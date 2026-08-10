Kto umarł w finale Rodu Smoka? 5 potwierdzonych zgonów
Za nami finałowy odcinek 3. sezonu „Rodu Smoka”. Wielka bitwa o Tumbleton okazała się nie tylko wyjątkowo zjawiskowa, ale też bardzo krwawa. Zebraliśmy wszystkich, którzy tamtego dnia odeszli do Siedmiu.
Dla takich odcinków ogląda się „Ród Smoka”. Może i serial miewa swoje problemy, może wkurzył George’a R.R. Martina, ale wszystko to idzie w zapomnienie na te 60 minut, które zajmuje zdobycie umocnionego miasta. Zostawmy jednak na chwilę na boku oceny i spójrzmy na długą listę zgonów w 8. odcinku 3. sezonu „Rodu smoka”.
Ród smoka – kto zginął w finale 3. sezonu serialu?
Kat
Śmierć jest bezsensowna, ale widać to najbardziej, gdy umierają niewinni. A Kat (Ellora Torchia) zdecydowanie była niewinna. Żona kowala Hugh „Młota”, który pewnego dnia został smoczym jeźdźcem królowej przeniosła się z Królewskiej Przystani do rodziny, po drodze przeżyła piekło, na miejscu żyła w piekle. I niestety zginęła; jej mąż opuścił swój posterunek, a żony nie uratował.
Wielki Septon
Choć rządzący niezbyt często przejmują się Wiarą (Targaryenowie mieli swoich bogów, a Siedmiu akceptują głównie dlatego, że to wierzenia mieszkańców), to religia jest kluczowa, aby utrzymywać równowagę w Siedmiu Królestwach. Wielki Septon (Simon Chandler) zapłacił najwyższą cenę za to, iż uznał, że nie może koronować Rhaenyry. Został zabity przez Alyna z Hull.
Ormund Hightower
Od początku wiedzieliśmy, że Ormund nie jest najmilszą osobą w Westeros, ale po tym, co odwalił w nowym odcinku jasne jest, że jego śmierć była satysfakcjonująca. Jestem bardzo wdzięczny, że ten człowiek dostał los, na jaki zasłużył. Choć faktem jest, że jego rola była naprawdę wspaniała, a plan – bez zarzutów. Nawet fakt, że spalił go jego własny zdrajca, czyli Ulf „Biały” nie odbiera mu chwały.
Helaena Targaryen
To najbardziej poruszający zgon w serialu. Nie mam wątpliwości, że ta chora i w gruncie rzeczy tragiczna księżniczka wybrała jedyne wyjście, jakie w tamtym momencie widziała. Jej śmierć spada bezpośrednio na barki Rhaenyry, która nie tylko nie wykazała wobec niej żadnego współczucia, ale nawet posunęła się do tortur. Dziewczyna miała dar jasnowidzenia (czasem pojawiający się u Targaryenow), ale tak jak w wielu innych przypadkach, tak i tutaj – on tylko wzmocnił jej słabą kondycję psychiczną, nadwątloną jeszcze przez stratę dzieci i ciągłe poczucie zagrożenia. Jest to jedna z najczystszych ofiar wojny zwanej Tańcem Smoków.
Roderick Dustin
Roderick Dustin (Tommy Flanagan), czyli Lord Barrowtown to zaprawiony w bojach wojak i człowiek łaknący krwi. Wyruszył po to, aby zginąć chwalebną śmiercią i na pewnym etapie wojny zagiął parol na Ormundzie Hightowerze. Obie rzeczy spełnił, choć i jego, i lorda Hightowera strawił ostatecznie smoczy ogień.
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Szef serwisu Rozrywka.Blog. Współpracownicy wyobrażają sobie go jako dżentelmena w surducie i z cygarem w ręku. Na co dzień walczy na polu walki z brakiem kultury, prowadząc Rozrywka.Blog. Specjalista od seriali i ich historii. Kocha dobre fabuły również w komiksach i animacji. W wolnych chwilach gra w gry bez prądu, maluje figurki. Wcześniej zajmował się zawodowo grami planszowymi, pracował branży PR i marketingu internetowym.