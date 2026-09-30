Fani Netfliksa odkrywają legendarne fantasy z Liamem Neesonem. Epickie doświadczenie
Legendarne fantasy z Liamem Neesonem odżywa na Netfliksie. Polscy użytkownicy chętnie je aktualnie odkrywają. Nic dziwnego. W końcu "Starcie tytanów" to epickie doświadczenie. Tak przynajmniej twierdzą fani w mediach społecznościowych.
"Starcie tytanów" to nie jest kolejny film akcji z udziałem Liama Neesona. Choć akcji w tym fantasy nie brakuje. W tym remake'u kultowej produkcji z 1981 roku gwiazdor "Uprowadzonej" wciela się tym razem w Zeusa, którego syn Perseusz podejmuje heroiczną walkę z potwornymi wrogami. Wszystko po to, żeby uratować księżniczkę Andromedę.
W czasie swojej premiery w 2010 roku "Starcie tytanów" nie zostało ciepło przyjęte. Przynajmniej przez krytyków. Na Rotten Tomatoes ma przecież 27 proc. pozytywnych recenzji. Za to publiczność film pokochała. Produkcja kosztowała 125 mln dol., a na całym świecie zarobiła ponad 493 mln. Sequel był więc nieunikniony. Tylko "Gniew tytanów" nie był już takim hitem. Z tego właśnie względu trzecia część serii została anulowana i nigdy nie powstała.
Starcie tytanów - opinie o legendarnym fantasy na Netfliksie
Wystarczy jednak spojrzeć na Netfliksa, żeby przekonać się, że coś w tej serii było. A przynajmniej w jej pierwszej części. W końcu "Starcie tytanów" przed chwilą, bo 24 września, wpadło w naszym kraju na platformę, a rodzimi użytkownicy od razu się nim zainteresowali. Nie ma w tym nic dziwnego. Wielu zagranicznych fanów fantasy w mediach społecznościowych twierdzi przecież, że to najlepsze fantasy, jakie kiedykolwiek widzieli.
"Starcie tytanów" z 2010 jest jednym z najlepszych filmów fantasy, jakie widziałem. Wspaniały napakowany akcją film
"Starcie tytanów" z 2010 roku to niedoceniony klejnot
Starcie tytanów z 2010 roku to legendarny film ludzie. Wart obejrzenia
- czytamy na X (dawny Twitter).
Przy takich opiniach wydaje się, że "Starcie tytanów" totalnie zasłużenie wylądowało w topce najpopularnijszych filmów dostępnych na Netfliksie w naszym kraju. Nawet jeśli w zestawieniu zajmuje dopiero dziewiąte miejsce, to po tylu latach od premiery wypada uznać to za spore osiągnięcie. A być może zaraz więcej fanów fantasy odkryje tę legendarną produkcję z Liamem Neesonem, przez co wskoczy ona na wyższą pozycję. Się okaże.
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W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.