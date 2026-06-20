Ród Smoka 3 wprowadzi zmianę już na wstępie. Kultowy motyw będzie inny

Nowy „Ród Smoka” wprowadzi pewną nieoczekiwaną zmianę w jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów seriali z uniwersum Pieśni Lodu i Ognia (nie licząc „Rycerza Siedmiu Królestw”, który był go pozbawiony).



W 3. sezonie adaptacji „Ognia i krwi” wreszcie zobaczymy pełną skalę Tańca Smoków - krwawej wojny domowej Targaryenów, która na zawsze odmieni Westeros. Serial stanowi nie tylko spin-off, lecz także prequel oryginalnej serii - opowiada przecież o przodkach Daenerys Targaryen ponad 150 lat przed jej narodzinami. Obie serie łączy też kultowy motyw muzyczny, który możemy usłyszeć w czołówce.



Jednak nowy sezon „Rodu” ma w pewien sposób zmodyfikować tradycję. HBO ujawniło redakcji serwisu ScreenRant nowe szczegóły dotyczące zmian w słynnym motywie przewodnim uniwersum.

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Ród Smoka 3 nagnie tradycję serii. Intro będzie brzmieć inaczej

Po raz pierwszy w historii seriali uniwersum utwór z czołówki będzie tak zauważalnie różnić się od klasycznego - już na wstępie mamy usłyszeć nowe partie perkusji. Choć zachowana zostanie podstawowa kompozycja stworzona przez Ramina Djawadiego, kompozytor przygotował jej nową wersję, która ma odzwierciedlać znacznie mroczniejszy ton nadchodzącego sezonu.



Współtwórca serialu, showrunner i producent wykonawczy Ryan Condal, wyjaśnił znaczenie tej zmiany:

Chcieliśmy podkreślić mroczniejszy charakter tego sezonu czymś subtelnym, ale zauważalnym. Kiedy Ramin pokazał nam tę nową wersję swojego ikonicznego motywu, od razu wiedzieliśmy, że to właściwy kierunek.

Czemu nie! Kompozycja poważniejszej wersji tematu muzycznego dla nowej serii ma sens, biorąc pod uwagę krwawy konflikt, który opanował Westeros. 2. sezon „Rodu Smoka” zakończył się porozumieniem Rhaenyry i Alicent, które uznały, że jedynym sposobem na uniknięcie konfliktu będzie egzekucja Aegona oraz osadzenie Rhaenyry na Żelaznym Tronie. Problem w tym, że żadna z nich nie wie, iż młody król uciekł już z Królewskiej Przystani. Tymczasem armie Zielonych i Czarnych z całego Westeros rozpoczęły marsz ku wojnie.



1. epizod 3. serii potrwa aż 72 minuty i przedstawi długo wyczekiwaną Bitwę w Gardzieli. Pierwotnie to starcie miało stanowić finał 2. sezonu, jednak z powodu trwających wówczas strajków produkcyjnych jego realizacja została przesunięta w czasie. Teraz twórcy zamierzają poświęcić wyczekiwanej bitwie odpowiednio dużo czasu, rozpoczynając nowy sezon widowiskiem na ogromną skalę.

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Michał Jarecki Redaktor Dla Rozrywka Spider’s Web najchętniej bloguje o branży filmowej, krytycznym (lub pełnym uwielbienia) okiem przyglądając się nowościom na ekranach kin i w serwisach streamingowych. Kinoman, filmoznawca, szczerze miłujący zarówno arthouse, jak i naszpikowane akcją popcorniaki. Niemal cały swój czas wolny poświęca kulturze w najróżniejszych jej formach. Wciąż dokształca się filmoznawczo; o sztukach wizualnych pisze od lat, początkowo raczej hobbystycznie, a od dłuższego czasu – zawodowo. Gościł w Radiowej Czwórce czy telewizji publicznej; można go było przeczytać m.in. w miesięczniku „Kino”, „Nowej Fantastyce” czy na łamach innych serwisów (recenzje, felietony, newsy, wywiady).