Kiedy premiera 3. sezonu Rodu Smoka? Harmonogram odcinków serialu

W tym roku platforma HBO Max ma spory rozmach, zarzucając nas dużymi premierami kapitalnych seriali. "Rooster", "Chętni na seks", "Półbrat" - to ścisła czołówka odcinkowych produkcji, które ujrzały światło dzienne w ostatnich miesiącach. Od dawna było jasne, że prędzej czy później do tego grona dołączy powracający po przerwie "Ród Smoka" - superprodukcja osadzona w świecie "Gry o tron", której twórcami są Ryan Condal, Miguel Sapochnik oraz George R. R. Martin. Oto szczegóły dotyczące 3. sezonu serialu.

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Ród Smoka - kiedy premiera 3. sezonu?

3. sezon "Rodu Smoka" ma premierę niemal równo dwa lata po premierze poprzedniego. Podobna przestrzeń czasowa była pomiędzy 1. a 2. odsłoną serialu, także ciężko tu mówić o jakichkolwiek opóźnieniach. Najnowszy sezon, rozpoczynający się od wyniszczającej wojny domowej Targaryenów, zadebiutuje w HBO Max już za kilka dni - w poniedziałek 22 czerwca.

Ród Smoka 3: ile odcinków?

Do premiery 3. sezonu "Rodu Smoka", w momencie pisania tego tekstu, zostało zaledwie 5 dni. Pojawia się zatem pytanie: ile czasu spędzimy z bohaterami? Pierwszy sezon serialu liczył sobie 10 odcinków, zaś w przypadku drugiego zaszła zmiana - zmniejszono liczbę epizodów do ośmiu. Jeśli chodzi o sezon numer trzy, tutaj już zmian czy powrotów do pierwotnego metrażu nie będzie - trzecia odsłona "Rodu Smoka" zamknie się w 8 odcinkach.

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Ród Smoka, sezon 3. - kiedy kolejne odcinki? Harmonogram premier

HBO Max raczej nie chodzi śladami Netfliksa i nie dzieli seriali na kilka części. Najczęściej obieraną ścieżką w przypadku tego serwisu są cotygodniowe premiery kolejnych odcinków. Nie inaczej jest w przypadku 3. sezonu "Rodu Smoka". Nowe epizody będą pojawiać się co poniedziałek.

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Oto pełny rozkład premier odcinków:

Odcinek 1 - 22 czerwca

Odcinek 2 - 29 czerwca

Odcinek 3 - 6 lipca

Odcinek 4 - 13 lipca

Odcinek 5 - 20 lipca

Odcinek 6 - 27 lipca

Odcinek 7 - 3 sierpnia

Odcinek 8 - 10 sierpnia

Ród Smoka, sezon 3 - obsada

Matt Smith – Daemon Targaryen

Emma D'Arcy – Rhaenyra Targaryen

Olivia Cooke – Alicent Hightower

Ewan Mitchell – Aemond Targaryen

Tom Glynn-Carney – Aegon II Targaryen

Steve Toussaint – Corlys Velaryon

Rhys Ifans – Otto Hightower

Fabien Frankel – Criston Cole

Sonoya Mizuno – Mysaria

Matthew Needham – Larys Strong

Harry Collett – Jacaerys Velaryon

Bethany Antonia – Baela Targaryen

Phoebe Campbell – Rhaena Targaryen

Phia Saban – Helaena Targaryen

Jefferson Hall – Jason i Tyland Lannister

Freddie Fox – Gwayne Hightower

Gayle Rankin – Alys Rivers

Abubakar Salim – Alyn z Hull

Clinton Liberty – Addam z Hull

Tom Bennett – Ulf Biały

Kieran Bew – Hugh Hammer

Kurt Egyiawan – Orwyle

James Norton – Ormund Hightower

Tommy Flanagan – Roderick Dustin

Dan Fogler – lord Torrhen Manderly

Tom Cullen – Luthor Largent

Joplin Sibtain – Jon Roxton

Barry Sloane – Adrian Redfort

Annie Shapero – Alysanne Blackwood

Amanda Collin – lady Jeyne Arryn

Tom Taylor – lord Cregan Stark

Vincent Regan – ser Rickard Thorne

Simon Russell Beale – Simon Strong

Abigail Thorn – Sharako Lohar

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Adam Kudyba Redaktor W serwisie zajmuje się przede wszystkim recenzjami filmowymi i informacjami ze świata kina. Student dziennikarstwa i politologii. Miłośnik kina grozy, który na maratony horrorów chodzi rzadziej, niż chciałby. Wielbiciel musicali, z których piosenki wypełniają większość playlisty na Spotify. Wcześniej publikował w Ostatniej Tawernie oraz Movies Room.