Kiedy premiera 11. sezonu Rancza? Oto, co już wiemy

10 lat temu zadebiutował finałowy odcinek serialu "Ranczo". Kiedy wydawało się, że losy serialu są już przesądzone, pojawiło się światełko w tunelu. Dosłownie - reżyser Wojciech Adamczyk opublikował zdjęcie scenariusza do jednego z odcinków 11. sezonu "Rancza", który nosił tytuł właśnie "Światełko w tunelu". Rozbudziło to nadzieje widzów, że być może jeszcze nie wszystko stracone i po latach doczekają się nowego sezonu. Byłby to słodko-gorzki powrót, ponieważ kilka lat temu zmarło dwóch kluczowych członków obsady - Paweł Królikowski (serialowy Kusy) oraz Franciszek Pieczka (serialowy Stach). Odeszło również kilku odtwórców drugoplanowych bohaterów, a także Andrzej Grembowicz, scenarzysta "Rancza".

Dziś wiadomo już, że Telewizja Polska nie zrezygnowała z pomysłu na reaktywację "Rancza" i światło dzienne po dekadzie od finału ujrzy 11. sezon serialu. Twórcy co jakiś czas odsłaniają karty, a premiera coraz bliżej. Kiedy nowe odcinki zadebiutują na małych ekranach? Oto, co już wiadomo na temat najnowszej odsłony "Rancza".

Ranczo - kiedy premiera 11. sezonu? Data, fabuła, obsada

Adamczyk początkowo informował, że nowe odcinki "Rancza" zadebiutują w połowie listopada. To już nieaktualne. Zgodnie z wypowiedzią prezesa TVP Tomasza Syguta, 11. sezon serialu "Ranczo" zadebiutuje w grudniu 2026 roku. Dokładna data nie jest na ten moment znana. Wiemy jednak, że finałowa odsłona będzie liczyła 6 odcinków.

Reżyser wyjaśnił, że 11. sezon będzie zupełnie inny. Ma być kontynuacją wydarzeń z poprzednich odsłon, jednak zostanie zaznaczony ten dziesięcioletni przeskok czasowy. Podkreślił, że w życiu bohaterów wiele zdążyło się już zmienić, łącznie z tym, że dzieci są już dorosłe. Dodał również, że nowy sezon będzie miał formę jednej opowieści podzielonej na 6 odcinków.

Tytuł 11. sezonu to "Zemsta wiedźm". Jest to wskazówka dotycząca tego, na czym będzie koncentrowała się historia, choć szczegóły nie są na ten moment znane. Pojawiła się jednak informacja, że tytułowe wiedźmy będą miały wpływ na mieszkańców Wilkowyj. Wcielą się w nie: Dorota Stalińska, Katarzyna Maciąg, Karolina i Paulina Chapko, Anna Sroka-Hryń, Joanna Stanecka, Magdalena Wróbel, Kalina Poks oraz Monika Pawlicka.

Do serialu powróci również oryginalna obsada. W swoje role wcielą się: Cezary Żak (Paweł Kozioł i Piotr Kozioł), Artur Barciś (Arkadiusz Czerepach), Ilona Ostrowska (Lucy Wilska), Katarzyna Żak (Kazimiera Solejukowa), Violetta Arlak (Halina Kozioł), Marta Chodorowska (Klaudia Kozioł), Magdalena Kuta (Lodzia Czerepach), Jacek Kawalec (Tomasz Witebski) czy Bartłomiej Kasprzykowski (ksiądz Robert).

Telewizja Polska przekazuje informacje etapami. Oznacza to, że niebawem dowiemy się, na czym dokładnie będzie koncentrował się 11. sezon "Rancza" i, przede wszystkim, kiedy dokładnie zadebiutuje.

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