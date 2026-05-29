11. sezon Rancza coraz bliżej. Żak i Barciś znowu razem

Rozpoczęły się próby do 11. sezonu serialu "Ranczo". Ekscytującymi wieściami podzielił się Jacek Kawalec, serialowy Tomasz Witebski, a także Katarzyna Żak, która wciela się w Solejukową.

Anna Bortniak
"Ranczo" nadchodzi. Najnowszy, 11. sezon zaczyna powoli nabierać kształtów, a ekipa intensywnie pracuje nad tym, by dostarczyć widzom produkcję, za którą tak bardzo tęsknią. Nic dziwnego - zdjęcia mają ruszyć już w przyszłym miesiącu, a to zatem to najwyższa pora, aby wkroczyć na plan. Pojawiły się już nawet pierwsze doniesienia od samych aktorów - Jacek Kawalec i Katarzyna Żak podzielili się z widzami nowymi zdjęciami.

Ranczo, 11. sezon - trwają próby do nowej odsłony serialu

W mediach społecznościowych Kawalca, serialowego Tomasza Witebskiego, pojawiło się zdjęcie, na którym jest obecna część członków obsady.

Rozpoczęliśmy próby do nowych odcinków RANCZA

- czytamy w opisie.

Na próbie pojawił się m.in. Cezary Żak, który wciela się w Pawła i Piotra Koziołów, Artur Barciś, czyli serialowy Arkadiusz Czerepach, Ilona Ostrowska, odtwórczyni roli Lucy oraz Arkadiusz Nader, wcielający się w policjanta Staśka. Oprócz nich do serialowych kolegów i koleżanek z planu dołączyli również Violetta Arlak, Piotr Ligienza, Magdalena Kuta, Bartłomiej Kasprzykowski oraz Katarzyna Żak.

Żak, która gra w serialu pamiętną postać Kazimiery Solejukowej, również podzieliła się z fanami zdjęciem. Widać na nim aktorkę, która trzyma scenariusz do 11. sezonu "Rancza".

Zaczęliśmy próby czytane

- poinformowała.

Pod koniec 2016 roku na małych ekranach zadebiutował ostatni odcinek serialu "Ranczo", co oznacza, że w tym roku mija 10 lat od premiery finałowego sezonu. Po fali spekulacji na temat 11. sezonu producent Maciej Strzembosz poinformował, że ostatnia, 6-odcinkowa odsłona powstanie. Reżyser Wojciech Adamczyk podkreślił, że akcja będzie rozgrywała się dekadę po zakończeniu poprzedniego sezonu, a epizody będą miały formę jednej historii. "To będzie zupełnie inna opowieść, zaskakująca pod wieloma względami" - zapewnił.

Zdjęcia do 11. sezonu ruszą już w czerwcu, a nowe odcinki mają pojawić się jeszcze w 2026 roku. Oznaczałoby to, że pojawiłyby się one na 20-lecie "Rancza", którego premierowy odcinek zadebiutował przecież w 2006 roku. Byłoby to dla fanów z pewnością symboliczne i pięknie zakończenie opowieści o mieszkańcach z Wilkowyj.

Anna Bortniak
29.05.2026 09:54
Tagi: Polskie seriale, ranczo, TVP
