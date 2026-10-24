Co obejrzeć w weekend w HBO Max? Ekscytujący horror to początek strachu

Bogactwo wyboru to chyba najlepsze możliwe uczucie, gdy przychodzi do selekcjonowania filmów i seriali. Wówczas ma się do dyspozycji tyle ciekawych pozycji, że trudno się na którąś zdecydować. Podobnie powinni mieć w ten weekend subskrybenci HBO Max, których platforma uraczyła bardzo solidnymi tytułami w najnowszej ofercie. Sprawdzamy, co serwis przygotował.

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HBO Max: nowości na weekend. TOP 5 tytułów

Jaga, odc. 1-2

Serial autorstwa Kat Sandler, kanadyjskiej reżyserki teatralnej, która przełożyła swój własny spektakl z 2019 roku na tegoroczny, znakomicie zapowiadający się (Baba Jaga, kryminał i Hudson Williams z "Gorącej rywalizacji" naraz, proszę was) serial w HBO Max. Centralną postacią "Jagi" jest Rapp (Noah Reid), prywatny detektyw, który zajmuje się tajemniczym zniknięciem Henry'ego Parka (Hudson Williams), spadkobiercy lokalnego biznesu. Główny bohater nie ma w nadmorskim miasteczku łatwego życia - jego ścieżki przecinają się m.in. z detektyw Carson (Clark Backo) oraz Katherine (Carrie-Anne Moss), gustującą w młodszych mężczyznach, profesor uniwersytecką. Z czasem śledztwo Rappa zmierza w nieoczywiste, przerażające strony.

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kadr z serialu "Jaga"

Dostępne w HBO Max.

Wiking

Jeden z najlepszych filmów Roberta Eggersa. Amleth (Alexander Skarsgard) w dzieciństwie był księciem, następcą tronu, synem króla. Jego sytuacja uległa gwałtownej zmianie, gdy bunt wuja Fjolnira (Claes Bang), skutkujący mordem na władcy, zmusił głównego bohatera do ucieczki, przy jednoczesnej deklaracji pomszczenia ojca. Po wielu latach od tego zdarzenia Amleth jest wikingiem napadającym na wioski, ale z czasem przypomina sobie swoje przeznaczenie. Żądny krwawej zemsty mężczyzna wyrusza na Islandię, by tam wypełnić swoją misję.

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kadr z filmu "Wiking"

Dostępne w HBO Max.

Tajny agent

Brazylijski film, który otarł się o Oscary, w tym dla odtwórcy głównej roli. "Tajny agent" kręci się bowiem wokół Marcelo (Wagner Moura) - naukowca, który zmierza do Recife, by tam dostać się do ośrodka dla uchodźców politycznych w ramach ucieczki przed władzą. Po otrzymaniu schronienia główny bohater zyskuje nowe życie i pracę, jednak nie przestaje próbować walczyć o to, by wraz ze swoim synkiem osiągnąć wolność. Marcelo z czasem coraz mocniej uświadamia sobie, że bezpieczeństwo jest tylko iluzją i nieosiągalnym marzeniem.

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kadr z filmu "Tajny agent"

Dostępne w HBO Max.

Air

Film Bena Afflecka, który kilka lat temu okazał się lepszy, niż przypuszczano. Akcja rozgrywa się wokół firmy Nike, która stoi przed widmem zamknięcia swojego działu butów do koszykówki z powodu niskiej sprzedaży. Szef marketingu, Rob Strasser (Jason Bateman) i stojący na czele firmy Phil Knight (Affleck) zlecają w związku z tą sytuacją specjalne zadanie Sonny'emu Vaccaro (Matt Damon), pracującemu dla Nike łowcy koszykarskich talentów. Ten koncentruje swoją uwagę na jednej z największych przyszłych legend sportu - Michaelu Jordanie.

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kadr z filmu "Air"

Dostępne w HBO Max.

Kokuho

Japońska produkcja, która niespodziewanie znalazła się w gronie pretendentów do Oscara, i to nie w kategorii filmu międzynarodowego, a "charakteryzacja i fryzury". Głównym bohaterem filmu jest Kikuo Tachibana (Ryo Yoshizawa), młody aktor, którego poznajemy, gdy występuje na scenie przed członkami yakuzy, w tym swoim ojcem, który stoi na jej czele. Jego życie zmienia się, gdy w wyniku zamachu zostaje sierotą. Trafia pod opiekę słynnego aktora Hanai Hanjiro II (Ken Watanabe) i pod jego okiem (a także zazdrosnego syna Hanjiro) szlifuje swój talent.

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kadr z filmu "Kokuho"

Od 25 października dostępne w HBO Max.

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