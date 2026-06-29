George R.R. Martin chwali Grę o tron. "Zrobili to lepiej niż ja"

„Gra o tron” była prawdziwym fenomenem - telewizyjną rewolucją, a przy okazji znakomitą adaptacją. Niestety, potwierdziła też nieraz odrzucany fakt: im więcej w gruncie rzeczy niepotrzebnych modyfikacji względem oryginału, tym zazwyczaj gorzej dla historii. Kolejne zmiany podkręcały malkontentów, a gdy wreszcie serial wyprzedził książki, zmuszając twórców do kontynuowania opowieści na własną rękę, stał się cieniem samego siebie.



Mimo tego sam Martin przyznaje, że niektóre ze zmian wyszły historii na dobre. Zanim twórcy stanęli przed koniecznością opracowania na zamknięcie „Pieśni Lodu i ognia”, wprowadzili kilka bezpieczniejszych zmian - z rodzaju takich, które wprowadzać trzeba lub warto, by lepiej dostosować tekst do języka telewizji.

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Gra o tron i Ród Smoka - zmiany, które pochwalił sam Martin

Jak wiemy, wiele odstępstw spotkało się z krytyką, a największe zmiany wprowadzone w „Rodzie Smoka” miały podobno doprowadzić do nieodwracalnego konfliktu między Martinem a showrunnerem Ryanem Condalem. Mimo to pisarz wielokrotnie chwalił sposób, w jaki „Gra o tron” rozwinęła postacie Shae (Sibel Kekilli) i Oshy (Natalia Tena), a także to, jak „Ród” pogłębił króla Viserysa I (Paddy Considine).



Choć różnic między książkami a serialami jest znacznie więcej, właśnie te trzy postacie najlepiej pokazują, jak twórcze, mądre zmiany mogą wzbogacić materiał źródłowy. W powieściach ich rola opiera się przede wszystkim na relacjach z głównymi bohaterami, podczas gdy seriale uczyniły z nich pełnoprawne postacie z własnymi motywacjami, konfliktami i emocjami.



Po kolei. Jedną z większych zmian w pierwszych sezonach „Gry o tron” był sposób przedstawienia związku Tyriona Lannistera (Peter Dinklage) z prostytutką. W książkach Shae pojawia się jako obozowa dziewczyna, w której Tyrion zakochuje się niemal od pierwszego wejrzenia. Oferuje jej bogactwo w zamian za seks, a ona zgadza się na układ wyłącznie z powodów finansowych. Dla niej to po prostu praca. Tyrion dotrzymuje obietnic - utrzymuje ją, a później zatrudnia jako służącą swojej żony, Sansy Stark, którą Shae traktuje z wyraźną obojętnością.

Choć rdzeń wydarzeń pozostał taki sam, kilka pozornie drobnych modyfikacji całkowicie odmieniło serialową Shae. Przede wszystkim bohaterka otoczyła Sansę opieką - nie z lojalności wobec Tyriona, lecz z autentycznej troski o młodą dziewczynę. Dzięki temu zyskała cechę empatii, której w książce zdecydowanie jej brakowało. Stała się bardziej ludzka i przestała funkcjonować wyłącznie jako „dodatek do Tyriona” - ta subtelna zmiana nie tylko dała aktorce więcej do pola do popisu, ale również uczyniła z niej znacznie pełniejszą postać.



Jeszcze większą różnicę widać jednak w samej relacji z Tyrionem. W serialu Shae naprawdę go pokochała. W komentarzu audio do 2. odcinka 4. sezonu Martin przyznał, że - w przeciwieństwie do książki - „serialowa Shae naprawdę żywi uczucia do Tyriona, więc cała dynamika ich relacji wygląda zupełnie inaczej”.



Odwzajemnione uczucie sprawia, że widzowie mocniej angażują się w tę relację, a późniejszy dramat nabiera znacznie, znacznie większej mocy. Jednocześnie taki zabieg rodził problemy fabularne. W książce decyzja Shae, by porzucić Tyriona dla potężniejszego protektora, wydaje się całkowicie logiczna, ponieważ nigdy nie była z nim emocjonalnie związana. W serialu zdrada wymagała znacznie bardziej skomplikowanego uzasadnienia. Ostatecznie jednak twórcom udało się wiarygodnie doprowadzić do rozpadu związku, dzięki czemu zdrada podczas procesu Tyriona i późniejsze zabójstwo Shae zyskały znacznie bardziej tragiczny wymiar.

Martin napisał później na swoim blogu:

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Serialowa Shae - dzięki Davidowi, Danowi i Sibel - stała się zupełnie inną i znacznie ciekawszą postacią niż książkowa Shae. Aż się rumienię, przyznając to.

Można zatem powiedzieć, że bogatsze życie emocjonalne oraz szersze relacje z innymi bohaterami sprawiły, iż serialowa bohaterka stała się postacią znacznie pełniejszą niż jej literacki odpowiednik. Podobnie jak ona, również Osha odegrała w serialu znacznie większą rolę. Choć jej główny wątek fabularny pozostaje zbliżony, sama bohaterka jest niemal nie do poznania.



