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Kiedy premiera 3. sezonu Rodu Smoka? Harmonogram odcinków serialu

Uniwersum "Gry o tron" od lat trzyma się bardzo dobrze. "Ród Smoka", flagowy serial z tego świata, już za chwilę powróci z kolejnym sezonem. Przedstawiamy szczegóły.

Adam Kudyba
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rod smoka serial odcinki
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W tym roku platforma HBO Max ma spory rozmach, zarzucając nas dużymi premierami kapitalnych seriali. "Rooster", "Chętni na seks", "Półbrat" - to ścisła czołówka odcinkowych produkcji, które ujrzały światło dzienne w ostatnich miesiącach. Od dawna było jasne, że prędzej czy później do tego grona dołączy powracający po przerwie "Ród Smoka" - superprodukcja osadzona w świecie "Gry o tron", której twórcami są Ryan Condal, Miguel Sapochnik oraz George R. R. Martin. Oto szczegóły dotyczące 3. sezonu serialu.

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Ród Smoka - kiedy premiera 3. sezonu?

3. sezon "Rodu Smoka" ma premierę niemal równo dwa lata po premierze poprzedniego. Podobna przestrzeń czasowa była pomiędzy 1. a 2. odsłoną serialu, także ciężko tu mówić o jakichkolwiek opóźnieniach. Najnowszy sezon, rozpoczynający się od wyniszczającej wojny domowej Targaryenów, zadebiutuje w HBO Max już za kilka dni - w poniedziałek 22 czerwca.

Ród Smoka 3: ile odcinków?

Do premiery 3. sezonu "Rodu Smoka", w momencie pisania tego tekstu, zostało zaledwie 5 dni. Pojawia się zatem pytanie: ile czasu spędzimy z bohaterami? Pierwszy sezon serialu liczył sobie 10 odcinków, zaś w przypadku drugiego zaszła zmiana - zmniejszono liczbę epizodów do ośmiu. Jeśli chodzi o sezon numer trzy, tutaj już zmian czy powrotów do pierwotnego metrażu nie będzie - trzecia odsłona "Rodu Smoka" zamknie się w 8 odcinkach.

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Ród Smoka, sezon 3. - kiedy kolejne odcinki? Harmonogram premier

HBO Max raczej nie chodzi śladami Netfliksa i nie dzieli seriali na kilka części. Najczęściej obieraną ścieżką w przypadku tego serwisu są cotygodniowe premiery kolejnych odcinków. Nie inaczej jest w przypadku 3. sezonu "Rodu Smoka". Nowe epizody będą pojawiać się co poniedziałek.

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Oto pełny rozkład premier odcinków:

  • Odcinek 1 - 22 czerwca
  • Odcinek 2 - 29 czerwca
  • Odcinek 3 - 6 lipca
  • Odcinek 4 - 13 lipca
  • Odcinek 5 - 20 lipca
  • Odcinek 6 - 27 lipca
  • Odcinek 7 - 3 sierpnia
  • Odcinek 8 - 10 sierpnia

Ród Smoka, sezon 3 - obsada

  • Matt Smith – Daemon Targaryen
  • Emma D'Arcy – Rhaenyra Targaryen
  • Olivia Cooke – Alicent Hightower
  • Ewan Mitchell – Aemond Targaryen
  • Tom Glynn-Carney – Aegon II Targaryen
  • Steve Toussaint – Corlys Velaryon
  • Rhys Ifans – Otto Hightower
  • Fabien Frankel – Criston Cole
  • Sonoya Mizuno – Mysaria
  • Matthew Needham – Larys Strong
  • Harry Collett – Jacaerys Velaryon
  • Bethany Antonia – Baela Targaryen
  • Phoebe Campbell – Rhaena Targaryen
  • Phia Saban – Helaena Targaryen
  • Jefferson Hall – Jason i Tyland Lannister
  • Freddie Fox – Gwayne Hightower
  • Gayle Rankin – Alys Rivers
  • Abubakar Salim – Alyn z Hull
  • Clinton Liberty – Addam z Hull
  • Tom Bennett – Ulf Biały
  • Kieran Bew – Hugh Hammer
  • Kurt Egyiawan – Orwyle
  • James Norton – Ormund Hightower
  • Tommy Flanagan – Roderick Dustin
  • Dan Fogler – lord Torrhen Manderly
  • Tom Cullen – Luthor Largent
  • Joplin Sibtain – Jon Roxton
  • Barry Sloane – Adrian Redfort
  • Annie Shapero – Alysanne Blackwood
  • Amanda Collin – lady Jeyne Arryn
  • Tom Taylor – lord Cregan Stark
  • Vincent Regan – ser Rickard Thorne
  • Simon Russell Beale – Simon Strong
  • Abigail Thorn – Sharako Lohar
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Adam Kudyba
Redaktor

W serwisie zajmuje się przede wszystkim recenzjami filmowymi i informacjami ze świata kina. Student dziennikarstwa i politologii. Miłośnik kina grozy, który na maratony horrorów chodzi rzadziej, niż chciałby. Wielbiciel musicali, z których piosenki wypełniają większość playlisty na Spotify. Wcześniej publikował w Ostatniej Tawernie oraz Movies Room.

Tagi:
Gra o tronHBO MaxRód Smoka
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