cady'ego. Poobny gest w tym samym celu wykonuje Javier Bardem. Tylko jest już w zupełnie innym miejscu, bo w szpitalu. Wiedząc, że jego była obrończyni go obserwuje, prezentuje się jej w pełnej krasie.

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Nick Antosca - twórca serialu Apple TV - lubi naśladować Martina Scorsesego gdziekolwiek się da. Dlatego sięga po wiele zabiegów formalnych znanych z jego filmu. W pełnym metrażu z 1991 roku nieraz oglądaliśmy ujęcia w negatywie, zalewanym krwią. To samo dzieje się już w dwóch pierwszych odcinkach nowej wersji "Przylądku strachu".

W przyszłości nawiązań do "Przylądka strachu" z 1991 roku w serialu Apple TV z pewnością będzie więcej. Produkcje dopiero się przecież rozkręca. Przed nami jeszcze osiem odcinków, które będą debiutować na platformie w nadchodzące piątki.

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Rafał Christ 05.06.2026 21:22

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