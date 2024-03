Współczuję Robertowi Pasutowi. Założyciel Abstrachuje wygląda, jakby naprawdę potrzebował pomocy

To zabawne, ale z ponad 2 godzin materiału można wyciągnąć jedynie kilka ważnych wniosków. A trzeba przyznać, że było to niezwykle wymagające z prostej przyczyny: Robert Pasut nie potrafi logicznie odpowiedzieć na pytania. Youtuber plącze się w zeznaniach, głosząc swoje prawdy o świecie, zaprzeczając sam sobie. Mam wrażenie, że nie dowierzali temu ani Gimper, ani Revo, którzy doskonale wiedzieli, jak będzie wyglądała ta rozmowa. Prowadzący wywiad przybrali bowiem taką postawę, by niekoniecznie brać na poważnie to, o czym mówi ich rozmówca. Po trosze ze względu na to, że nie dało się po prostu wejść z nim w dyskusję, a po trosze dlatego, że żaden trzeźwo myślący odbiorca nie potraktowałby jego słów na serio.



Robert Pasut, który na YouTubie zebrał już niemal 400 tys. subskrypcji, opiera swój content na rozmowach z kobietami, czy są to sondy uliczne, czy zaplanowane odcinki, czy transmisje na żywo. Te same kobiety porównuje do kotleta - nie każdy musi jeść codziennie to samo. Youtuber nieudolnie starał się wyznaczyć granicę, tłumacząc, w którym momencie dziewczyna staje się "szonem", choć sam stwierdził, że sypia z kobietami, by przekonać je do udziału w swoich odcinkach. "Problemem jest pijaństwo młodych dziewczyn" - mówi. Sam twierdzi, że brzydzi się alkoholem i nie wierzy w alkoholizm: "To jest pie*dolenie wszystko. Po prostu trzeba przestać to robić i przestać być, ku*wa, taką sierotą i być takim obrzydliwcem i przestać robić te ohydne rzeczy ze sobą".



Dla Pasuta świat ma prostą konstrukcję: aby uwolnić się od nieistniejącego alkoholizmu, wystarczy przestać pić. Nie ma osób chorych na depresję - są po prostu ćpuni: