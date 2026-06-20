Ród Smoka powraca. O której premiera 3. sezonu w HBO Max?

Cztery lata temu „Ród Smoka” wziął nas wszystkich z zaskoczenia. Zatrudnieni przez HBO Max twórcy - wespół ze wspierającym ich George’em R.R. Martinem, twórcą materiału źródłowego - zaprezentowali światu adaptację tekstu, który naprawdę trudno zaadaptować. Dlaczego? Ano dlatego, że „Ogień i krew” pisany jest niczym kronika - dostajemy tu kilka perspektyw (różniących się w zależności od fikcyjnych autorów przekazu), dialogi praktycznie nie istnieją, nie zagłębiamy się też zanadto w psychikę bohaterów - ci przedstawieni są raczej powierzchownie, jak to w kronikach bywa. Poznajemy kilka dominujących cech, co nieco szczegółów, a reszta należy do naszej wyobraźni.



Twórcom serialu udało się jednak przekształcić tę formę na potrzeby serialowego medium tak, by zaangażować widza, odtworzyć klimat „Gry o tron”, uczłowieczyć postacie, a jednocześnie zachować wierność oryginałowi. No, przynajmniej początkowo. 2. sezon wprowadził więcej zmian, które poirytowały fanów, a pozostali byli zmęczeni przestojami w akcji. To był wciąż niezły serial, ale zbyt często frustrował fillerami, stał w miejscu, obiecywał wydarzenia, których później nie pokazywał.



Teraz wszystko się zmieniło. Po seansie pierwszych 4. epizodów 3. serii media - w tym ja - dostrzegły znaczącą poprawę w pracy twórców. „Ród Smoka” znów wspaniale się ogląda. Przekonacie się sami - już lada dzień.



A kiedy dokładnie? I o której? Doprecyzujmy.

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Ród Smoka, 3. sezon - o której i kiedy premiera w HBO Max?

Podobnie jak ostatnio, premierowy epizod „Rodu Smoka 3” będzie mieć światową premierę w niedzielę, 21 czerwca o 21:00 ET - czyli czasu wschodniego, który obowiązuje głównie na wschodnim wybrzeżu Ameryki Północnej (m.in. w Nowym Jorku, Waszyngtonie czy Miami). W Polsce jest to już poniedziałek, 22 czerwca, godz. 3:00 nad ranem. Wiele seriali od HBO trafia do serwisu właśnie o tej porze. Słowem: o ile nie będziecie zarywać nocki, po przebudzeniu w poniedziałek będzie na was czekało jeszcze gorące otwarcie sezonu.



3. sezon „Rodu Smoka” obejmuje w sumie 8 odcinków. Kolejne będą wpadać do HBO Max co poniedziałek, licząc od 22 czerwca aż do 10 sierpnia 2026 r.



Więcej o 3. sezonie RODU SMOKA przeczytasz tutaj:

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Michał Jarecki Redaktor Dla Rozrywka Spider’s Web najchętniej bloguje o branży filmowej, krytycznym (lub pełnym uwielbienia) okiem przyglądając się nowościom na ekranach kin i w serwisach streamingowych. Kinoman, filmoznawca, szczerze miłujący zarówno arthouse, jak i naszpikowane akcją popcorniaki. Niemal cały swój czas wolny poświęca kulturze w najróżniejszych jej formach. Wciąż dokształca się filmoznawczo; o sztukach wizualnych pisze od lat, początkowo raczej hobbystycznie, a od dłuższego czasu – zawodowo. Gościł w Radiowej Czwórce czy telewizji publicznej; można go było przeczytać m.in. w miesięczniku „Kino”, „Nowej Fantastyce” czy na łamach innych serwisów (recenzje, felietony, newsy, wywiady).