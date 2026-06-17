Kiedy premiera 3. sezonu Rodu Smoka? Harmonogram odcinków serialu
Uniwersum "Gry o tron" od lat trzyma się bardzo dobrze. "Ród Smoka", flagowy serial z tego świata, już za chwilę powróci z kolejnym sezonem. Przedstawiamy szczegóły.
W tym roku platforma HBO Max ma spory rozmach, zarzucając nas dużymi premierami kapitalnych seriali. "Rooster", "Chętni na seks", "Półbrat" - to ścisła czołówka odcinkowych produkcji, które ujrzały światło dzienne w ostatnich miesiącach. Od dawna było jasne, że prędzej czy później do tego grona dołączy powracający po przerwie "Ród Smoka" - superprodukcja osadzona w świecie "Gry o tron", której twórcami są Ryan Condal, Miguel Sapochnik oraz George R. R. Martin. Oto szczegóły dotyczące 3. sezonu serialu.
Ród Smoka - kiedy premiera 3. sezonu?
3. sezon "Rodu Smoka" ma premierę niemal równo dwa lata po premierze poprzedniego. Podobna przestrzeń czasowa była pomiędzy 1. a 2. odsłoną serialu, także ciężko tu mówić o jakichkolwiek opóźnieniach. Najnowszy sezon, rozpoczynający się od wyniszczającej wojny domowej Targaryenów, zadebiutuje w HBO Max już za kilka dni - w poniedziałek 22 czerwca.
Ród Smoka 3: ile odcinków?
Do premiery 3. sezonu "Rodu Smoka", w momencie pisania tego tekstu, zostało zaledwie 5 dni. Pojawia się zatem pytanie: ile czasu spędzimy z bohaterami? Pierwszy sezon serialu liczył sobie 10 odcinków, zaś w przypadku drugiego zaszła zmiana - zmniejszono liczbę epizodów do ośmiu. Jeśli chodzi o sezon numer trzy, tutaj już zmian czy powrotów do pierwotnego metrażu nie będzie - trzecia odsłona "Rodu Smoka" zamknie się w 8 odcinkach.
Ród Smoka, sezon 3. - kiedy kolejne odcinki? Harmonogram premier
HBO Max raczej nie chodzi śladami Netfliksa i nie dzieli seriali na kilka części. Najczęściej obieraną ścieżką w przypadku tego serwisu są cotygodniowe premiery kolejnych odcinków. Nie inaczej jest w przypadku 3. sezonu "Rodu Smoka". Nowe epizody będą pojawiać się co poniedziałek.
Oto pełny rozkład premier odcinków:
- Odcinek 1 - 22 czerwca
- Odcinek 2 - 29 czerwca
- Odcinek 3 - 6 lipca
- Odcinek 4 - 13 lipca
- Odcinek 5 - 20 lipca
- Odcinek 6 - 27 lipca
- Odcinek 7 - 3 sierpnia
- Odcinek 8 - 10 sierpnia
Ród Smoka, sezon 3 - obsada
- Matt Smith – Daemon Targaryen
- Emma D'Arcy – Rhaenyra Targaryen
- Olivia Cooke – Alicent Hightower
- Ewan Mitchell – Aemond Targaryen
- Tom Glynn-Carney – Aegon II Targaryen
- Steve Toussaint – Corlys Velaryon
- Rhys Ifans – Otto Hightower
- Fabien Frankel – Criston Cole
- Sonoya Mizuno – Mysaria
- Matthew Needham – Larys Strong
- Harry Collett – Jacaerys Velaryon
- Bethany Antonia – Baela Targaryen
- Phoebe Campbell – Rhaena Targaryen
- Phia Saban – Helaena Targaryen
- Jefferson Hall – Jason i Tyland Lannister
- Freddie Fox – Gwayne Hightower
- Gayle Rankin – Alys Rivers
- Abubakar Salim – Alyn z Hull
- Clinton Liberty – Addam z Hull
- Tom Bennett – Ulf Biały
- Kieran Bew – Hugh Hammer
- Kurt Egyiawan – Orwyle
- James Norton – Ormund Hightower
- Tommy Flanagan – Roderick Dustin
- Dan Fogler – lord Torrhen Manderly
- Tom Cullen – Luthor Largent
- Joplin Sibtain – Jon Roxton
- Barry Sloane – Adrian Redfort
- Annie Shapero – Alysanne Blackwood
- Amanda Collin – lady Jeyne Arryn
- Tom Taylor – lord Cregan Stark
- Vincent Regan – ser Rickard Thorne
- Simon Russell Beale – Simon Strong
- Abigail Thorn – Sharako Lohar
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