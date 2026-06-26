Nowe Ranczo, nowe bohaterki. Genialne aktorki zagrają wiedźmy

"Ranczo" wraca z przytupem. Na początku czerwca Telewizja Polska poinformowała, że ruszyła realizacja 11. sezonu uwielbianego serialu, który został zatytułowany "Zemsta wiedźm" i pokazała pierwsze zdjęcie. Teraz wiadomo już, kto zagra intrygujące bohaterki - to znakomite aktorki.

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Ranczo - nowe aktorki dołączają do obsady 11. sezonu. Zagrają wiedźmy

TVP poinformowała, kto dołączy do 11. sezonu "Rancza". W obsadzie pojawią się: Dorota Stalińska, Katarzyna Maciąg, Karolina i Paulina Chapko, Anna Sroka-Hryń, Joanna Stanecka, Magdalena Wróbel, Kalina Poks oraz Monika Pawlicka. Wcielą się one w role tajemniczych wiedźm, jednak na ten moment nie ma szczegółowych informacji na temat ich roli w serialu. Wiadomo jednak, że te bohaterki będą miały wpływ na mieszkańców Wilkowyj.

Galeria: 9 zdjęć Galeria zdjęć 1 / 9 Anna Sroka-Hryń. Fot. materiały prasowe TVP

Niezwykle ucieszyłam się z propozycji zagrania w "Ranczu" - nawet nie pytałam kogomam zagrać! Za mojej młodości mieliśmy takie trwające latami seriale jak "Czterej pancerni i pies" czy Hans Kloss. Dla mnie "Ranczo" właśnie jest takim pierwszym od kilkudziesięciu lat tytułem, który jest oglądany i kochany przez całą Polskę, niezależnie od wieku, pochodzenia czy stopnia wrażliwości. A na dodatek jest niezwykły dlatego, że często okazywał się proroczy. Najwięksi mistrzowie pióra uważali, że z pewnymi informacjami najlepiej dotrzeć do społeczeństwa przez satyrę – i to dokładnie robi "Ranczo" - skomentowała Stalińska.

Nowy sezon "Rancza" będzie liczył 6 odcinków. Na ten moment wiemy już, że powrócą członkowie oryginalnej obsady, m.in. Ilona Ostrowska (która niedawno potwierdziła swój udział w serialu), Cezary Żak, Artur Barciś czy Marta Chodorowska. TVP poinformowało, że nadchodzących miesiącach zostaną ogłoszone również szczegóły na temat premiery 11. sezonu, który będzie kontynuacją wydarzeń z wcześniejszych odsłon.

Według poprzednich doniesień odcinki mają zadebiutować jeszcze w tym roku. Oznaczałoby to, że pojawiłyby się one na 20-lecie "Rancza", którego premierowy odcinek zadebiutował przecież w 2006 roku. Byłoby to dla fanów z pewnością symboliczne i pięknie zakończenie opowieści o mieszkańcach z Wilkowyj. Nie jest to jednak oficjalna informacja - na tę będziemy musieli jeszcze chwilę zaczekać.

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Anna Bortniak Redaktor Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.