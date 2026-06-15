Opinie o 3. sezonie Rodu smoka są miażdżąco dobre. Nowa odsłona przebija wszystko

3. sezon "Rodu smoka" czai się tuż za rogiem. Najnowsza odsłona prequela "Gry o tron" zadebiutuje już za tydzień. A przecież hype train już od dawna pędzi pełną parą. W końcu na nadchodzące odcinki czekamy już od niemal dwóch lat. W tym czasie kolejne doniesienia z planu czy obietnice składane przez twórców tylko zaostrzały nasz apetyt na kontynuację hitowej produkcji. I wreszcie będziemy mogli go zaspokoić.



I to w pełni. Wygląda bowiem na to, że tak dobry "Ród smoka" jeszcze nie był. Zaraz dostaniemy całkowicie wyjątkową odsłonę prequela "Gry o tron", w której znajdziemy wszystko to, na co liczyliśmy. Tak przynajmniej wynika z pierwszych recenzji. Embargo na nie właśnie spadło, więc w sieci się od nich zaroiło. Ich liczba ciągle wzrasta, ale nie zmienia się, że są pozytywne.

"RÓD SMOKA" OBEJRZYSZ NA: RÓD SMOKA HBO Max

REKLAMA

Ród smoka: 3. sezon - pierwsze opinie o nowych odcinkach

Tak, wzystkie dotychczasowe recenzje 3. sezonu "Rodu smoka" są pozytywne. 100 proc. zachwytów od krytyków nie udało się zebrać żadnej wcześniejszej odsłonie prequela "Gry o tron". Choć nigdy źle nie było. Ba! Było wspaniale. Bo na tym samym portalu 1 sezon serialu ma 90 proc. pozytywnych recenzji, a 2. - 84 proc. Choć wydawało się to mało prawdopodobne, w nadchodzących odcinkach ma być jeszcze lepiej.

Serial jest lepszy niż kiedykolwiek wcześniej, nowy sezon każdą sceną coraz bardziej przykuwa do ekranu



- pisze Matthew Jackson z Looper.com Sezon 3. jest wszystkim tym, czym liczyliśmy, że będzie sezon 2! Po pierwszych czterech odcinkach jestem zszokowany i zachwycony... Jest brutalnie, krwawo, szalenie, emocjonalnie i niesamowicie - twierdzi Zach Pope z Zach Pope Reviews W swoim przedostatnim sezonie serial wreszcie nabiera rozpędu i udaje mu się dotrzeć do obranego na samym początku celu: dostajemy fascynującą mieszankę politycznych intryg z widowiskową rozrywką i świetnie napisanymi bohaterami - czytamy w recenzji Katie Doll z CBR.

REKLAMA

Recenzenci zwracają szczególną uwagę na to, że "Ród smoka" wreszcie zmienia się w bezkompromisowe i krwawe widowisko. Oczywiście, część krytyków na to narzeka. "Więcej nie znaczy lepiej" - piszą. A mimo takich zarzutów i tak wystawiają produkcji pozytywną ocenę. To chyba samo za siebie mówi, z jakim serialem będziemy mieć zaraz do czynienia.

Fot.: zrzut ekranu ze strony RottenTomatoes.com

Najnowsza odsłona prequela "Gry o tron" nie ma jeszcze wielu recenzji. Na razie Rotten Tomatoes zebrał ich kilkanaście. Być może perfekcyjny wynik 3. sezonu "Rodu smoka" zaraz spadnie. Na ten moment wygląda na to, że mamy dostać istne (albo niemalże!) arcydzieło. Czy rzeczywiście, przekonamy się 22 czerwca, kiedy to na polskim HBO Max pojawi się pierwszy odcinek serialu.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

Więcej o "Rodzie smoka" poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA

Ładowanie...

Rafał Christ Redaktor W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.