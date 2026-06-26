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Nowe Ranczo, nowe bohaterki. Genialne aktorki zagrają wiedźmy

Nowy sezon "Rancza" nosi tytuł "Zemsta wiedźm". Dziś TVP ogłosiła, kto wcieli się w te tajemnicze bohaterki i ujawniła, jakie aktorki dołączą do oryginalnej obsady serialu. To zupełnie nowe twarze.

Anna Bortniak
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"Ranczo" wraca z przytupem. Na początku czerwca Telewizja Polska poinformowała, że ruszyła realizacja 11. sezonu uwielbianego serialu, który został zatytułowany "Zemsta wiedźm" i pokazała pierwsze zdjęcie. Teraz wiadomo już, kto zagra intrygujące bohaterki - to znakomite aktorki.

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Ranczo - nowe aktorki dołączają do obsady 11. sezonu. Zagrają wiedźmy

TVP poinformowała, kto dołączy do 11. sezonu "Rancza". W obsadzie pojawią się: Dorota Stalińska, Katarzyna Maciąg, Karolina i Paulina Chapko, Anna Sroka-Hryń, Joanna Stanecka, Magdalena Wróbel, Kalina Poks oraz Monika Pawlicka. Wcielą się one w role tajemniczych wiedźm, jednak na ten moment nie ma szczegółowych informacji na temat ich roli w serialu. Wiadomo jednak, że te bohaterki będą miały wpływ na mieszkańców Wilkowyj.

Galeria: 9 zdjęć
Galeria zdjęć
Anna Sroka-Hryń. Fot. materiały prasowe TVP
Dorota Stalińska. Fot. materiały prasowe TVP
Joanna Stanecka. Fot. materiały prasowe TVP
Kalina Poks. Fot. materiały prasowe TVP
Karolina Chapko. Fot. materiały prasowe TVP
Katarzyna Maciąg. Fot. materiały prasowe TVP
Magdalena Wróbel. Fot. materiały prasowe TVP
Monika Pawlicka. Fot. materiały prasowe TVP
Paulina Chapko. Fot. materiały prasowe TVP

Niezwykle ucieszyłam się z propozycji zagrania w "Ranczu" - nawet nie pytałam kogomam zagrać! Za mojej młodości mieliśmy takie trwające latami seriale jak "Czterej pancerni i pies" czy Hans Kloss. Dla mnie "Ranczo" właśnie jest takim pierwszym od kilkudziesięciu lat tytułem, który jest oglądany i kochany przez całą Polskę, niezależnie od wieku, pochodzenia czy stopnia wrażliwości. A na dodatek jest niezwykły dlatego, że często okazywał się proroczy. Najwięksi mistrzowie pióra uważali, że z pewnymi informacjami najlepiej dotrzeć do społeczeństwa przez satyrę – i to dokładnie robi "Ranczo"

- skomentowała Stalińska.

Nowy sezon "Rancza" będzie liczył 6 odcinków. Na ten moment wiemy już, że powrócą członkowie oryginalnej obsady, m.in. Ilona Ostrowska (która niedawno potwierdziła swój udział w serialu), Cezary Żak, Artur Barciś czy Marta Chodorowska. TVP poinformowało, że nadchodzących miesiącach zostaną ogłoszone również szczegóły na temat premiery 11. sezonu, który będzie kontynuacją wydarzeń z wcześniejszych odsłon.

Według poprzednich doniesień odcinki mają zadebiutować jeszcze w tym roku. Oznaczałoby to, że pojawiłyby się one na 20-lecie "Rancza", którego premierowy odcinek zadebiutował przecież w 2006 roku. Byłoby to dla fanów z pewnością symboliczne i pięknie zakończenie opowieści o mieszkańcach z Wilkowyj. Nie jest to jednak oficjalna informacja - na tę będziemy musieli jeszcze chwilę zaczekać.

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Anna Bortniak
Redaktor

Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.

Tagi:
Polskie serialeranczoTVP
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