Nowy odcinek Rodu smoka już pobił rekord. Zbiera najlepsze oceny w historii serialu

W zeszłym tygodniu "Ród smoka" powrócił z 3. sezonem. Już pierwszy odcinek nowej odsłony prequela "Gry o tron" zachwycił wszystkich fanów. Od razu stał się hitem i zebrał wysokie oceny od widzów. Wydawało się, że twórcy wyjątkowo wysoko zawiesili w tym wypadku poprzeczkę. Co nie przeszkodziło im jej pewnie przeskoczyć. Drugi epizod okazuje się bowiem jeszcze lepszy.



Właściwie drugi odcinek 3. sezonu "Rodu smoka" to ścisła czołówka całego serialu. Takie zachwyty do tej pory w całej historii serialu zebrał tylko jeden epizod. Innym zdarzało się zbliżać do tej samej średniej, ale nigdy jej nie przekroczyły. Ich wyniki rozciągają się między 6,3 a 9,3, co i tak przecież oznacza, że prequel "Gry o tron" stoi na bardzo wysokim poziomie.

"RÓD SMOKA" OBEJRZYSZ NA: RÓD SMOKA HBO Max

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Ród smoka - rekordowe oceny S03E02 serialu HBO

Drugi odcinek 3. sezonu i czwarty odcinek 2. sezonu "Rodu smoka" wskoczyły na jeszcze wyższy poziom. Oba ex aquo zajmują pierwsze miejsce w topce najlepiej ocenianych na IMDB epizodów serialu. Ich średnia wynosi aż 9,4.

Otwartym jak na razie pozostaje pytanie, jak długo nowemu odcinkowi "Rodu smoka" uda się utrzymać tak wysoką średnią. Warto przecież zauważyć, że relatywnie nie ma zbyt wielu ocen. Podczas gdy czwarty epizod 2. sezonu utrzymuje 9,4 przy 67 tys. głosów, drugi odcinek 3. sezonu liczy sobie ich już "tylko" 13 tys.

Tym samym możliwe jest, że zaraz zlecą się widzowie, którzy aż tak bardzo nowym odcinkiem "Rodu smoka" zachwyceni nie są. Niemniej na razie wygląda na to, że mamy do czynienia z praktycznie najlepszym odcinkiem w historii serialu.

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Rafał Christ Redaktor W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.