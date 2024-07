Robert Pasut stracił wszystkie współprace. Jego winą jest to, że się odezwał

Moje Porsche było inne, ale oczywiście, ku*wa, musiałem dać wywiad w Zgrzycie i zje*ać wszystko. Ale je*ać to, przynajmniej możemy robić, co chcemy. Co się stało? Poszedłem, odje*ałem i straciłem wszystko, wszystko. Wszystkie współprace, wszystkie okazje na współpracę, wszystko, wszystko, wszystko. Wszystko do zera. Do zera, do zera, do ostatniego klienta, wszyscy wyszli. Ale ch*j w to, no trudno, takie życie