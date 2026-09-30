Fani Netfliksa odkrywają legendarne fantasy z Liamem Neesonem. Epickie doświadczenie

"Starcie tytanów" to nie jest kolejny film akcji z udziałem Liama Neesona. Choć akcji w tym fantasy nie brakuje. W tym remake'u kultowej produkcji z 1981 roku gwiazdor "Uprowadzonej" wciela się tym razem w Zeusa, którego syn Perseusz podejmuje heroiczną walkę z potwornymi wrogami. Wszystko po to, żeby uratować księżniczkę Andromedę.



W czasie swojej premiery w 2010 roku "Starcie tytanów" nie zostało ciepło przyjęte. Przynajmniej przez krytyków. Na Rotten Tomatoes ma przecież 27 proc. pozytywnych recenzji. Za to publiczność film pokochała. Produkcja kosztowała 125 mln dol., a na całym świecie zarobiła ponad 493 mln. Sequel był więc nieunikniony. Tylko "Gniew tytanów" nie był już takim hitem. Z tego właśnie względu trzecia część serii została anulowana i nigdy nie powstała.

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Starcie tytanów - opinie o legendarnym fantasy na Netfliksie

Wystarczy jednak spojrzeć na Netfliksa, żeby przekonać się, że coś w tej serii było. A przynajmniej w jej pierwszej części. W końcu "Starcie tytanów" przed chwilą, bo 24 września, wpadło w naszym kraju na platformę, a rodzimi użytkownicy od razu się nim zainteresowali. Nie ma w tym nic dziwnego. Wielu zagranicznych fanów fantasy w mediach społecznościowych twierdzi przecież, że to najlepsze fantasy, jakie kiedykolwiek widzieli.

"Starcie tytanów" z 2010 jest jednym z najlepszych filmów fantasy, jakie widziałem. Wspaniały napakowany akcją film



"Starcie tytanów" z 2010 roku to niedoceniony klejnot



Starcie tytanów z 2010 roku to legendarny film ludzie. Wart obejrzenia - czytamy na X (dawny Twitter).

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Przy takich opiniach wydaje się, że "Starcie tytanów" totalnie zasłużenie wylądowało w topce najpopularnijszych filmów dostępnych na Netfliksie w naszym kraju. Nawet jeśli w zestawieniu zajmuje dopiero dziewiąte miejsce, to po tylu latach od premiery wypada uznać to za spore osiągnięcie. A być może zaraz więcej fanów fantasy odkryje tę legendarną produkcję z Liamem Neesonem, przez co wskoczy ona na wyższą pozycję. Się okaże.



O aktualnych cenach subskrypcji Netfliksa poczytasz na Spider's Web.

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