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3. sezon Rodu Smoka zacznie się mocarnie. Tego jeszcze nie było

Premiera trzeciej odsłony "Rodu Smoka" to jeden z najważniejszych serialowych momentów tego roku. Dziś wiemy, że w pewnym sensie, pierwszy odcinek nowego sezonu przejdzie do historii.

Adam Kudyba
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rod smoka nowy sezon
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Uniwersum "Gry o tron" jest szerokie i bogate w seriale, oraz będące w ich centrum, postaci. Jedną z najważniejszych "gałęzi" tego świata jest "Ród Smoka" - serial emitowany od 2022 roku na HBO Max. Odpowiadają za niego Ryan Condal, Miguel Sapochnik oraz George R. R. Martin we własnej osobie. Fani nie mogą się doczekać powrotu w postaci trzeciego sezonu, a ten rozpocznie się już niebawem.

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Mocne otwarcie 3. sezonu Rodu Smoka. Nowy rekord serialu

Zgodnie z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej informacjami, początek 3. sezonu będzie rozgrywać się w samym środku totalnej wojny w ramach Tańca Smoków i bitwy nad Gulletem. Targaryenowie, Hightowerowie i inne rody będą toczyć ze sobą walkę. Twórcy zdecydowali się, by zamiast zakończyć 2. sezon epickim starciem, rozpocząć nim 3. sezon. Czy ten zabieg się uda? Widzowie zweryfikują to już niebawem - premiera pierwszego odcinka "trójki" będzie miała miejsce 22 czerwca w HBO Max.

To jednak nie koniec atrakcji. Wygląda na to, że oprócz samego faktu rozpoczęcia 3. sezonu "Rodu Smoka" z wielką pompą, premierowy epizod pobije rekord serialu, jeśli chodzi o długość - potrwa on bowiem 72 minuty. To czyni go najdłuższym odcinkiem, spośród wszystkich, które dotychczas widzieliśmy w serialu.

"Gra o tron" nieco częściej pozwalała sobie na takie "odchylenia" - serwis MovieWeb przypomina, że serial ten miał już odcinki rzędu 77 lub 81 minut. W przypadku "Rodu smoka" wydaje się to racjonalnym posunięciem. Jeśli 3. sezon faktycznie ma otworzyć wielkie wojenne starcie, to dobrze byłoby dać mu więcej ekranowego czasu na rozkwit spektakularnej akcji i wybrzmienie fabuły w pełni. Za niecałe dwa tygodnie dowiemy się, czy oczekiwania zostały spełnione.

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Ród Smoka - obsada 3. sezonu serialu

  • Matt Smith jako Daemon Targaryen
  • Emma D'Arcy jako Rhaenyra Targaryen
  • Rhys Ifans jako Otto Hightower
  • Fabien Frankel jako Criston Cole
  • Olivia Cooke jako Alicent Hightower
  • Tom Glynn-Carney jako Aegon II Targaryen
  • Ewan Mitchell jako Aemond Targaryen
  • Steve Toussaint jako Corlys Velaryon
  • Sonoya Mizuno jako Mysaria
  • Matthew Needham jako Larys Strong
  • Jefferson Hall jako Jason Lannister/Tyland Lannister
  • Harry Collett jako Jacaerys Velaryon
  • James Norton jako Ormund Hightower
  • Tommy Flanagan jako Roderick Dustin
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Więcej o produkcjach dostępnych na HBO Max przeczytacie na Spider's Web:

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Adam Kudyba
09.06.2026 11:55
Tagi: Gra o tronHBO MaxRód Smoka
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