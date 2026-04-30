List gończy za Robertem Pasutem. Jego kanał spadł z rowerka

Robert Pasut do pewnego momentu był kojarzony jako zabawny koleś z kanału Abstrachuje, który w latach świetności przyniósł mu popularność. Jego kariera w sieci przybrała kontrowersyjny kierunek, kiedy odszedł z kanału na początku 2022 roku i zaangażował się w innego rodzaju działalność internetową. Była ona związana z freak fightami oraz streamowaniem na żywo.

W tym czasie youtuber wygłosił wiele szkodliwych poglądów. Szczytem mizoginii był wywiad na kanale Zgrzyt z 2024 roku, po którym dostawał od widzów groźby, a niedługo później, właśnie po tej kontrowersyjnej rozmowie, utracił większość współprac. Rozpoczął też działalność na platformie Kick, ponieważ tam mógł swobodnie publikować wulgarne treści i uprawiać patostreaming. Jego wyczynami niejednokrotnie interesowała się prokuratura, jednak do tej pory nie podjęto konkretnych kroków. Aż do teraz.

Kanał Roberta Pasuta usunięty z YouTube. Patostreamer poszukiwany listem gończym

Kanał Pasuta został usunięty w reakcji na reportaż Moniki Gawrońskiej w cyklu Polsat News Ujawnia - "Boomerzy z Sejmu". Przedstawiciele YouTube'a przeprowadzili wówczas dokładną weryfikację i doszli do wniosku, że narusza on wytyczne dla społeczności. Podkreślił to Deniz Rymkiewicz z Biura Prasowego Google Polska:

W wyniku weryfikacji usunęliśmy ten kanał za naruszenie naszych wytycznych dla społeczności.

Chodzi tu konkretnie o naruszenie zasad dotyczących nagości i treści o charakterze seksualnym. Na stronie Polsat News czytamy ponadto, że zostały również podjęte działania wobec trzech innych kanałów, dzięki którym Pasut wciąż mógł bez konsekwencji korzystać z YouTube'a,

W materiale reporterka poruszyła sprawę patostreamerów, do których Pasut niewątpliwie się zalicza. Obecnie mężczyzna przebywa w Azji, gdzie podczas transmisji na żywo pokazywał odurzoną używkami kobietę i kierował kamerę na jej miejsca intymne. Zapowiadał przy tym, że zamierza z nią współżyć po powrocie do hotelu. Wywołało to reakcję aktywistek, które złożyły zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa, przez co przerażony Pasut przeniósł się z Tajlandii na Filipiny.

Obecnie wciąż przebywa w Azji, przekraczając granice na swoich streamach. Jak podaje Polsat News, Doprowadziło to do wydania za patostreamerem listu gończego. Za podżeganie do pobicia może trafić do więzienia nawet na 2 lata.

Anna Bortniak 30.04.2026 08:27

