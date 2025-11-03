Polacy zachwyceni, bo ulubiony kryminał wrócił na Netfliksa z nowymi odcinkami

Ładowanie...

Na początek wyjaśnijmy sobie jedno: "Rekrut" to nie jest serial Netfliksa. To emitowana od 2018 roku produkcja ABC - stacji należącej do The Walt Disney Company. I choć można ją również obejrzeć na Disney+, podbija właśnie serca użytkowników Netfliksa. Dlaczego tak się dzieje? Pierwsze odcinki kryminału zadebiutowały w ofercie streamingowego giganta jeszcze na początku 2024 roku. Parę miesięcy potem doszły do nich kolejne, przez co subskrybenci mogli obejrzeć łącznie pięć sezonów o mężczyźnie, który już po czterdziestce postanawia wstąpić do policji.



"Rekrut" cieszył się sporą popularnością na polskim Netfliksie, ale od sierpnia 2024 roku nic się w jego temacie nie działo. A przecież w Stanach Zjednoczonych 6. sezon już był wtedy zakończony. Polscy fani z subskrypcją Netfliksa musieli na niego czekać aż do teraz. Bo pojawił się on na platformie dokładnie w minioną sobotę, 1 listopada. I co? Zgodnie z oczekiwaniami, użytkownicy się na niego rzucili.

Rekrut - 6. sezon serialu kryminalnego już na Netfliksie

Dosłownie chwilę po premierze 6. sezonu kryminał wdarł się do topki najpopularniejszych seriali dostępnych na Netfliksie w naszym kraju. Oczywiście, Polacy akurat znacznie chętniej oglądają nowe odcinki "Wiedźmina", zachwycają się "Inwigilacją" i nawet zaśmiewają przy "Bogdanie Bonerze: Egzorcyście". "Rekrut" jest dopiero na piątym miejscu zestawienia. Biorąc jednak pod uwagę, ile ciekawych nowości Netflix wrzucił w ostatnim czasie, wciąż należy to uznać za osiągnięcie.

Co ciekawe, tego samego dnia, 1 listopada 2025 roku, 6. sezon "Rekruta" zadebiutował również na Disney+. Tam jednak takiego szału nie zrobił i próżno szukać serialu kryminalnego w topce najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie w naszym kraju. To jednak właśnie do serwisu Myszki Miki odsyłamy wszystkich fanów produkcji, bo w jego ofercie znajdziecie również spin-off zatytułowany "Rekrut: FBI".

Rekrut - kiedy nowe odcinki serialu kryminalnego na Netfliksie?

W międzyczasie, kiedy myśmy jeszcze czekali na 6. odsłonę "Rekruta" w Stanach Zjednoczonych zadebiutował 7. sezon. Dobiegł on końca jeszcze w maju tego roku. Na ten moment nie wiadomo, kiedy pojawi się w ofercie dostępnych w Polsce serwisów streamingowych - Netfliksa albo Disney+.

Rafał Christ 03.11.2025 15:09