Jako jedna z pierwszych Dzikich pojawiających się w historii Osha zapowiada konflikt rozgrywający się za Murem, jednak w powieściach nie odgrywa szczególnie ważnej roli. Większość czasu spędza u boku Brana i Rickona Starka, pomagając im uciec z Winterfell po ataku Theona Greyjoya. Następnie odłącza się od Brana, zabierając Rickona na północ w poszukiwaniu schronienia. Na tym jej książkowa historia właściwie się kończy. W serialu natomiast powraca, gdy Rickon trafia do niewoli Ramsaya Boltona, i ginie, próbując raz jeszcze go ochronić.

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Największe zmiany dotyczą jednak charakteru Oshy.

Serial uczynił ją młodszą, bardziej sarkastyczną i znacznie wyrazistszą. Twórcy dodali jej także bogatszą przeszłość, pozwalając bohaterce stopniowo ujawniać kolejne fragmenty swojej historii podczas wspólnej podróży z dziećmi Starków. Nie wpływa to znacząco na fabułę, ale sprawia, że Osha staje się znacznie ciekawsza i wiarygodna.



Zapewne również dlatego, że powyższe zmiany nie zaburzały głównego biegu wydarzeń, Martin w wywiadzie dla Collidera stwierdził: Natalia Tena była „jedyną aktorką, która naprawdę sprawiła, że przemyślałem swoją postać na nowo”. Dodał również, że pisząc Oshę w przyszłości, będzie brał pod uwagę interpretację aktorki. To wyjątkowe wyróżnienie dla bohaterki drugoplanowej. Nic więc dziwnego, że serial wydłużył jej obecność u boku Brana i Rickona, dając scenarzystom więcej czasu na rozwinięcie tej postaci.

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Tymczasem „Ród Smoka” to znacznie twardszy orzech do zgryzienia - mówimy przecież o adaptacji książki będącej fikcyjną kroniką historyczną, opartą na sprzecznych i stronniczych relacjach. Scenarzyści mieli tu nie tylko znacznie większą swobodę w rozwijaniu bohaterów - byli wręcz zmuszeni do tego, by stworzyć z nich pełnoprawne postaci, bo w oryginale większość z nich to zlepek dwóch cech, który nie wypowiada ani słowa. I w wielu przypadkach twórcy odnieśli na tym polu spektakularny sukces.



Najlepszym przykładem jest król Viserys I. Choć jego decyzje prowadzą bezpośrednio do wybuchu wojny domowej Targaryenów, serial nie traktuje go jedynie jako narzędzia napędzającego fabułę. Zamiast tego skupia się na jego wewnętrznych rozterkach, pragnieniu pozostawienia po sobie wielkiego dziedzictwa i zjednoczenia bliskich oraz nieustannej walce z ciężarem rodzinnej historii.



W 1. sezonie Viserys staje się jedną z najbardziej poruszających postaci całej produkcji. W ogromnej mierze jest to zasługą znakomitej kreacji Paddy'ego Considine'a, który stworzył bohatera tragicznego, głęboko ludzkiego i budzącego współczucie.



Martin niezmiennie nie kryje zachwytu nad serialową interpretacją. Na swoim blogu napisał, że kreacja Considine'a jest „znacznie potężniejsza, bardziej tragiczna i pełniejsza niż moja własna wersja.

Mam wręcz ochotę wrócić do tych rozdziałów, podrzeć je i napisać historię jego panowania od nowa.

To niewątpliwie jedna z najwyższych pochwał, jakie autor może skierować pod adresem adaptacji własnego dzieła.



W każdym z powyższych przypadków scenarzyści rozumieli, że ekran wymaga większej głębi psychologicznej i wyraźniejszych konfliktów wewnętrznych. Dzięki temu bohaterowie, którzy w książkach często pozostawali na drugim planie, zyskali własny ciężar dramatyczny. Z perspektywy czasu nawet sam George R.R. Martin przyznaje, że właśnie takich zmian jego opowieści potrzebowały. Szkoda, że podobnie satysfakcjonujący efekt udaje się osiągnąć tak rzadko.

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Michał Jarecki Redaktor Dla Rozrywka Spider’s Web najchętniej bloguje o branży filmowej, krytycznym (lub pełnym uwielbienia) okiem przyglądając się nowościom na ekranach kin i w serwisach streamingowych. Kinoman, filmoznawca, szczerze miłujący zarówno arthouse, jak i naszpikowane akcją popcorniaki. Niemal cały swój czas wolny poświęca kulturze w najróżniejszych jej formach. Wciąż dokształca się filmoznawczo; o sztukach wizualnych pisze od lat, początkowo raczej hobbystycznie, a od dłuższego czasu – zawodowo. Gościł w Radiowej Czwórce czy telewizji publicznej; można go było przeczytać m.in. w miesięczniku „Kino”, „Nowej Fantastyce” czy na łamach innych serwisów (recenzje, felietony, newsy, wywiady).