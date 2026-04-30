REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Dzieje się
  3. Dramy

List gończy za Robertem Pasutem. Jego kanał spadł z rowerka

Po kilku latach szerzenie szkodliwych poglądów i treści YouTube w końcu wziął się za Roberta Pasuta. Reporterka Polsat News ujawniła, że jego kanał został prześwietlony przez platformę i w konsekwencji usunięty.

Anna Bortniak
robert pasut youtube usuniety naruszenie
REKLAMA

Robert Pasut do pewnego momentu był kojarzony jako zabawny koleś z kanału Abstrachuje, który w latach świetności przyniósł mu popularność. Jego kariera w sieci przybrała kontrowersyjny kierunek, kiedy odszedł z kanału na początku 2022 roku i zaangażował się w innego rodzaju działalność internetową. Była ona związana z freak fightami oraz streamowaniem na żywo.

W tym czasie youtuber wygłosił wiele szkodliwych poglądów. Szczytem mizoginii był wywiad na kanale Zgrzyt z 2024 roku, po którym dostawał od widzów groźby, a niedługo później, właśnie po tej kontrowersyjnej rozmowie, utracił większość współprac. Rozpoczął też działalność na platformie Kick, ponieważ tam mógł swobodnie publikować wulgarne treści i uprawiać patostreaming. Jego wyczynami niejednokrotnie interesowała się prokuratura, jednak do tej pory nie podjęto konkretnych kroków. Aż do teraz.

REKLAMA

Kanał Roberta Pasuta usunięty z YouTube. Patostreamer poszukiwany listem gończym

Kanał Pasuta został usunięty w reakcji na reportaż Moniki Gawrońskiej w cyklu Polsat News Ujawnia - "Boomerzy z Sejmu". Przedstawiciele YouTube'a przeprowadzili wówczas dokładną weryfikację i doszli do wniosku, że narusza on wytyczne dla społeczności. Podkreślił to Deniz Rymkiewicz z Biura Prasowego Google Polska:

W wyniku weryfikacji usunęliśmy ten kanał za naruszenie naszych wytycznych dla społeczności.

Chodzi tu konkretnie o naruszenie zasad dotyczących nagości i treści o charakterze seksualnym. Na stronie Polsat News czytamy ponadto, że zostały również podjęte działania wobec trzech innych kanałów, dzięki którym Pasut wciąż mógł bez konsekwencji korzystać z YouTube'a,

W materiale reporterka poruszyła sprawę patostreamerów, do których Pasut niewątpliwie się zalicza. Obecnie mężczyzna przebywa w Azji, gdzie podczas transmisji na żywo pokazywał odurzoną używkami kobietę i kierował kamerę na jej miejsca intymne. Zapowiadał przy tym, że zamierza z nią współżyć po powrocie do hotelu. Wywołało to reakcję aktywistek, które złożyły zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa, przez co przerażony Pasut przeniósł się z Tajlandii na Filipiny.

Obecnie wciąż przebywa w Azji, przekraczając granice na swoich streamach. Jak podaje Polsat News, Doprowadziło to do wydania za patostreamerem listu gończego. Za podżeganie do pobicia może trafić do więzienia nawet na 2 lata.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA
Anna Bortniak
30.04.2026 08:27
Tagi: Abstrachujepatostreamerzy
Najnowsze
19:49
Biblioteka Vectry w maju pęka w szwach. Ponad 40 mocnych nowości
Aktualizacja: 2026-04-29T19:49:40+02:00
17:33
Nowy horror Apple TV ośmiesza Stamtąd. Będziecie pękać ze śmiechu
Aktualizacja: 2026-04-29T17:33:00+02:00
17:17
Nowy serial Harlana Cobena leci na Netfliksa. Polska adaptacja była pierwsza
Aktualizacja: 2026-04-29T17:17:52+02:00
16:01
The Boys zrobili reunion Supernatural. Serwery Prime Video wysiądą
Aktualizacja: 2026-04-29T16:01:00+02:00
15:51
Sąsiedzi Łatwoganga są cichymi bohaterami zbiórki. Tak to wyglądało od kuchni
Aktualizacja: 2026-04-29T15:51:32+02:00
12:15
Przewidywania dla nowego filmu Star Wars. Będzie katastrofa?
Aktualizacja: 2026-04-29T12:15:54+02:00
11:37
Czy będzie Alfa 2? Na Netfliksie nie ma teraz lepszego thrillera
Aktualizacja: 2026-04-29T11:37:27+02:00
11:01
Czy Łatwogang dostanie order od prezydenta? To fikcja
Aktualizacja: 2026-04-29T11:01:46+02:00
9:50
Chyba właśnie dostaliśmy najlepszą bijatykę 2026 roku. Bezbłędne zwycięstwo?
Aktualizacja: 2026-04-29T09:50:01+02:00
9:40
Czy będzie 2. sezon Stranger Things: Opowieści z '85? Netflix zadecydował
Aktualizacja: 2026-04-29T09:40:19+02:00
8:51
Twórca He-Mana nie żyje. Roger Sweet miał 91 lat
Aktualizacja: 2026-04-29T08:51:04+02:00
19:36
Uwielbiany serial Marvela może mieć kłopoty. Fatalne wyniki
Aktualizacja: 2026-04-28T19:36:09+02:00
18:49
Netflix rozegrał to dobrze. Ten serial to cudownie relaksująca rozrywka
Aktualizacja: 2026-04-28T18:49:01+02:00
18:40
Czy Jim naprawdę tam był? Mroczna teoria z serialu Stamtąd
Aktualizacja: 2026-04-28T18:40:00+02:00
16:39
Nowy hit Netfliksa zbiera jedynki od widzów. Powód? Głupszego znaleźć się nie dało
Aktualizacja: 2026-04-28T16:39:32+02:00
15:07
Zwyzywał graczy Call of Duty, teraz wyreżyseruje adaptację. Będzie bojkot
Aktualizacja: 2026-04-28T15:07:00+02:00
13:37
Aktualnie nie ma w streamingu lepszego serialu. Wszystkim się podoba
Aktualizacja: 2026-04-28T13:37:42+02:00
13:33
Yellowstone: kolejność. Jak oglądać te westerny, aby było dobrze?
Aktualizacja: 2026-04-28T13:33:38+02:00
11:54
Ile pieniędzy zebrał Łatwogang? Ostateczna kwota jest inna
Aktualizacja: 2026-04-28T11:54:12+02:00
11:05
Gargamel wrócił do internetu. Wideo jest niepokojące
Aktualizacja: 2026-04-28T11:05:16+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA