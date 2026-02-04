Nowy sezon Rancza ma być zupełnie inny niż pozostałe. Co się zmieni?
Nowa odsłona "Rancza" powstanie - to już pewne. Choć do tej pory informacji na temat 11. sezonu nie było za wiele, to teraz w końcu pojawiły się jakieś konkrety. Dotyczą one fabuły nadchodzących odcinków, a opowiedział o tym Wojciech Adamczyk, reżyser serialu.
Pod koniec 2016 roku na małych ekranach zadebiutował ostatni odcinek serialu "Ranczo". Oznacza to, że w tym roku minie 10 lat od premiery finałowego sezonu. Mimo że minął szmat czasu, widzowie wciąż są złaknieni nowych historii prosto z Wilkowyj. Nic dziwnego - doniesienia na temat 11. sezonu co jakiś czas rozpalały ich nadzieje na nowo. Aż w końcu stało się to, na co wszyscy czekali: Maciej Strzembosz, producent "Rancza", poinformował, że ostatnia odsłona powstanie.
"Właśnie dogadaliśmy się z TVP, będzie ostatni sezon Rancza, 6 odcinków. Więcej niebawem oficjalnymi kanałami TVP" - napisał. Te słowa wystarczyły, by podekscytowanie widzów sięgnęło zenitu. Informacji nie było wówczas wiele, a na więcej szczegółów trzeba było poczekać. Te pojawiły się niedawno, a przekazał je Wojciech Adamczyk, reżyser wszystkich sezonów "Rancza".
Reżyser Rancza ujawnił, co wydarzy się w 11. sezonie serialu
W wywiadzie dla Jedynki Polskiego Radia Adamczyk wyjaśnił, że 11. sezon będzie się znacznie różnił od poprzednich odsłon:
11. sezon "Rancza" to będzie piękne zamknięcie historii. To będzie zupełnie inny serial. W poprzednich sezonach było tak, że każdy kolejny był kontynuacją wydarzeń z poprzedniego. W sezonie 11. wyraźnie zaznaczymy, że od poprzedniego minęło 10 lat. W życiu bohaterów wiele się w tym czasie zmieniło, dzieci podorastały. Córka Lucy i Kusego jest już po maturze, nie będzie już Marianka Solejuka a pan Marian.
I dodał:
To będzie zupełnie inna opowieść, zaskakująca pod wieloma względami. Do tej pory każdy odcinek "Rancza" był - mniej więcej - zamkniętą opowieścią. Tu będzie jedna opowieść podzielona na sześć odcinków. Nawet się zastanawiamy, czy nie wprowadzić przed każdym odcinkiem takiego 30-sekundowego przypomnienia dla widzów.
Najbardziej ekscytującą informacją jest jednak fakt, że zdjęcia do 11. sezonu ruszą już w czerwcu, a nowe odcinki mają pojawić się jeszcze w 2026 roku. Oznaczałoby to, że pojawiłyby się one na 20-lecie "Rancza", którego premierowy odcinek zadebiutował przecież w 2006 roku. Byłoby to dla fanów z pewnością symboliczne i pięknie zakończenie opowieści o mieszkańcach z Wilkowyj.
