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Ranczo wróciło na plan. 11. sezon ma intrygujący tytuł

"Ranczo" wraca z przytupem. TVP poinformowała, że ruszyła realizacja 11. sezonu uwielbianego serialu, który nosi intrygujący podtytuł "Zemsta wiedźm". Jest już nawet pierwsze zdjęcie.

Anna Bortniak
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Każdy kolejny dzień przybliża widzów do najnowszego sezonu serialu "Ranczo", który zadebiutował w telewizji 20 lat temu. W międzyczasie wiele się wydarzyło - zmarło dwóch kluczowych członków obsady, czyli Paweł Królikowski (serialowy Kusy) oraz Franciszek Pieczka (serialowy Stach), a także odtwórcy drugoplanowych bohaterów. Kilka lat temu odszedł również Andrzej Grembowicz, scenarzysta "Rancza". W związku z tym przyszłość serialu stanęła pod znakiem zapytania.

Dziś wiemy już, że twórcy - producent Maciej Strzembosz i reżyser Wojciech Adamczyk - oraz Telewizja Polska zdecydowali się na nakręcenie ostatniego sezonu "Rancza" po 10 latach od premiery finałowej odsłony. Do tej pory dostawaliśmy szczątkowe informacje, natomiast teraz na temat produkcji wiadomo już nieco więcej.

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Ranczo. Zemsta wiedźm - ruszyły prace na 11. sezonem. Jest pierwsze zdjęcie

Nowy sezon "Rancza" będzie liczył 6 odcinków. Na ten moment wiemy już, że powrócą członkowie oryginalnej obsady, m.in. Ilona Ostrowska (która niedawno potwierdziła swój udział w serialu), Cezary Żak, Artur Barciś oraz Marta Chodorowska. TVP poinformowało, że nadchodzących miesiącach zostaną ogłoszone również informacje na temat premiery 11. sezonu.

Strzembosz potwierdził, że 11. sezon będzie kontynuacją wydarzeń z wcześniejszych odsłon. Podkreślił, że scenariusz został napisany przez nieżyjącego już Andrzeja Grembowicza:

11. sezon to kontynuacja wydarzeń z poprzednich 10 sezonów, a cała opowieść w nowych odcinkach wyszła jeszcze spod ręki głównego autora scenariuszy, nieżyjącego już Andrzeja Grembowicza (Robert Brutter) współpracującego z synem Marcinem Grembowiczem. Powstało wtedy 6 odcinków serialu i scenariusz filmu, będący skróconą wersją serialu. "Ranczo. Zemsta wiedźm" to oryginalna historia zaadaptowana do upływu czasu.

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Pierwszy fotos 11. sezonu "Rancza". Fot. materiały prasowe TVP

Na temat nowego sezonu wypowiedział się również Adamczyk. Reżyser poinformował, że na plan wraca prawie ten sam skład, w tym obsada, realizatorzy i lokacje:

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Cała ekipa jest bardzo podekscytowana możliwością powrotu po tylu latach do Wilkowyj. To się naprawdę rzadko zdarza w świecie filmu i seriali, żeby po tak długim okresie od zakończenia emisji ostatniego sezonu serialu, w prawie tym samym składzie powrócić na plan zdjęciowy. Mamy tych samych realizatorów, tę samą obsadę, te same lokacje, no i przede wszystkim scenariusz tego samego scenarzysty - Andrzeja Grembowicza, który Wilkowyje wymyślił. Mam nadzieję, że sprawimy tym miły prezent naszym fanom, którzy od tylu lat dzielnie są z nami - a ich liczba dalej rośnie.

I dodał:

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Jesteśmy wszyscy zafascynowani tym, jaką wspaniałą oglądalnością cieszą się powtórki i jak bardzo ten serial wpisał się w codzienne życie Polaków. "Ranczo" stało się jakimś niesamowitym fenomenem, z czego oczywiście bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że ten nowy sezon również spodoba się naszym widzom. Gwarantuję, że będą to Wilkowyje na miarę 2026 roku. Chcę też z mocą podkreślić, że jest to ostatnie dzieło Andrzeja Grembowicza napisane w 2015. No i rzecz zaskakująca - ten tekst brzmi dzisiaj o wiele lepiej niż 11 lat temu!

Według poprzednich doniesień odcinki mają zadebiutować jeszcze w tym roku. Oznaczałoby to, że pojawiłyby się one na 20-lecie "Rancza", którego premierowy odcinek zadebiutował przecież w 2006 roku. Byłoby to dla fanów z pewnością symboliczne i pięknie zakończenie opowieści o mieszkańcach z Wilkowyj. Nie jest to jednak oficjalna informacja - na tę będziemy musieli jeszcze chwilę zaczekać.

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Anna Bortniak
10.06.2026 12:04
Tagi: ranczoTVP
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