Kto umarł w finale Rodu Smoka? 5 potwierdzonych zgonów

Dla takich odcinków ogląda się „Ród Smoka”. Może i serial miewa swoje problemy, może wkurzył George’a R.R. Martina, ale wszystko to idzie w zapomnienie na te 60 minut, które zajmuje zdobycie umocnionego miasta. Zostawmy jednak na chwilę na boku oceny i spójrzmy na długą listę zgonów w 8. odcinku 3. sezonu „Rodu smoka”.

Ród smoka – kto zginął w finale 3. sezonu serialu?

Kat

Kat i Hugh - ostatnie spotkanie

Śmierć jest bezsensowna, ale widać to najbardziej, gdy umierają niewinni. A Kat (Ellora Torchia) zdecydowanie była niewinna. Żona kowala Hugh „Młota”, który pewnego dnia został smoczym jeźdźcem królowej przeniosła się z Królewskiej Przystani do rodziny, po drodze przeżyła piekło, na miejscu żyła w piekle. I niestety zginęła; jej mąż opuścił swój posterunek, a żony nie uratował.

Wielki Septon

Septon popełnił jeden błąd. Ostatni błąd

Choć rządzący niezbyt często przejmują się Wiarą (Targaryenowie mieli swoich bogów, a Siedmiu akceptują głównie dlatego, że to wierzenia mieszkańców), to religia jest kluczowa, aby utrzymywać równowagę w Siedmiu Królestwach. Wielki Septon (Simon Chandler) zapłacił najwyższą cenę za to, iż uznał, że nie może koronować Rhaenyry. Został zabity przez Alyna z Hull.

Ormund Hightower

Nie będziemy tęsknić

Od początku wiedzieliśmy, że Ormund nie jest najmilszą osobą w Westeros, ale po tym, co odwalił w nowym odcinku jasne jest, że jego śmierć była satysfakcjonująca. Jestem bardzo wdzięczny, że ten człowiek dostał los, na jaki zasłużył. Choć faktem jest, że jego rola była naprawdę wspaniała, a plan – bez zarzutów. Nawet fakt, że spalił go jego własny zdrajca, czyli Ulf „Biały” nie odbiera mu chwały.

Helaena Targaryen

Ofiara wojny

To najbardziej poruszający zgon w serialu. Nie mam wątpliwości, że ta chora i w gruncie rzeczy tragiczna księżniczka wybrała jedyne wyjście, jakie w tamtym momencie widziała. Jej śmierć spada bezpośrednio na barki Rhaenyry, która nie tylko nie wykazała wobec niej żadnego współczucia, ale nawet posunęła się do tortur. Dziewczyna miała dar jasnowidzenia (czasem pojawiający się u Targaryenow), ale tak jak w wielu innych przypadkach, tak i tutaj – on tylko wzmocnił jej słabą kondycję psychiczną, nadwątloną jeszcze przez stratę dzieci i ciągłe poczucie zagrożenia. Jest to jedna z najczystszych ofiar wojny zwanej Tańcem Smoków.

Roderick Dustin

Odszedł śmiercią wojownika

Roderick Dustin (Tommy Flanagan), czyli Lord Barrowtown to zaprawiony w bojach wojak i człowiek łaknący krwi. Wyruszył po to, aby zginąć chwalebną śmiercią i na pewnym etapie wojny zagiął parol na Ormundzie Hightowerze. Obie rzeczy spełnił, choć i jego, i lorda Hightowera strawił ostatecznie smoczy ogień.

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